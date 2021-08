Pourquoi les pierres recyclées prennent de l’ampleur – WWD

Au cours des 18 derniers mois, les acheteurs soucieux de la mode ont prouvé deux choses avec certitude : qu’ils ont mis encore plus l’accent sur la durabilité et que les bijoux sont désormais en tête de leurs listes de souhaits d’achat d’investissement. Les diamants recyclés – ou les diamants anciens, d’occasion ou un héritage familial – correspondent à ces deux projets de loi et deviennent de plus en plus importants pour les bijoutiers alors que le rendement mondial de l’extraction de diamants continue de diminuer. Les experts disent que leur popularité a considérablement augmenté pendant la pandémie, de nombreux acheteurs de bagues de fiançailles demandant directement des pierres recyclées.

La tendance se manifeste sur fond de débats dans les industries du diamant et de la joaillerie. Au cours des deux dernières années, l’industrie minière du diamant et l’industrie croissante des diamants cultivés en laboratoire se sont battues pour savoir quelle pierre avait une valeur intrinsèque plus élevée et une empreinte carbone plus faible. Ce sont pourtant les diamants recyclés qui, selon les observateurs, garantissent le plus faible impact écologique. Et l’offre, semble-t-il, pourrait être plus importante que ce que les mines de diamants d’aujourd’hui ont à offrir.

«Je vois une formidable opportunité de continuer à m’approvisionner de cette façon. Les États-Unis ont été le plus grand marché de consommation de bijoux au cours des 150 dernières années. C’est pourquoi je dis aux gens que le prochain grand [diamond] le mien est dans les tiroirs des consommateurs américains », a déclaré Jay Moncada, propriétaire de Perpetuum Jewels, une entreprise de vente de pierres précieuses qui travaille exclusivement avec des pierres recyclées et anciennes. Il a estimé qu’avant la pandémie, environ quatre acheteurs de bagues de fiançailles sur dix se renseigneraient sur les pierres recyclées. Maintenant, il pense que ce nombre est plus proche de sept, ce qui représente une large majorité.

Alors que le marché de la revente de vêtements et d’accessoires a peut-être contribué à amorcer le changement culturel plus large qui a contribué à cette augmentation des diamants recyclés, les deux catégories sont très différentes. Contrairement aux vêtements ou aux sacs à main, dont la valeur diminue généralement lors de la revente, les diamants recyclés sont classés et évalués sur la même échelle que les pierres nouvellement extraites – jugés pour leur couleur, leur clarté et leur taille. Contrairement aux vêtements, qui se dégradent avec le temps, les diamants sont le matériau naturel le plus dur connu – ils peuvent être recyclés sur le marché pendant des centaines, voire des milliers d’années sans montrer aucun signe d’usure.

« Ces diamants sont réinitialisés encore et encore. C’est agréable de travailler avec ce qui existe déjà – cela montre aussi pourquoi les diamants sont si spéciaux. Si un matériau comme un diamant peut conserver sa valeur pendant des centaines d’années, c’est pour moi un vrai luxe. C’est ce que vous voulez dans un produit », a déclaré le joaillier Jean Prounis, qui a déclaré que 100 pour cent de ses clients de bague de fiançailles personnalisées ont demandé des pierres recyclées.

Bague Diamond Fizz par Catbird, avec un diamant recyclé. Photo gracieuseté de Catbird

Pour Prounis, les coupes antiques, comme les anciens diamants de mine, se sentent incroyablement modernes. « Vous ne voyez pas ce genre de coupe de nos jours parce que ces pièces ont été coupées à la main. Maintenant, les choses se font avec la technologie et tout est très précis. Avec les antiquités, c’est plus romantique, les facettes sont un peu bancales et elles sont plus sobres que [modern] coupes brillantes. Cela fait partie de ma philosophie en matière de bijoux à porter au quotidien et à ne pas être trop flashy », a-t-elle déclaré.

Même le Natural Diamond Council, une entité formée par les plus grandes sociétés minières de diamants au monde pour aider à promouvoir la valeur des diamants naturels – en particulier parmi les jeunes acheteurs – approuve la tendance des diamants recyclés. Pour eux, cela renforce la valeur de l’achat d’un diamant de source naturelle par rapport aux pierres cultivées en laboratoire ou à d’autres options de pierre.

