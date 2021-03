Pourquoi les patients atteints d’endométriose bénéficient-ils de la consommation de brocoli?

La l’endométriose C’est encore une maladie assez inconnue, malgré le fait que l’on estime que plus de 176 millions de femmes en souffrent dans le monde – plus de 10% des femmes en âge de procréer. C’est un état inflammatoire chronique et dépendante des hormones. Elle se caractérise par l’apparition de lésions produites par la présence de tissu endométrial à l’extérieur de l’utérus, principalement dans la cavité péritonéale.

Endométriose et alimentation

Bien qu’il y ait des efforts croissants pour comprendre les facteurs qui causent l’endométriose, il y a encore de nombreuses inconnues résoudre. Souvent pas diagnostiqué correctement et les traitements actuels sont généralement basés sur l’administration d’analgésiques, pour minimiser la douleur, et d’hormones, qui peuvent avoir différents effets négatifs.

Dans le même temps, les répercussions de notre alimentation et de notre mode de vie sur la santé deviennent de plus en plus pertinentes. Le phénomène se propage comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux vraie nourriture, qui mise sur la réduction de la consommation de produits ultra-transformés, pariant sur l’amélioration alimentation saine. Cependant, il existe encore peu d’études disponibles qui relient directement le potentiel effet benefique des composés bioactifs dans l’alimentation avec l’endométriose.

Dans ce contexte, les brassicas, tels que brocolisont des candidats intéressants à prendre en compte lors de l’établissement d’un régime alimentaire bénéfique pour la santé des patientes atteintes d’endométriose. Ces légumes contiennent une grande abondance de composés aux propriétés stimulantes pour la santé, tels que glucosinolates et ses dérivés bioactifs, les isothiocyanates. De plus, plusieurs voies de signalisation cellulaires liées à processus inflammatoires sont des cibles clés de ces composés.

Composés actifs du brocoli et leur activité anti-inflammatoire

L’un des isothiocyanates les plus étudiés est sulforaphane (SNF), dérivé de la glucoraphanine, connue pour sa capacité à atténuer, bloquer et inverser diverses activités du métabolisme cellulaire. Plus précisément, il a été observé que le SFN est capable de se lier au facteur de transcription Nrf2, qui régule la transcription des gènes liés à la réponse anti-inflammatoire. De plus, le SFN est capable de diminuer la capacité de liaison du facteur NFκB aux gènes liés au réponse incendiaire, réduisant ainsi la production d’interleukines pro-inflammatoires, telles que le TNF-α.

Bien qu’il n’y ait pas d’études concluantes chez les femmes atteintes d’endométriose, une étude réalisée chez le rat a montré que l’administration de SFN dans ces modèles atténuation des symptômes de l’endométriose.

Dans le brocoli, il y a aussi concentrations abondantes deglucobrassicine, un glucosinolate dont les produits de dégradation sont l’indole-3-carbinol (I3C) et le 3,3-diindolylméthane (DIM). Eh bien, on a vu que l’I3C est également capable de stimuler positivement le facteur de transcription Nrf2, réduisant ainsi la réponse inflammatoire. Concernant le DIM, sa cible principale est la voie de signalisation NF signalB, qui se traduit par une diminution de la production des cytokines pro-inflammatoires TNF-α et IL-6 et des prostaglandines.

Ce qui est intéressant, c’est qu’une étude préclinique menée en 2018 a examiné les effets du DIM en association avec le diénogest, une progestrine couramment prescrite comme traitement de l’endométriose. Après trois mois d’administration, les volontaires ont présenté un considérable diminuer dans les douleurs abdominales associées à l’endométriose.

La forte présence de ces composés dans le brocoli et autres légumes de la même famille, tels que chou rouge ou chou, indiquent que ce sont de bons candidats à inclure dans le régime alimentaire de ces patients en raison de leur effets anti-inflammatoires.

L’importance de la cuisine

Cependant, gardez à l’esprit que les méthodes de cuisson du brocoli ont une énorme influence sur la teneur en glucosinolates et sa conversion en isothiocyanates. cuit le cuit à la vapeur, au micro-ondes ou sauté ce sont les options qui préservent le mieux ces composés, en plus de fournir une saveur moins aigre et plus piquante. Au contraire, l’ébullition ou le blanchiment provoque l’extraction des composés bioactifs et de leurs produits de dégradation de la matrice alimentaire et leur maintien dans l’eau.

De nos jours, donc, il y a suffisamment d’indices pour penser que le brocoli et ses composés bioactifs peuvent être pris en compte dans le traitement des pathologies à composante inflammatoire comme l’endométriose. Cependant, des recherches supplémentaires sont encore nécessaires dans ces domaines diététiques et nutritionnels, ainsi qu’une plus grande visibilité de la maladie afin qu’elle ne soit plus inconnue de la société.

Antonio J. Ruiz Alcaraz, professeur d’immunologie à l’Université de Murcie et chercheur à IMIB Innate Immunity Group, Université de Murcie; Diego Ángel Moreno Fernández, chercheur scientifique sur les OPI au CEBAS-CSIC, Centre pour la science des sols et la biologie appliquée de Segura (CEBAS-CSIC); Lucía Yepes Molina, doctorante, Centre Segura pour la science des sols et la biologie appliquée (CEBAS-CSIC); María Concepción Martínez-Esparza Alvargonzález, professeur agrégé d’immunologie, Université de Murcie; Maria del Pilar García Peñarrubia, professeur d’immunologie, Université de Murcie; Micaela Carvajal Alcaraz, professeure de recherche, directrice du groupe Aquaporinas, Centre Segura d’édaphologie et de biologie appliquée (CEBAS-CSIC) et Paula García Ibáñez, doctorante, Centre Segura d’édaphologie et de biologie appliquée (CEBAS-CSIC).

Cet article a été initialement publié le La conversation. Lisez l’original.