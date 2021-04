Pourquoi les Oscars historiques 2021 de Chloé Zhao dirigent-ils la victoire?

Le dernier plan de «Songs My Brothers Taught Me», le premier long métrage trop peu vu de Chloé Zhao en 2015, est une poignée de sable projetée vers le ciel, puis se dissipant tranquillement dans une brise du désert. Ce n’est pas une image atypique à rencontrer dans l’œuvre de ce cinéaste à la fois poétique et insistant: ici, comme dans «The Rider» et «Nomadland» – le film pour lequel elle a remporté dimanche soir l’Oscar du meilleur réalisateur – Zhao’s bien établi le goût des cieux ensoleillés et des paysages escarpés est à couper le souffle. Pourtant, ce dernier plan de “Songs” offre un résumé remarquablement concis, non seulement de l’histoire astucieusement taillée qui l’a précédé, mais aussi des idées et des méthodes spécifiques qui ont fait de Zhao l’artiste qu’elle est.

Les gens que nous rencontrons dans les films de Zhao ont tous, à leur manière, été temporairement déracinés et jetés à la dérive, laissés à la traîne et à l’errance vers une destination incertaine. Certains retombent rapidement sur terre; d’autres se retrouvent plus loin. Johnny (John Reddy), l’adolescent Oglala Lakota qui jette ce sable dans “Songs”, envisage de quitter sa réserve du Dakota du Sud et de tenter sa chance en Californie.

Brady (Brady Jandreau), un cow-boy de rodéo Lakota qui a subi une blessure mettant fin à sa carrière dans «The Rider», évalue le risque d’un autre accident dangereux par rapport au risque de perdre la seule chose qui donne à sa vie joie et but.

Fern (Frances McDormand), la pauvre veuve du Nevada qui prend la route à «Nomadland», parcourt les États-Unis à la recherche de travail, de communauté et de quelque chose de plus insaisissable. Elle doit décider à la fin du film de renoncer à son nouveau mode de vie ou de continuer à chercher.

Ces personnages – dont deux, Johnny et Brady, sont interprétés par des non-acteurs riffant leurs expériences de vie – pèsent intensément sur des décisions personnelles. Ces décisions auront de sérieuses implications pour eux et leurs proches, mais elles seront autrement ignorées avec une indifférence silencieuse par le monde dans son ensemble. Certes, selon les normes du cinéma grand public, les vies en question sont aussi petites, insignifiantes et dramatiquement peu prometteuses que ce nuage de sable. Le fait que nous soyons au courant de leurs expériences – et que nous nous trouvions totalement captivés, voire transpercés par eux – témoigne de la présence de la caméra de Zhao, un instrument extraordinairement sensible qui illumine les ombres intérieures et trouve une beauté saisissante dans le quotidien.

Rien dans le cinéma de Zhao – intelligence d’observation, récits fragmentaires, émotions à construction lente, budgets microscopiques, respect instinctif de l’intelligence du spectateur – ne faisait d’elle une candidate naturelle pour la gloire des Oscars. C’est pourquoi son double triomphe dimanche soir – elle a également remporté le prix du meilleur film en tant que productrice de «Nomadland» – est passionnant et non moins remarquable pour avoir été largement attendu tout au long de la saison. Son exploit est historique à plusieurs reprises.

À 39 ans, Zhao est devenue la première femme de couleur et la première femme d’origine asiatique à remporter le prix de réalisation de longs métrages de l’académie. (Elle a brisé le même plafond de verre pour de nombreuses autres organisations cette saison, notamment la Directors Guild of America, la British Academy of Film and Television Arts et la Hollywood Foreign Press Association.)

Zhao est également devenue la deuxième femme à remporter l’Oscar de la réalisation, plus d’une décennie après la victoire révolutionnaire de Kathryn Bigelow pour «The Hurt Locker». C’est une attente ridiculement longue, et s’il vaut mieux tard que jamais, on hésite à donner trop de crédit à l’académie: même avec une composition de plus en plus diversifiée qui est beaucoup plus attentive aux cinéastes non blancs maintenant qu’il y a 20 ans (témoin la vue glorieuse de Zhao acceptant sa statue de mise en scène du gagnant de l’année dernière, Bong Joon Ho), le progrès reste un voyage frustrant et lent.

