Le quart supérieur des salariés américains peut s’attendre à vivre une décennie de plus que le quart inférieur, selon la recherche médicale. Cette disparité de santé semble carrément cruelle. Non seulement ceux qui vivent dans la pauvreté doivent payer plus pour des choses comme le crédit et l’assurance, mais ils paient également plus d’années à la Faucheuse.

Contrairement à l’inégalité des revenus, le transfert d’années de vie des riches aux pauvres n’est pas une option envisageable. Pour trouver une vraie solution, nous devons savoir ce qui motive l’iniquité.

Des soins médicaux disparates pourraient-ils en être la cause ?

La couche supérieure a accès à (et inspire la création) de traitements médicaux de pointe que les pauvres ne peuvent pas se permettre. Les soins de santé sont chers, il va donc de soi que les riches en finiraient avec plus dans notre système actuel. Bien qu’il s’agisse d’une théorie intuitive, elle s’effondre lorsque nous apprenons qu’il existe également une différence d’espérance de vie comparable entre les riches et les pauvres, même dans les pays où l’accès aux soins est identique. Dans la ville allemande de Hambourg, par exemple, l’écart d’espérance de vie entre les quartiers les plus riches et les plus pauvres est de 13 ans, malgré un accès égal aux mêmes installations médicales.

des soins de santé gratuits pour tous

Heureusement, un ensemble de recherches approfondies a déjà résolu cette énigme. En comparant les résultats de santé dans les comtés américains avec les caractéristiques démographiques des résidents, de nombreuses études ont montré quelles caractéristiques sont en corrélation avec une durée de vie plus longue. Dans une étude fréquemment citée dans The American Journal of Preventive Medicine, les chercheurs ont déterminé que quatre groupes de facteurs avaient un impact significatif sur l’espérance de vie et d’autres mesures de la santé.

Des facteurs socio-économiques tels que le chômage, les crimes violents et le manque de soutien social expliquent 47 pour cent de la mauvaise santé des pauvres. Bien que les familles instables et le chômage ne tuent pas directement les gens, ils sont liés à des problèmes de santé mentale et à des conditions de stress comme les maladies cardiaques. Les comportements malsains tels qu’une mauvaise alimentation, la toxicomanie et l’activité sexuelle à risque expliquent 34 pour cent de la mauvaise santé des pauvres. Les facteurs d’influence notables les plus faibles sont les facteurs environnementaux tels que la pollution et l’accès aux installations récréatives (3 pour cent). La qualité et l’accès aux soins cliniques expliquent à peine 16 pour cent de la différence.

Décrypter l’ampleur précise des 35 facteurs de l’étude prendrait beaucoup de temps. Cependant, nous pouvons affirmer avec certitude que si nous égalisions complètement l’accès aux soins de santé grâce à un programme comme Medicare-for-all, l’impact le plus important que nous pourrions espérer avoir sur la réduction des inégalités en matière de santé serait d’environ 16 % de l’écart. Cette amélioration marginale aurait un coût budgétaire supérieur aux factures existantes de la sécurité sociale, de l’assurance-maladie et de Medicaid combinées. De plus, cette égalisation d’accès ne garantirait pas que les pauvres vivraient un jour de plus. Un résultat plus probable est simplement que les riches mourraient plus tôt. Cela semble probable parce que le quintile supérieur américain vit plusieurs années de plus que le quintile supérieur dans les pays où les soins de santé sont universels comme le Canada et le Royaume-Uni.

Hélas, les solutions à des problèmes complexes comme les inégalités en matière de santé ne peuvent pas être réduites à des extraits sonores tels que « des soins de santé gratuits pour tous ». Les vraies solutions doivent être aussi variées que les problèmes des individus impliqués. Aider les gens à gravir les échelons de la santé et de la richesse n’est pas aussi facile qu’il y paraît ; des personnes différentes nécessitent des solutions différentes. Certaines personnes ont besoin d’aide pour lutter contre la toxicomanie, d’autres ont besoin d’une formation professionnelle et d’autres ont juste besoin d’un ami.

Si vous êtes sceptique quant à la capacité du gouvernement à élaborer des solutions personnalisées et personnalisées avec des programmes nationaux émoussés, votre méfiance est bien fondée. Le Danemark fait face à un écart de santé croissant alors même que son gouvernement dépense 51 cents pour chaque dollar de production danoise en soins de santé. Aux États-Unis, alors que le gouvernement a davantage intégré la lutte contre la pauvreté, les solutions sont devenues moins adaptées et moins efficaces. L’écart d’espérance de vie entre les riches et les pauvres continue de s’accroître, alors même que le gouvernement dépense désormais mille milliards de dollars par an pour la réduction de la pauvreté.

Pourtant, il reste une solution cachée à la vue de tous. Nous sommes la solution. Pas le mythique « nous » collectif qui vote pour un panel de bureaucrates pour aider nos voisins. La vraie solution, c’est « nous », l’ensemble des individus qui peuvent aider les personnes que nous connaissons personnellement et soutenir les œuvres caritatives locales pour aider ceux que nous n’avons pas rencontrés.

Peu importe qui est élu à n’importe quel poste, il n’y a rien que le gouvernement puisse faire pour ceux qui vivent dans la pauvreté que nous ne puissions faire mieux nous-mêmes.

Les efforts des individus, des organisations caritatives locales et des lieux de culte sont fondamentalement différents des programmes gouvernementaux car ils ont la flexibilité d’adapter des solutions. Nous avons la capacité de déterminer si quelqu’un a besoin de nourriture d’urgence ou de cours de diététique. Nous pouvons être l’ami de quelqu’un qui envisage de se suicider. Si vous vous souciez de la justice pour les pauvres, partagez moins de mèmes politiques et faites du bénévolat dans votre refuge pour sans-abri local. Découvrez les problèmes d’un homme et faites partie de sa solution.

