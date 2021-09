Pourquoi les pilotes et les fans de Formule 1 ont été déconcertés par la ballerine au début du Grand Prix de Russie

Il y avait des scènes un peu étranges pour commencer le Grand Prix de Russie, avec une ballerine dansant sur un piano sous le regard confus de pilotes de Formule 1 et de fans à la maison.

Les cérémonies d’avant course voient généralement les pilotes se rassembler en tête de la grille pour les hymnes nationaux, qui a récemment été dominé par qui mettra un genou et qui ne le fera pas.

Une ballerine a chanté à la place de l’hymne national russe, laissant de nombreux perplexes

Les conducteurs ont été laissés perplexes par leur remplacement de l’hymne

La course a été remportée par Lewis Hamilton dans des circonstances époustouflantes alors que la pluie et le mauvais choix de pneus ont volé une première victoire à Lando Norris, mais la confusion persistait après l’étrange ouverture de la course.

La musique jouée en Russie n’était pas l’hymne national du pays, en raison de leur interdiction sportive mondiale imposée par l’Agence mondiale antidopage.

Après la découverte de violations généralisées du dopage aux Jeux olympiques d’hiver de 2014 en Russie, l’AMA a annoncé une interdiction de quatre ans pour les athlètes représentant le pays lors des championnats du monde, y compris la Formule 1.

Les athlètes ont été interdits de représenter la Russie lors de grands événements sportifs

L’interdiction a été réduite à deux ans par le Tribunal arbitral du sport en 2020, mais ses effets ont été constatés tout au long de la saison de F1 en cours.

L’interdiction signifie que les athlètes russes ne peuvent pas utiliser le drapeau du pays, l’hymne national russe ne peut pas être joué et les concurrents sont interdits d’utiliser tout type de symboles nationaux ou même de mentionner leur nationalité.

La scène d’avant-course d’aujourd’hui était l’un des résultats les plus étranges de l’interdiction, avec une ballerine dansant sur un piano à queue qui avait été roulé sur la piste, sur l’air de Tchaïkovski.

Les scènes ont laissé les téléspectateurs à la maison complètement confus, probablement aussi bien que les lecteurs, mais des incidents ont été signalés tout au long du championnat 2021.

Le backmarker Nikita Mazepin est le seul pilote russe sur la grille actuelle, et a causé une certaine confusion au début des essais, avec un espace blanc à côté de son nom là où le drapeau d’un pilote serait normalement.

.

Le pilote russe Mazepin était la seule personne sur la grille à ne pas être dérouté par le remplacement de l’hymne

Sa nouvelle équipe Haas a ensuite provoqué encore plus de controverse en peignant leur voiture aux couleurs du drapeau russe.

Le père de Mazepin, Dmitry, a aidé l’équipe américaine à éviter des problèmes financiers, en la soutenant avec sa société d’engrais, Uralkali.

Cela a abouti au travail de peinture à rayures blanches, bleues et rouges, qui a fait l’objet d’une enquête par l’AMA, mais a ensuite été autorisé.

Le patron de Haas, Guenther Steiner, a affirmé que l’équipe américaine peut peindre la voiture de la couleur de son choix

Malheureusement pour les Mazepins, leur parrainage n’a pas eu trop de visibilité, l’équipe étant confortablement la plus lente sur la grille.

Cependant, si un certain chaos se déroulait et que Mazepin se retrouvait d’une manière ou d’une autre dans les trois premiers d’une course, le sport pourrait voir l’un de ses podiums les plus maladroits, sans drapeau ni hymne national exposés.

