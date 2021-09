Pourquoi les pays adoptent le Bitcoin comme monnaie officielle : sera-ce l’Espagne à un moment donné ? | La technologie

in

Bien qu’il semble très peu probable que des pays comme l’Espagne oseront à l’avenir avec une monnaie numérique, la vérité est que d’autres pays expérimentent déjà des crypto-monnaies centralisées.

Au cours des derniers jours, il y a eu des mouvements très intéressants avec l’avènement du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador, l’une des nouvelles politiques du président, Nayib Bukele, et cela bien qu’il ait été reçu à bras ouverts par tous les amateurs de crypto-monnaies, il ne semble pas qu’elle ait pénétré si positivement dans ses frontières.

Pour comprendre pourquoi la République d’El Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale Il est à noter qu’il s’agit d’un mouvement pour alléger les problèmes économiques du pays étant donné que les citoyens qui envoient de l’argent chez eux depuis l’étranger représentent jusqu’à un cinquième du PIB.

Ces mouvements ont des coûts de transaction élevés et 70% des personnes n’ont pas de compte bancaire. Le fait que Bitcoin a été adopté avec cours légal, cela rendrait les paiements beaucoup plus rapides et moins chers, ne nécessitant pas l’intermédiation d’une banque.

L’Union européenne ne veut pas être à la traîne de la Chine et de la Russie, et développe déjà une crypto-monnaie officielle : l’euro numérique. Une nouvelle révolution financière est en marche…

Cependant, les entreprises salvadoriennes sont tenues par la loi d’accepter le Bitcoin, bien qu’elles puissent l’échanger instantanément contre des dollars une fois reçus. Mais pendant les premières heures, Bitcoin a subi une baisse de 13,8%, ce qui montre clairement ce qui était connu : c’est une monnaie numérique très volatile, et ce n’est pas sûr pour nos économies.

Le fait qu’il soit volatil rend Bitcoin impropre à une offre légale, car une entreprise pourrait fermer ses portes du jour au lendemain si la devise subissait une baisse importante.

Il est peu probable que d’autres pays, du moins les pays développés, puissent adopter une monnaie numérique, non seulement parce qu’elle ne peut pas être contrôlée par une banque centrale, mais parce qu’il serait très risqué d’avoir de l’argent dans une telle monnaie.

Dans tous les cas, les banques centrales du monde étudient pour lancer leurs propres monnaies numériques mais en combinant les avantages des crypto-monnaies avec l’argent traditionnel. Cependant, ces monnaies numériques de banque centrale (CBDC) seraient basées sur la technologie Blockchain.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Les Bahamas sont l’un des premiers pays à émettre une CBDC en lançant une version crypto-monnaie du dollar des Bahamas l’année dernière.

D’autres pays comme la Chine ont également testé leur monnaie numérique correspondante et pourraient avoir un test à grande échelle aux Jeux olympiques d’hiver l’année prochaine.

Les États-Unis ont également deux programmes en cours pour enquêter sur un dollar numérique hypothétique et la Banque d’Angleterre discute avec d’autres banques pour décider comment elle pourrait lancer sa propre monnaie numérique, mais toujours sous la protection des banques.

Ces CBDC seraient gérées par une banque centrale bien qu’elles puissent avoir certains avantages d’une crypto-monnaie.