D’autre part, la victoire de Zhao s’inscrit dans le cadre de l’internationalisme grandissant et tout à fait bienvenu de l’académie: elle est la dernière d’une remarquable lignée de récents lauréats de la réalisation nés en dehors des États-Unis, y compris Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu et Ang Lee – une réaffirmation encourageante d’Hollywood en tant que lieu où les auteurs immigrants de tous horizons peuvent s’épanouir.

Zhao a peut-être emprunté une voie différente de celle de Fritz Lang, Billy Wilder et Ernst Lubitsch, parmi les innombrables expatriés européens qui ont contribué à rendre Old Hollywood formidable, mais sa trajectoire n’est pas moins remarquable. Née à Pékin en 1982 et éduquée au Royaume-Uni et sur la côte Est, elle n’aurait pas pu être plus étrangère – un mot qu’elle a souvent utilisé pour se décrire – lorsqu’elle est arrivée à la réserve indienne de Pine Ridge dans le Dakota du Sud. Se plongeant dans l’environnement et travaillant avec une petite équipe agile, elle a réalisé «Songs My Brothers Taught Me», un drame sombre et semi-improvisé qui a été projeté à Sundance en 2015. Cela a aidé à jeter les bases de son long métrage révolutionnaire, «The Rider », qui a débuté dans l’encadré Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2017 et est devenu une sensation critique.

En racontant des histoires sur des individus à la croisée des chemins personnels, «Songs» et «The Rider» existent à des moments différents: ils brouillent les frontières entre l’amitié et la collaboration, la réalité hard-scrabble et la rêverie de l’heure magique, l’indépendant et le courant dominant. Les films de Zhao n’ont aucune utilité pour les étiquettes ou les taxonomies conventionnelles; ils glissent avec fluidité entre une myriade de registres d’engagement cinématographique.

Lorsque vous regardez Jandreau monter à cheval dans «The Rider», vous regardez, à un certain niveau, un documentaire sur un jeune homme faisant quelque chose qu’il a fait depuis son enfance. Vous voyez également un acteur d’origine naturelle effacer la différence entre le pouvoir des stars et l’expérience de la vie et remodeler furtivement l’iconographie du western américain classique pour démarrer.

Zhao n’est pas le premier cinéaste à brouiller les techniques de fiction et de non-fiction avec une telle assurance; les festivaliers réguliers ont probablement vu des exemples beaucoup plus radicaux et récurrents de sa sensibilité dans le travail d’auteurs comme Jia Zhangke, Pedro Costa et Oliver Laxe. Avec «Nomadland», portrait abouti de la culture outsider par un outsider, Zhao pousse son expérimentation dans une direction à la fois plus accessible et plus audacieuse.

Lorsque vous voyez Frances McDormand (qui a produit le film et recruté Zhao pour diriger) sortir avec de vrais nomades américains comme Linda May et Charlene Swankie, dont beaucoup ont raconté leurs histoires dans le livre source de Jessica Bruder en 2017, vous voyez quelque chose de sournois. radical: un mariage de journalisme d’investigation et de narration collaborative, un film qui courtise le pouvoir des stars hollywoodiennes de manière à l’approfondir et à le compliquer sciemment.

Cette alchimie n’a pas fonctionné pour tout le monde. Pour les critiques les plus sévères de «Nomadland», la tentative de Zhao d’enfiler une aiguille quasi-réaliste formellement délicate a donné lieu à une confusion esthétique – et pour certains, politique. La plainte la plus largement diffusée est que la séquence prise par Zhao de McDormand travaillant dans un centre de distribution d’Amazon obscurcit les pratiques de travail honteuses de l’entreprise (qui ont été détaillées dans le livre de Bruder) et que le film offre une romantisation bon marché de la pauvreté au lieu d’une critique plus tranchante. du capitalisme prédateur. C’est un débat qui a soulevé des questions épineuses et familières sur la représentation contre l’approbation, les utilisations et les limites de la beauté cinématographique et l’inclinaison naturelle du médium cinématographique vers les récits de résilience individuelle par rapport à la lutte collective.

