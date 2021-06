Pourquoi les pays s’effondrent | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts :

Dmitry Orlov et Vladimir Poutine pensent que les États-Unis échouent, parce que le gouvernement américain, selon les mots de Poutine, « fait des pas sûrs directement sur la voie de l’Union soviétique ».

Ces avancées sont, selon les mots d’Orlov : « une dette exorbitante, des problèmes dans le secteur de l’énergie et des systèmes politiques irréformables embourbés dans la corruption, leurs élites délirant dans leur sentiment de toute-puissance. Et maintenant vient une analogie vraiment étrange : la poudrière qui a explosé sous l’URSS était le nationalisme ethnique et le séparatisme ; et la poudrière qui explose actuellement sous les États-Unis est un (anti-)racisme « réveillé » : une autre marque de fascisme ethnique mais avec des caractéristiques américaines. https://www.lewrockwell.com/2021/06/dmitry-orlov/putin-fully-agrees-with-me/

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Je ne nie pas que ces problèmes ont affligé l’Union soviétique et affligent les États-Unis aujourd’hui. Certes, de tels problèmes, s’ils ne sont pas résolus avec succès, pourraient entraîner un échec. Cependant, à mon avis, l’Union soviétique s’est effondrée parce que le système de croyances s’est effondré. Les États-Unis ou Désunis s’effondrent pour la même raison, comme tout le monde occidental. Reste à voir si la Russie se joindra également à cet effondrement.

L’Union soviétique s’est effondrée parce que le communisme n’a pas produit l’abondance qu’il promettait, ou la liberté, et les réformateurs communistes frustrés en avaient assez du système. Les dissidents ont été punis, parfois sévèrement, et la propagande a été utilisée pour contrôler le récit tel qu’il est utilisé aujourd’hui aux États-Unis. Les derniers fils de croyance ont été coupés lorsque des éléments purs et durs du Parti communiste ont placé le président Gorbatchev en résidence surveillée.

Dans le monde occidental, la destruction de la croyance est en cours depuis de nombreuses décennies. Le romancier français Jean Raspail a capturé l’effondrement de la croyance occidentale et ses conséquences dans son roman, Le Camp des Saints, il y a 48 ans en 1973. L’effondrement est clairement visible aujourd’hui. Les Français, les Allemands, les Britanniques, les Scandinaves ne peuvent pas résister aux immigrés-envahisseurs à la peau sombre qui sont enfin en train de conquérir le christianisme occidental avec l’Islam.

La croyance allemande en eux-mêmes et en leur pays a été détruite par le contrôle américain de leur système éducatif depuis 1945. Les Allemands sont endoctrinés avec la conviction que leur pays est honteux, responsable d’actes odieux soutenus par le peuple allemand. Toute manifestation de fierté allemande ou toute défense de l’ethnicité allemande contre les envahisseurs immigrés est traitée comme une manifestation du nazisme. https://www.unz.com/ghood/the-washington-post-treat-america-like-a-conquered-nation/

En Grande-Bretagne, divers intellectuels et professeurs d’université ont condamné les Britanniques pour leur colonialisme. Génération après génération, l’attaque a érodé la confiance des Britanniques dans leur pays. Aujourd’hui « quelques privilégiés », les étudiants du Magdalen College, à l’Université d’Oxford, sont « mal à l’aise » avec un portrait de la reine Elizabeth dans leur salle commune et ont retiré l’image de la reine d’Angleterre de leur présence. De toute évidence, la dissociation de quelques privilégiés de leur pays est extrême. Comment le duvet doit-il se sentir?

En France, le seul homme politique qui représente l’ethnie française est Marine Le Pen, mais les ethnies françaises n’éliront pas le seul homme politique qui croit en un État nationaliste français basé sur l’ethnie française. Quand l’establishment n’essaye pas de l’arrêter, ils la traitent de nazi. Donc, si vous êtes français et que vous défendez les Français, vous êtes nazi. Si le patriotisme existe toujours, il a été retiré de l’association avec l’ethnie française.