« Nous nous concentrons sur la valeur éternelle des diamants, à la fois financièrement et émotionnellement. Je pense que cela ramènera cela au premier plan de la sensibilisation des consommateurs et prouvera la proposition de valeur unique du diamant. Les gens recherchent des choses durables et non jetables », a déclaré le directeur général du conseil, David Kellie.

“L’idée de diamants recyclés est répandue depuis un certain temps, mais maintenant que les jeunes consommateurs apprécient la personnalisation, l’unicité et sont plus instruits, les marques qui s’adressent à eux – les marques de bijoux Millennial – se concentrent dessus”, a déclaré Kristina. Buckley Kayel, directeur général du NDC pour l’Amérique du Nord.

Pour Kellie, soutenir les diamants recyclés joue également un rôle dans la viabilité à long terme de la proposition de diamant. « En fin de compte, toutes les projections concernant le nombre de diamants produits à partir de la terre au cours des 25 à 40 prochaines années diminueront. Le nombre produit est donc relativement petit dans le grand schéma des choses [compared to how many diamonds are in the larger market]. Tout se résume à la viabilité économique de la découverte de diamants. Cela devrait diminuer de plus en plus, et il deviendra de plus en plus difficile de trouver des diamants et d’y accéder sous le noyau terrestre. Il arrive un moment où ce sera trop difficile », a-t-il déclaré.

À plus court terme, l’offre mondiale de diamants nouvellement extraits a également été touchée pendant la pandémie lorsque les mines et les installations de taille ou de polissage ont vu une production limitée compte tenu des blocages et des directives de distanciation sociale – conduisant également de nombreux bijoutiers à se tourner vers les diamants recyclés.

Alors que certains créateurs, comme Prounis, préfèrent les anciennes tailles de diamants, il existe des acteurs de l’industrie du diamant qui ont développé des programmes pour remodeler les pierres anciennes et les mettre aux normes de taille brillante d’aujourd’hui. Mike Nekta, propriétaire de Diamond Exchange NYC dans le quartier des diamantaires de la ville, a développé un plan qui « réorganise les diamants en fonction du look d’aujourd’hui ».

Nekta dit que son plan ré-imagine les vieilles pierres, qu’il appelle “les diamants de grand-mère”, en privilégiant le travail des facettes réfléchissant la lumière. « Il y a des années, les gens ne se souciaient pas trop d’une certaine brillance, ils se souciaient d’un poids en carats plus élevé. C’est peut-être un nombre plus impressionnant sur l’échelle, mais il ne fonctionne pas à son potentiel maximum. Donc, beaucoup de diamants plus anciens sont maintenant retaillés », a-t-il déclaré à propos de son processus, qui ne réduit qu’environ 15 pour cent du poids d’un diamant au maximum.

« Je pense qu’il est important pour chaque entreprise aujourd’hui d’offrir l’option [of recycled diamonds]. Certaines personnes sont dedans et d’autres non. Je pense que ça va grandir de plus en plus, ça ne va pas disparaître », a-t-il ajouté.

À ce stade, Nekta voit la popularité des pierres recyclées augmenter. Les acheteurs qui s’en tiennent toujours aux pierres récemment extraites expriment leurs inquiétudes au sujet du « mauvais juju ou de la malchance de quelqu’un ou de quelqu’un qui a divorcé. Certaines personnes aiment l’idée de quelque chose de vieux et d’autres veulent quelque chose de complètement nouveau.

Kellie a déclaré que les États-Unis sont les « plus avancés » en ce qui concerne la tendance des diamants recyclés, l’Europe et le Royaume-Uni étant juste derrière. En Asie, cependant – en particulier en Chine où les bagues de fiançailles en diamant sont un phénomène relativement récent – ​​il s’attend à ce que la tendance soit retardée, « pour des raisons culturelles ».

Mais comment cette tendance peut-elle évoluer ? Actuellement, il voit le plus grand impact au niveau des petits créateurs et des bijoux de studio. Des entreprises comme Catbird et Brilliant Earth, qui produisent de plus grandes quantités de bijoux destinés au consommateur millénaire, proposent déjà des pierres recyclées à leur manière – mais l’offre n’a pas encore infiltré de plus grandes entreprises comme Tiffany & Co., Cartier ou même Zales.

