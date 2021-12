Pourquoi les personnages de It’s Always Sunny ne « grandiront » jamais

Il y a eu 15 saisons de It’s Always Sunny à Philadelphie, et pourtant Dee, Mac, Charlie, Dennis et Frank sont toujours aussi immatures.

L’incapacité des personnages à grandir est l’une des principales raisons pour lesquelles la série FX est si drôle, et Kaitlin Olson des promesses qui ne changeront jamais. Elle a dit à E! News dans une récente interview : « Nous voulons qu’ils n’apprennent en quelque sorte jamais leur leçon, qu’ils grandissent et soient de meilleures personnes. »

« C’est en quelque sorte l’une des choses qui me semblent les plus drôles à propos de mon personnage en particulier, car pourquoi cette personne continuerait-elle à essayer d’impressionner ces gars et à être amie avec eux et à vouloir leur approbation après tout ce temps? » elle a dit. « Elle essaie juste de faire ses preuves auprès d’eux et ce depuis 15 ans. C’est complètement ridicule. »

Mais cette saison, les fans ont une meilleure idée des origines du gang, l’épisode trois ramenant les téléspectateurs à l’époque de Mac (Rob McElhenney), Charlie (jour de charlie) et Denis (Glenn Howerton) a acheté le pub de Paddy.