Dans les États désormais complètement désunis, divisés non pas entre le nord et le sud mais rouge et bleu, dans les États bleus, les Américains blancs sont considérés comme des oppresseurs racistes systémiques des Noirs et des auteurs de génocide des tribus indigènes. On parle beaucoup de dédommagement, mais l’accent est maintenant mis sur l’élimination de la « blancheur ». Pour les extrémistes, cela signifie tuer les Blancs. Vous pouvez voir la saveur ici : https://www.paulcraigroberts.org/2021/06/11/expressions-of-anti-white-hatred-in-high-places-aruna-khilanani-at-yale/ signifie éliminer la culture occidentale.

Les programmes d’études des Noirs dans les universités américaines et dans tous les systèmes scolaires publics de l’État bleu et dans certains États rouges, bien que les États rouges s’y opposent, enseignent que les Blancs sont de nature raciste et oppriment naturellement les « personnes de couleur ». L’effet de cet enseignement est de créer la haine des Blancs de la part des « personnes de couleur » tout en détruisant la confiance des Américains blancs pour se défendre contre les accusations, les punitions et la violence. Les manifestations des attaques contre les Américains blancs sont partout. En effet, on s’y noie. Pourtant, il n’y a pas de discussion publique ou politique sur la diabolisation officielle des Américains blancs, qui est mise en œuvre en tant que politique officielle du Parti démocrate.

Comme dans le roman de Raspail, l’attaque contre les nationalistes français a été menée par les Français eux-mêmes, de même dans les États désunis, les féroces attaques diabolisantes contre les Américains blancs sont menées par des libéraux américains blancs. L’auto-répudiation par les personnes blanches est la règle dans le monde occidental.

En Nouvelle-Zélande, il y avait ou est sur le point d’avoir un vote pour se déposséder et céder une partie du pays que les Néo-Zélandais ont construit aux descendants des habitants autochtones d’origine. Il existe une intention similaire en Australie et au Canada. Depuis des années, les Allemands versent des milliards de dollars aux « descendants de l’Holocauste ».

Même l’armée américaine est programmée pour éliminer les prétendues attitudes racistes envers les personnes de couleur. Si les soldats américains blancs sont coupables d’opprimer les Noirs, ils sont également coupables d’opprimer les Arabes et les Asiatiques. Comment alors les troupes américaines peuvent-elles combattre au Moyen-Orient ou contre la Chine ? Si les Noirs ont été opprimés, les États-Unis ont opprimé les personnes de couleur dans les pays arabes qu’ils ont bombardés et envahis pendant 20 ans. L’armée américaine est-elle conditionnée à ne pouvoir combattre que les Blancs ? Les sanctions américaines contre la Chine, la Corée du Nord et l’Iran sont-elles racistes ?

L’auto-dénonciation va-t-elle s’étendre à la Russie et à la Chine ? Les deux sont vulnérables. Tous deux ont stupidement accueilli l’influence occidentale et ont une classe professorale d’universitaires imprégnés de la pensée occidentale. Pensez à l’oppression sous Staline, les koulaks et ainsi de suite, le goulag, les exécutions des «ennemis du peuple». Pensez à Mao et à tous ceux qu’il a éliminés. Et Pol Pot.

La réponse est-elle que les oppressions de classe sont OK, mais pas les oppressions raciales ?

En Amérique du Nord, personne en vie aujourd’hui n’a été esclave ou n’a possédé d’esclave. En Amérique du Nord, l’esclavage a pris fin il y a 156 ans. Si les Blancs américains doivent payer un prix pour ce qui s’est passé bien avant l’heure, jusqu’où remontent les punitions et dans quelle mesure les sanctions seront-elles appliquées ? Que doit la Turquie aux descendants de Byzance ? Que doivent les descendants des pirates de Barbarie aux descendants des Américains qu’ils ont réduits en esclavage ? Que doivent payer les descendants des musulmans qui ont pillé les villes côtières italiennes à la recherche d’esclaves ? Quelle restitution Israël doit-il faire pour avoir volé la Palestine aux Palestiniens ? Que doivent payer les descendants des Normands aux descendants des Anglo-Saxons pour avoir conquis l’Angleterre ?

Lire la suite @ PaulCraigRoberts.org