La conversation autour de «Nomadland» a été à la fois frustrante et valable, même si ses critiques les plus tenaces et moi devons nous séparer à un moment donné. Pour ces yeux, le film de Zhao est un document plus politiquement conscient que certains lui ont attribué et ses moments de joie rédemptrice et de beauté, loin de pédaler doucement sur les enjeux, servent à éclairer une histoire imprégnée d’un sens collectif. de chagrin et de perte. Zhao a noté son désintérêt pour transformer son film en une chape ou un exposé ou même en faisant une déclaration ouverte sur la cupidité des entreprises, ce qui me semble approprié pour un film dans lequel les effets de cette cupidité sont implicites dans chaque image.

En tout cas, le discours ne semble pas avoir perturbé les électeurs de l’académie qui ont remis à Zhao l’Oscar de la réalisation, sans parler des organismes récompensés qui ont inondé le film d’amour toute la saison. L’adoption par l’industrie de «Nomadland», un road movie discret et extrêmement intime sur les voies et moyens de la sous-classe itinérante américaine, a été l’une des merveilles persistantes de cette étrange saison de récompenses sans précédent.

Certains des opposants au film ont attribué son succès à une pandémie dévastatrice pour l’industrie qui a éliminé de plus grandes photos de studio. Ses admirateurs ont noté que l’histoire d’une femme apprenant à vivre dans l’isolement – et à forger un nouveau type de communauté avec d’autres voyageurs – avait une résonance subtile mais indéniable en une année où nous devions tous, à des degrés divers, comprendre. comment recommencer.

D’autres ont comparé «Nomadland», avec son empathie émouvante pour les exclus, à un «Grapes of Wrath» des temps modernes, bien que moins influencé par le classicisme majestueux de John Ford (qui a lui-même remporté un Oscar de la réalisation pour ce film) que par les épiphanies visuelles et spirituelles agitées de Terrence Malick. Quoi qu’il en soit, je trouve tout à fait remarquable et profondément réconfortant qu’une industrie connue pour son amour de l’évidence et surestimée ait vu la beauté d’une voix de réalisateur aussi délicate et sobre que celle de Zhao, une voix qui connaît les langues du cinéma indépendant américain et cinéma d’art international. Il semble impossible de comprendre le succès de «Nomadland» sans reconnaître l’exceptionnalisme de Zhao: non seulement son talent évident, son intuition et sa débrouillardise en tant que cinéaste, mais aussi son don pour synthétiser des influences culturelles et esthétiques disparates dans une œuvre qui évite les catégorisations faciles et réductrices de l’industrie.

Malgré la régularité et la cohérence de ses trois premiers longs métrages, qui constituent une sorte de trilogie rurale américaine aux membres lâches, Zhao semble avoir peu d’intérêt à être cataloguée. Son prochain projet, très attendu par l’industrie et peut-être subtilement redouté par ses fans de cinéphiles, sera, au moins en termes de budget et de fanfare, un bond en avant: l’adaptation de bande dessinée Marvel remplie d’étoiles “Eternals”, qui devrait être sorti en novembre. Il servira de test fascinant pour savoir si la chaîne de montage à succès d’Hollywood peut accueillir une véritable vision artistique; cela servira également d’un autre test majeur de Zhao elle-même, quelques mois à peine après avoir remporté la plus haute distinction de l’industrie.

La meilleure réalisatrice de 2020 poursuivra-t-elle sa séquence de victoires ou ses visions gracieuses seront-elles aspirées par une machine hollywoodienne post-COVID nouvellement vorace? Cette dernière serait décourageante mais pas tout à fait surprenante: elle ne serait guère la première cinéaste indépendante à se voir remettre les clés du royaume pour se faire écraser par la porte. Mais j’ai bon espoir et optimiste qu’elle rencontrera un destin différent et que, que son voyage la ramène au Dakota du Sud, sur la route ouverte ou dans un endroit entièrement nouveau, d’autres surprises du genre qu’elle nous a déjà réservées nous attendent déjà. Il faut peut-être un étranger – un artiste à l’aise pour être transporté dans les airs par la brise du désert – pour montrer au reste d’entre nous comment cela se fait.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));