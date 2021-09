Pourquoi les personnes âgées devraient opter pour la propriété fractionnée de la propriété

La propriété fractionnée offre la sécurité de l’investissement, de bons rendements et un revenu mensuel régulier, les trois caractéristiques d’un bon investissement de retraite.

Une nouvelle façon de posséder une propriété – la propriété fractionnée de la propriété – aide les gens à devenir propriétaires d’un bien qu’ils envisagent depuis un certain temps, de manière plus simple et plus abordable.

Shiv Parekh, fondateur de hBits, déclare : « La propriété fractionnée offre une sécurité d’investissement, de bons rendements et un revenu mensuel régulier, les trois caractéristiques d’un bon investissement de retraite. »

Beaucoup s’efforcent d’économiser leurs gains pour se permettre d’acheter une voiture ou un bien immobilier, ce qui peut prendre plusieurs années pour réunir le montant nécessaire. Avec la propriété fractionnée, disent les experts, on peut revendiquer la propriété d’une propriété ou d’un actif de manière plus abordable et en posséder une fraction.

Selon les données de l’industrie, les actifs fractionnés génèrent un taux de rendement interne (TRI) de 13 à 20 pour cent, ce qui est supérieur à la plupart des régimes de retraite. En revanche, les programmes tels que PMVVY et les titres et obligations d’État génèrent un rendement maximum de 7 à 8 %, ce qui est bien inférieur aux rendements de l’immobilier commercial.

Parekh déclare : « Les contrats de location pour les propriétés commerciales sont structurés de manière à ce que les locataires soient bloqués pour une durée de 5 à 7 ans avec une augmentation des loyers de 15 % tous les trois ans. Cela fait de la propriété fractionnée une excellente option pour les citoyens retraités ayant besoin d’un revenu stable.

La propriété fractionnée est-elle plus avantageuse que les dépôts fixes ou les fonds communs de placement ?

Bien que les FD soient des investissements plus sûrs et plus populaires, leur taux d’intérêt en vigueur de 5,9% est à peine capable de battre l’inflation, comparativement, les rendements de la propriété fractionnée sont beaucoup plus élevés à 13-20% IRR.

« Bien que les fonds communs de placement offrent de bons rendements, ils sont sensibles à la volatilité du marché, ce qui les rend inappropriés pour les investisseurs plus âgés. En comparaison, la propriété fractionnée offre des rendements stables qui sont isolés des hauts et des bas du marché », explique Parekh.

Combien les seniors devraient-ils investir dans la multipropriété ?

Les experts du secteur affirment que la propriété fractionnée est un investissement à faible risque et à rendement élevé qui devrait faire partie de chaque plan de retraite.

Les seniors peuvent investir jusqu’à 25 pour cent de leur épargne en copropriété pour obtenir des revenus locatifs stables et une plus-value en capital. Les experts disent que le reste peut être investi dans des instruments sûrs tels que des fonds communs de placement de dette, des FD et des plans d’épargne soutenus par le gouvernement.

Parekh déclare : « Les investisseurs qui optent pour la propriété fractionnée devraient toujours choisir des actifs pré-loués de catégorie A pour assurer la sécurité de leur investissement.

Il ajoute en outre : « Bien que les propriétés proposées sur les plateformes d’investissement fractionnaire soient soigneusement examinées sur un large éventail de paramètres, il est conseillé aux investisseurs de faire leur propre diligence raisonnable avant de finaliser leur investissement. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.