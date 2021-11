Pourquoi les pilotes ont soutenu l’appel de Hamilton à la clarté après s’être rencontrés sur l’incident de Verstappen · .

La décision des commissaires sportifs d’Interlagos de ne pas pénaliser Max Verstappen pour son incident controversé au 48e tour avec Lewis Hamilton a semé la consternation chez leurs rivaux.

Verstappen a été dépassé sur son extérieur par Hamilton approchant Descida do Lago, mais a freiné de loin et a quitté le circuit, emmenant son rival avec lui, gardant la position. À la surprise générale, non seulement Verstappen a été autorisé à conserver sa place, mais les stewards ont même refusé d’enquêter sur l’incident.

Vendredi au Qatar, les stewards ont rejeté l’opportunité de reconsidérer la décision très controversée, qui a été provoquée par Mercedes qui a présenté des images inédites à bord de la voiture de Verstappen comme nouvelle preuve. Avec cela, l’espoir qu’ils clarifieraient publiquement l’appel était parti.

Cependant, la question a été soulevée par de nombreux pilotes lors de leur briefing régulier avec le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, qui s’est tenu vendredi soir au Qatar, et qui a duré plus d’une heure. Sans surprise, les deux prétendants au championnat ont par la suite donné des comptes rendus très différents de ce qui a été discuté.

Les différences entre Verstappen et Hamilton étaient claires. Verstappen donnait l’impression d’une session productive. Il a déclaré que la réunion visait « à partager leurs opinions, puis la FIA expliquant leur processus de réflexion derrière cela ». Le pilote Red Bull a estimé que « nous avons parcouru un long chemin, c’était un très long briefing, je pense qu’à la fin c’était assez clair ».

Hamilton a catégoriquement contredit l’affirmation de Verstappen et a indiqué que ses rivaux estimaient que la discussion n’avait pas réussi à clarifier une décision qui contredisait les précédents, créant une confusion sur ce qui est considéré comme une course équitable. « Non, ce n’est pas clair », a insisté Hamilton. « Chaque conducteur, à l’exception de Max, demandait juste de la clarté. La plupart des conducteurs demandaient de la clarté, mais ce n’était pas très clair.

« On ne sait toujours pas quelles sont les limites de la piste. Ce n’est clairement plus la ligne blanche, lors des dépassements. Mais on y va. Nous demandons juste de la cohérence. Les décisions « pourraient être différentes avec différents stewards, c’est ce qu’ils ont dit », a ajouté Hamilton.

À ce stade, Verstappen a exprimé son mécontentement quant au partage public du contenu de la réunion. « Nous discutons de ce genre de choses et ils n’ont pas besoin d’aller voir les médias », a-t-il déclaré.

« Nous discutons avec les experts et je pense qu’il est plus important que nous discutions de ces choses avec les experts et ne pas simplement lancer des choses sur les réseaux sociaux pour rien. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Mais beaucoup de leurs rivaux étaient assez heureux d’exprimer leur point de vue sur la discussion. Plusieurs d’entre eux partageaient l’opinion de Hamilton selon laquelle la réunion n’avait pas permis de clarifier un aspect important du règlement.

« Je ne pense pas que nous ayons vraiment une explication comme ce que nous pouvons réellement faire ou non », a déclaré Valtteri Bottas. Le conducteur de Mercedes a estimé que la discussion signifiait au moins que les conducteurs « savaient ce que Lewis et Max avaient fini par avoir au Brésil, ce n’est pas grave ». Mais d’autres n’avaient même pas l’impression que tant de choses avaient été établies.

« Ils ont toujours raison » – AlonsoThat comprenait des pilotes sans aucun lien avec les prétendants au titre. Fernando Alonso, qui a exprimé à plusieurs reprises ses propres griefs concernant les décisions des délégués syndicaux cette année, a réitéré son opinion selon laquelle il y a trop de zones grises dans les règles. « Je pense que nous sommes tous d’accord sur le fait que nous avons besoin de plus de cohérence », a-t-il déclaré.

«Nous avons besoin de règles en noir et blanc parce que lorsqu’elles sont grises, parfois vous sentez que vous en bénéficiez et parfois vous avez de nouveau été l’idiot sur la bonne voie. Donc c’est mieux quand c’est en noir et blanc.

« Voyons si nous pouvons nous améliorer complètement. Je pense que ce n’est pas seulement un problème FIA, ce sont les pilotes, les équipes, la FIA, tout ce dont nous avons besoin pour travailler ensemble pour avoir de meilleures règles.

