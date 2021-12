Pourquoi les Patriots ont gagné en ne lançant que 3 passes contre les Bills lors du Monday Night Football

En ce qui concerne les entraîneurs de la NFL, personne ne se compare à Bill Belichick dans le département stratégique. Si cela faisait l’objet d’un débat avant le match de football du lundi soir des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Bills de Buffalo, ce n’est certainement pas le cas maintenant. Belichick et les Patriots ont failli égaler un record de la NFL pour le moins de tentatives de passes depuis la fusion NFL/AFL (2), ne lançant que trois fois lors de leur victoire 14-10 contre les Bills.

Conceptuellement, l’idée était simple : il y avait tellement de vent à Buffalo qu’il y avait d’énormes inquiétudes concernant la précision des passes et le placement de la balle. Cependant, le savoir et l’exécuter sont deux choses très différentes. La NFL est une ligue de dépassement, et tout le monde le sait. Même les Patriots fonctionnent sur cet idéal. En entrant dans le match lundi soir, la Nouvelle-Angleterre a enregistré une répartition passe/précipitation de 394/334 en 2021, lançant 54% de leurs clichés offensifs. Lundi, ce chiffre est tombé à seulement 6 pour cent.

Lundi soir, il y avait des vents constants supérieurs à 20 milles à l’heure, avec des rafales de plus de 40 milles à l’heure. C’était suffisant pour faire dérailler les coups d’envoi et modifier totalement la façon dont le jeu devait être géré.

Belichick a non seulement compris que le vent allait être un facteur énorme tout au long du match, mais il a également réalisé le personnel dont il disposait.

Mac Jones a été un incroyable quart-arrière recrue pour la Nouvelle-Angleterre, mais la force des bras et la fermeture éclair étaient deux préoccupations majeures avant le repêchage. Jones n’est tout simplement pas le genre de quart-arrière à tirer dans des balles rapides qui pourraient commencer à couper le vent (surtout compte tenu du fait que Josh Allen aux gros bras luttait contre le vent pour les Bills). Il n’y avait essentiellement rien de bon qui pouvait venir du fait que Jones ait lancé le ballon plus de 30 fois, comme il l’avait fait ces dernières semaines, alors Belichick a fait preuve d’une confiance absolue dans son groupe de porteurs de ballon par comité pour faire le travail, alors qu’ils couraient. le ballon 46 fois dans la gorge de Buffalo, et a défié les Bills de les arrêter.

Ils ne pouvaient pas.

Bien sûr, cela a rendu l’ensemble du jeu beaucoup plus facile. Si les demis offensifs des Patriots ne gagnaient que 2,0 verges par course, cela aurait été un désastre. Cependant, Belichick a parié sur la force de sa ligne offensive et de nombreux changements de rythme, qui ont tous des styles de course différents, pour garder le front défensif des Bills sur leurs pieds arrière tout le match.

Damien Harris, le plus petit et le plus changeant des arrières de la Nouvelle-Angleterre, a couru le ballon 10 fois pour 111 verges. Rhamondre Stevenson, leur power back, l’a porté 24 fois pour 78 yards. Brandon Bolden, l’homme d’État le plus âgé des rushers, l’a porté quatre fois sur 28 verges. Enfer, même les receveurs larges Nelson Agholor et Kendrick Bourne, ainsi que l’ailier rapproché Jonnu Smith ont obtenu des carrys (mais sans grand succès). Le fait est que les Patriots ont pu reproduire une attaque ponctuée de changement de rythme et ont tout fait sur le terrain.

La meilleure partie de tout cela : Belichick aurait pu dire à tout le monde qu’il allait arriver.

Bien sûr, ce n’est pas comme Belichick de cacher des œufs de Pâques dans sa routine d’avant-match. Mais bon sang, est-ce que je veux que ce soit son intention. Belichick a des liens familiaux avec la Marine où son père était entraîneur adjoint, mais cela aurait pu être un peu plus.

Navy a affronté Tulsa le 29 octobre dans un match où le quart-arrière Tai Lavatai n’a tenté que trois passes. S’appuyant entièrement sur leur attaque précipitée variée, Navy a exécuté le ballon 57 fois lors de la victoire 20-17, montrant qu’il est toujours possible de gagner entièrement lors d’un match au sol.

Il est difficile d’imaginer que Belichick a été inspiré par un programme universitaire, mais le lien entre son jeu de course écrasant et son masque de la Marine est tout simplement trop beau pour être ignoré. Bon sang, même les joueurs des Bills ont dit qu’ils étaient prêts à ce que les Patriots lancent le ballon tout au long du match, mais qu’ils ne pouvaient tout simplement pas l’arrêter.

Nous avons tendance à penser que le « génie » consiste à sortir des sentiers battus et à résoudre les problèmes de manière extrêmement créative. Ce n’était vraiment pas le cas. Au lieu de cela, il voyait un problème clair, une solution évidente, et avait le courage de l’exécuter de toute façon. Les Patriots ont maintenant remporté sept matchs d’affilée et sont la meilleure équipe de l’AFC, et c’est grâce à Belichick. La saison 2021 pourrait être son opus magnum de coaching.