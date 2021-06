Pourquoi les organisations se tournent vers des espaces de travail flexibles à l’époque de Covid

En disposant de bureaux répartis et plus petits à différents endroits, les organisations économisent beaucoup sur les dépenses énergétiques et autres dépenses connexes.

Le monde s’est arrêté en mars 2020 lorsque la pandémie nous a frappés. Les blocages qui ont suivi la pandémie ont vu des organisations fermer leurs portes, et cela a poussé une grande partie de la main-d’œuvre mondiale et indienne à travailler à domicile. De nombreuses entreprises et entreprises du Fortune 500 ont commencé à libérer leurs espaces de bureaux loués en raison des coûts élevés de location et d’entretien.

Le modèle « Work from Anywhere » est sans aucun doute venu à la rescousse des organisations et de leurs employés avec de nombreux avantages supplémentaires. Les organisations ont pu réduire leurs frais immobiliers et leurs frais généraux. En outre, ils étaient désormais en mesure de s’étendre à plusieurs emplacements, ce qui leur donnait une meilleure portée avec des espaces de bureaux flexibles multiples mais plus petits. Ils ont également pu embaucher des talents à travers le monde sans aucune entrave géographique. En retour, les employés ont eu la possibilité de travailler à partir d’un endroit de leur choix, ont bénéficié d’un temps de déplacement réduit et de frais de déplacement moindres avec un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Jetons un coup d’œil aux raisons pour lesquelles les organisations ont commencé à migrer vers des espaces de bureau plus petits et distribués, ce qui a entraîné une situation gagnant-gagnant pour elles-mêmes et leurs employés :

Avantages des espaces de bureaux distribués :

1. Dépenses d’investissement minimales : L’achat/la location d’espaces de bureaux et leurs coûts initiaux d’approvisionnement peuvent représenter une dépense énorme qui affecte les résultats. Passer à un espace de bureau flexible même dans plusieurs villes peut être beaucoup plus rentable pour toute organisation.

2. Conditions de location flexibles : Avoir un espace loué pourrait mettre une organisation dans une difficulté en raison des conditions de location longues et strictes. Le passage à un bureau équipé plus petit pourrait être la meilleure solution en raison des conditions de location plus courtes et flexibles qu’ils offrent.

3. Flexibilité : Cette pandémie nous a appris à tous que rien n’est permanent. Toute organisation se développerait rapidement ou aurait simplement besoin de ralentir un peu parfois. Les espaces de bureaux équipés offrent la possibilité d’évoluer vers le haut ou vers le bas selon leurs besoins.

4. Services de soutien aux entreprises : Qu’il s’agisse de conformités légales et statutaires, de déclarations de revenus, de préparatifs de voyage ou de services de conciergerie, ils peuvent tous être très pénibles à gérer pour les organisations. Les espaces de bureaux équipés ont des experts à bord qui vous aident à résoudre tous les besoins tout en restant concentré sur votre cœur de métier.

5. Prêt à emménager : À l’ère d’aujourd’hui où tout est rapide, l’achat/la location d’un bureau, puis la mise en place de l’installation peuvent prendre une éternité. Avec Serviced Office Spaces, les organisations disposent d’espaces de bureau plug-n-play dans lesquels elles peuvent commencer à travailler dès le premier jour sans aucun délai.

6. Coûts récurrents : Les coûts récurrents pourraient peser lourdement sur les bénéfices de l’entreprise. De l’entretien des parties communes à la mise en service des générateurs de secours. De l’assurance aux AMC de tous les équipements, les espaces de bureaux équipés s’occupent de tout.

7. Empreinte carbone réduite : En disposant de bureaux répartis et plus petits à différents endroits, les organisations économisent beaucoup sur les dépenses énergétiques et autres dépenses connexes. Suivi par une réduction des déplacements implique moins de véhicules sur les routes et moins d’énergie consommée, ce qui contribue par inadvertance à rendre notre environnement plus propre et exempt d’empreinte carbone, ce qui est en effet un besoin urgent de l’heure.

8. Espaces communs partagés : Dans une configuration de grand et unique bureau, vous débloquez les zones qui sont rarement utilisées ou sous-utilisées, le plus grand exemple étant les zones communes. Dans une configuration de bureau équipé, cependant, vous pouvez profiter de tout l’espace avec les autres locataires sans avoir à payer pour l’entretien de celui-ci.

Avantages pour les employés :

1. Économie de coûts : Le plus grand soulagement pour les employés travaillant dans des espaces de bureaux équipés plus proches de leur domicile est de ne pas avoir à entreprendre des trajets longs et fastidieux. Tout ce temps et cet argent économisés peuvent être essentiellement utilisés à des fins personnelles/familiales.

2. Environnement de travail : La bonne ambiance de travail augmente la productivité tandis que la mauvaise peut lui nuire gravement. Avec les espaces de bureaux équipés, on obtient des espaces verts luxuriants et ergonomiques qui stimulent à la fois la productivité et le moral.

3. Prêt à emménager : Les employés n’ont qu’à brancher leurs postes de travail au bureau prêt pour Internet et commencer à travailler sans aucun problème, économisant finalement tout le temps et l’énergie nécessaires à l’installation de leurs postes de travail dans un espace de bureau loué.

4. Charge de travail moindre : Les responsables administratifs n’ont pas à se soucier de rechercher des fournisseurs et de négocier avec eux pour embaucher les services pertinents, car chaque service a été soigneusement organisé et fourni par le fournisseur de services en gardant à l’esprit tous les besoins.

En un mot, l’adoption d’espaces de bureaux flexibles/d’espaces de bureaux équipés, même dans des emplacements distribués, pourrait être l’option la meilleure et la plus rentable du point de vue de l’organisation et des employés.

(Par Vineet Taing, président, Vatika Business Centre)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.