Catbird, qui a introduit des diamants recyclés dans son assortiment en 2015, utilise désormais presque entièrement des pierres recyclées et se targue de pouvoir offrir cet aspect de durabilité à son consommateur. « J’ai l’impression que les gens veulent juste se sentir bien dans ce qu’ils achètent, qu’il s’agisse de produits recyclés ou, pour certains, cultivés en laboratoire. Il y a une assurance sur ce qui est devant eux, que c’est quelque chose que vous pouvez soutenir. Il s’agit de faire savoir aux gens que vous travaillez de la meilleure façon possible et que vous travaillez à faire avancer l’industrie », a déclaré Leigh Plessner, directrice créative de Catbird.

Chez Brilliant Earth, des diamants recyclés sont proposés dans le cadre du programme de bagues de fiançailles personnalisées de l’entreprise. « C’est une minorité [of sales] mais c’est en croissance et je pense que cette tendance se poursuivra à l’avenir. Je peux voir mettre davantage l’accent sur notre côté fournissant plus d’éducation au consommateur ; peut-être qu’en 2022, nous le ferons », a déclaré la cofondatrice Beth Gerstein.

Ceremony, une entreprise de bagues de fiançailles pour les mariées du millénaire, utilise également exclusivement des pierres recyclées. Pour la cofondatrice Chelsea Nicholson, les pierres ne se sont révélées que positives pour les affaires de l’entreprise. Mais ce n’est pas comme utiliser de nouvelles pierres – où les diamants à l’emporte-pièce peuvent simplement être déposés dans un sertissage standard.

Une bague Prounis, ornée d’un diamant recyclé. Avec l’aimable autorisation de Prounis

« Ils ne sont certainement pas rares, il y a beaucoup de bijoux dans le monde. Mais ce n’est pas comme si vous trouviez 100 exemplaires de la même chose. Les pierres de plus de ¾ de carat nécessitent que nous utilisions un concierge pour déterminer ce qui est important pour notre client, puis nous recherchons trois options différentes pour les présenter », a-t-elle déclaré à propos de l’approche de l’entreprise en matière d’approvisionnement.

Chez Catbird, le fondateur Rony Vardi a déclaré : « Je pense que lorsque cela devient plus difficile, c’est lorsque nous travaillons avec des pierres plus grosses juste pour obtenir exactement les bonnes spécifications. Nous avons donc une gamme plus large que nous avons établie pour nos clients afin de maintenir un certain niveau de cohérence. Les clients semblent bien comprendre que nous travaillons avec ce que propose le marché. »

On ne voit pas encore comment la grande industrie s’approprie et formate ses offres. Mais qu’adviendra-t-il des communautés minières de diamants si un changement encore plus important vers les pierres recyclées a lieu ? Comme le NDC l’a souvent souligné dans sa commercialisation de diamants extraits de manière durable, l’industrie minière – comme on le voit dans des pays comme le Botswana – a contribué à améliorer la qualité de vie des habitants des régions éloignées et souvent appauvries où les diamants sont extraits. L’organisation affirme que 25 pour cent du PIB du Botswana provient de l’industrie minière du diamant, qui a contribué à la construction d’infrastructures essentielles à travers le pays.

Pour Moncada, le classement et le prix des pierres recyclées à la même échelle que les pierres nouvellement extraites pourraient être une erreur cruciale. Moncada a déclaré qu’il reverse une partie de ses bénéfices annuels à des organisations caritatives liées aux infrastructures dans ces régions minières de diamants, qui aident à fournir des services scolaires et médicaux là-bas. Le NDC a déclaré qu’il n’y avait pas encore d’efforts pour créer une nouvelle norme industrielle pour la tarification des diamants recyclés.

Selon Moncada : « Il y a beaucoup de discussions au sein du mouvement de la joaillerie responsable pour demander : ‘Est-il possible d’attribuer une prime à ces pierres recyclées si elles profitent à des joueurs supplémentaires ?’ C’est la question de — qu’arrive-t-il à ces communautés minières artisanales ? En soutenant le recyclage, vous rétrogradez la pratique des activités minières multigénérationnelles – vous voulez créer un équilibre. »