Les justifications de la décision Verstappen ont été données, a déclaré Alonso, mais les conducteurs ont souligné des incohérences avec les appels passés. « Évidemment, lorsqu’ils l’expliquent, ils disent pourquoi ils font cela et avec la raison. Alors, d’accord, compréhensible. Mais nous disons tous « mais pourquoi d’autres fois avez-vous pensé le contraire ? »

« Mais ils ont toujours raison », a-t-il ajouté en riant : « C’est ça le problème. »

Carlos Sainz Jnr estime que l’affaire est loin d’être réglée et attend davantage de discussions sur cet aspect fondamental des règles de course.

« Il semble qu’au cours de l’hiver, il y aura des conversations plus approfondies sur la façon dont nous allons courir en tant que sport, si la voiture à l’intérieur doit laisser de la place à la voiture à l’extérieur, de toute façon ou non », a déclaré la Ferrari conducteur.

« Nous devons repenser un peu toute l’approche parce que la façon dont cela a fonctionné cette année, je pense qu’il est assez clair que les pilotes ne comprennent pas vraiment ce qui va se passer en fonction de ce que vous faites. »

« J’ai besoin de savoir si je peux pousser la voiture à l’extérieur » – SainzUn cas comparable du Grand Prix d’Autriche, où Lando Norris a été condamné à une pénalité de cinq secondes après avoir été jugé pour avoir forcé Sergio Perez dans un bac à gravier, a été mis en évidence comme un exemple de la façon dont la décision Verstappen contredit les décisions antérieures des stewards.

« Voyons [in the final races], j’espère qu’il n’y aura pas trop d’épisodes comme celui-ci, comme ce qui s’est passé au Brésil ou en Autriche au contraire, et voir si nous pouvons nous améliorer en tant que sport pour l’année prochaine », a déclaré Sainz.

« Nous devons savoir, j’ai besoin de savoir si je peux pousser la voiture à l’extérieur, et qu’est-ce que je vais obtenir si je le fais », a-t-il poursuivi. « Avez-vous un avertissement à venir si vous le faites une fois ? Avez-vous réellement la possibilité de le faire plusieurs fois, puis vous recevez un avertissement et vous pouvez ensuite le faire une quatrième fois ? Allez-vous avoir un penalty tout de suite, comme en Autriche ?

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

« C’est ce que nous ne savons pas en tant que sport ou en tant que pilotes. Nous cherchions des réponses. Nous en avons plus ou moins obtenu de Michael, mais nous savons que parfois Michael et les stewards ne sont pas toujours exactement les mêmes. On verra donc bien l’année prochaine. Je pense que l’année prochaine, nous devrions faire un bon pas. Ces trois dernières courses, nous verrons.

Hamilton « a évité un accident », a déclaré TsunodaNorris, a déclaré que la réunion l’avait amené à conclure que la raison pour laquelle Verstappen est resté impuni au Brésil, alors qu’il a été pénalisé en Autriche, était que le second tour à Interlagos était de l’asphalte plutôt que du gravier. Le pilote McLaren a estimé qu’il était injuste de le pénaliser car il s’est trouvé qu’il y avait un lit de gravier où Perez est allé large en Autriche, une opinion avec laquelle Sainz était d’accord.

« À mon humble avis en tant que pilote de course, cela ne devrait pas faire de différence parce que [of the] en dehors de la piste », a-t-il déclaré. « Nous aurons toujours différentes zones de dégagement et nous devrions essayer, pour les fans de comprendre le sport, pour que les pilotes comprennent la course, cela ne devrait pas [be affected by] ce qu’il y a de l’autre côté du trottoir.

D’autres ont souligné que Hamilton avait utilisé le ruissellement d’asphalte pour éviter une collision avec Verstappen. « Lewis regardait le miroir et a évité un accident », a souligné Yuki Tsunoda, qui a été pénalisé après un enchevêtrement avec Lance Stroll dans la même course.

«S’il ne ressemblait pas à Stroll, ils auraient certainement eu un accident. Et ils n’ont donné aucune pénalité et j’obtiens une pénalité de 10 secondes, ce qui est une énorme différence, donc c’est assez incohérent, pour être honnête.

Rapport: les stewards acceptent désormais que le pass Styrian GP de Stroll n’était pas légal – RicciardoDaniel Ricciardo, a déclaré que la question « ne semble toujours pas claire » après la réunion. Cependant, il a estimé qu’un autre incident impliquant les pilotes Ferrari au Brésil était comparable à la rencontre Verstappen-Hamilton.

