Pourquoi les patients Corona récupérés souffrent-ils de douleurs à l’estomac et aux intestins ? Vérifiez comment faire face à la maladie post-Covid

Complications de Covid-19 : alors que la fièvre, une toux sévère, des maux de gorge et des frissons sont généralement considérés comme les principaux symptômes de Covid-19, le virus affecte le corps humain de plusieurs manières, notamment en altérant le fonctionnement normal de l’intestin et de l’estomac. Un grand nombre de patients qui se sont remis de la maladie ou qui en souffrent ont eu des problèmes intestinaux et des crampes d’estomac, selon un rapport de The Indian Express. Rashi Chowdhary, qui est un éducateur en diabète, dans une vidéo Instagram a partagé que des problèmes intestinaux et des problèmes d’estomac sont ressentis par un grand nombre de patients dans leur phase post-Covid-19.

Expliquant la raison probable derrière le virus attaquant l’estomac, Chowdhary a déclaré que bien que Covid-19 soit considéré principalement comme une maladie respiratoire, l’infection a un impact sur le fonctionnement de l’intestin et de l’estomac. Elle a déclaré que la principale raison du problème était la propension du virus à s’accrocher aux récepteurs protéiques appelés ACE2 qui sont présents en nombre maximum dans l’intestin du corps humain.

L’entrée de l’infection dans la région intestinale a de graves répercussions car elle modifie le microbiome de la région intestinale, ce qui peut provoquer une inflammation, une diarrhée, une indigestion et une douleur anormale en mangeant. La présence de virus dans la partie intestinale peut également provoquer des douleurs abdominales dues à l’inflammation des nerfs intestinaux, a déclaré Chowdhary. Ce qui aggrave encore le problème, c’est le fait que le séjour du virus est plus long dans la partie intestinale que dans les voies respiratoires et peut prendre des semaines avant de sortir du système.

Comment renforcer son intestin ?

La seule façon suggérée par Chowdhary de lutter contre l’impact du virus mortel sur l’intestin est de renforcer le microbiote intestinal. Voici quelques suggestions de Chowdhary pour aider les patients à se sentir mieux.

1. L’élimination de tous les aliments transformés de votre alimentation peut contribuer grandement à améliorer le problème intestinal. Même si la consommation d’aliments rapides et transformés est un problème même en temps normal, ceux qui souffrent de problèmes intestinaux doivent éviter les aliments transformés à tout prix.

2. La consommation de beaucoup de légumes et de fruits peut également apaiser la douleur émanant de l’inflammation de la partie intestinale.

3. Boire une quantité adéquate d’eau et de liquides est toujours sain et peut venir en aide aux patients souffrant de maladies post-Covid. Les liquides aident à éliminer les toxines de l’intérieur du corps et peuvent également aider à fournir plus d’oxygène aux organes.