« D’une certaine manière, ils étaient cohérents avec deux des mêmes mouvements au Brésil, avec Charles [Leclerc] et Carlos, et Max et Lewis. Ils n’ont pas donné de pénalités ni fait changer de position pour ces deux-là. Que ce soit bien ou mal, au moins ils ont fait preuve de cohérence dans deux incidents très, très similaires. »

Il a comparé les incidents d’Interlagos à Stroll qui l’a forcé à partir en Autriche l’année dernière. Son rival a obtenu le poste et les stewards lui ont permis de le conserver, mais une rencontre ultérieure avec Masi a amené Ricciardo à croire qu’ils ont ensuite changé d’avis sur la décision.

« Je pense qu’il a tenté le passé et n’a pas réussi – il a fait une sortie de piste et ce n’est pas une passe », a déclaré Ricciardo. « Donc, il n’y a aucun moyen pour que quelqu’un puisse garder une position en se précipitant à des kilomètres en arrière et ne pas rester sur la bonne voie.

« Maintenant, s’il restait sur la bonne voie et que je partais, c’est une course difficile, mais c’est juste. Il a quand même fait le coin et c’est de ma faute si j’ai laissé la porte ouverte. Mais si j’avais moins de conscience et que je me tournais vers lui, alors nous avons un accident et il écope probablement d’une pénalité et c’est peut-être la même chose que les situations [in Interlagos]. «

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, souhaite également plus de cohérence et de clarté de la part des stewards. « Juste les mêmes pénalités tout au long, vous savez, aucune différence d’une course ou de l’autre », a-t-il déclaré.

« Ce que nous avons essayé de pousser, c’est simplement d’avoir plus de cohérence, ce qui est évidemment très difficile car chaque circuit est très différent. »

Rapport: Norris pense que les stewards ont laissé Verstappen forcer Hamilton à s’étendre parce que le second tour n’était pas en gravierMasi a reconnu qu’il y avait eu un désaccord au sujet de l’appel, mais a déclaré qu' »il leur a été clairement indiqué ce qui était attendu ».

«Je pense que l’autre partie est que certains d’entre eux sont d’accord, d’autres en désaccord, et toujours avec chacun d’entre eux, ils ont été d’accord et en désaccord tout au long. Nous leur avons donné des conseils généraux, mais nous avons également été très clairs sur le fait que chaque cas sera jugé sur ses mérites. »

Il a confirmé que la question de savoir quand les pilotes seraient autorisés à forcer les rivaux à s’écarter serait influencée par le type de dégagement au virage. « Vous devez examiner l’ensemble de la situation et du scénario : météo, ruissellement et cetera, et cetera », a déclaré Masi.

Cependant, en tant que directeur de course, la question ultime de ce qui constitue une décision légale ne repose pas entre les mains de Masi, mais des commissaires sportifs. Comme l’incident de Verstappen n’a pas fait l’objet d’une enquête, il n’y a eu aucune explication de la part des stewards pour indiquer pourquoi ils ont fait signe de « jouer ».

Par exemple, pensaient-ils que Hamilton s’était trop engagé dans le coin et qu’il n’allait pas réussir comme Verstappen ? « Je ne sais pas », a déclaré Masi, « je ne peux pas vous donner la considération exacte. Je n’étais pas assis là quand ils ont pris cette décision. J’étais assis dans la première partie du droit de regard en tant qu’observateur mais rien de plus.

Une décision légale – si le second tour est correct ? « Il y a un panel de commissaires indépendants », a-t-il expliqué. « Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je ne suis pas celui qui siège là en tant que juge et jury, nous avons un panel d’intendants qui examine chaque incident, puis comme nous l’avons vu le week-end dernier, ils déterminent si cela mérite une enquête . S’ils le font, l’enquête fait l’objet d’une enquête et détermine ensuite s’il y a une violation ou non. »

La décision de ne même pas enquêter sur l’incident a laissé un nuage d’incertitude sur les règles de course que la réunion de vendredi n’a apparemment pas fait pour dissiper, malgré l’insistance de Verstappen pour le contraire.

On ne s’attendait pas à ce que le circuit international de Losail produise beaucoup de courses de roue à roue, et c’est ce qui s’est avéré. L’affaire Interlagos qui a intrigué tant de conducteurs n’a pas été testée.

La question est maintenant de savoir si ce sera au cours des dernières rondes de la saison, et même jouer un rôle dans la décision du combat de championnat finement équilibré.

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Grand Prix du Qatar 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Qatar 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :