Pourquoi les plans d’investissement systématiques deviennent populaires ? L’analyse révèle une croissance massive en un an

L’industrie indienne des fonds communs de placement continue d’enregistrer une croissance impressionnante grâce à l’intérêt croissant des investisseurs particuliers à participer aux marchés des capitaux. La croissance est tirée par une énorme augmentation des SIP de fonds communs de placement. Selon une analyse de Nivesh.com, l’AUM SIP a atteint un niveau record de Rs. 4,83 crore lakh à la fin juin. Au cours de la dernière année, l’AUM SIP a augmenté de 60 % et a été multiplié par deux par rapport à seulement Rs. 2,05 lakh crore en juin 2018.

L’analyse indique que les nouveaux SIP mensuels enregistrés ont enregistré un nouveau sommet de 21,29 lakh en juin 2021, contre seulement 9,13 lakh en juin 2020. En conséquence, le total des comptes SIP au cours des trois dernières années est passé à 4,02 crore au 30 juin 2021. , de 2,16 crore en avril 2018. Ceci est important car le nombre de SIP enregistrés au cours de la période de 25 ans de 1993 à 2018 a été presque répliqué en seulement trois ans (2018-2021).

Pourquoi les SIP gagnent en popularité ?

Selon Nivesh.com, les SIP ont gagné en popularité parmi les épargnants indiens, car ils ont réalisé que les taux d’intérêt bancaires étaient en baisse, que les rendements supérieurs corrigés de l’inflation à long terme ne pourraient provenir que des fonds communs de placement.

En fonction de leurs objectifs et de leur appétit pour le risque, les petits épargnants ont transféré leur épargne vers des SIP de fonds communs de placement. Il aide également à calculer la moyenne des coûts en roupies et à investir de manière disciplinée sans craindre la volatilité du marché et le timing du marché.

En termes de croissance globale des actifs sous gestion, les actifs sous gestion des régimes d’actions ont augmenté de 55 % pour atteindre Rs. 11,27 lakh crore au cours de la dernière année, aidés par la croissance des marchés. Les programmes axés sur l’endettement sont également restés populaires auprès des investisseurs averses au risque. Les régimes de dettes représentent 43 % des actifs sous gestion, en croissance de 12,4 % au cours de la dernière année.

De plus, les schémas hybrides ont un AUM de Rs. 3,87 lakh crore, ce qui représente 12% du total des actifs sous gestion en juin 2021. Ces fonds ont connu une croissance de 29% au cours de la dernière année. Les fonds hybrides sont des fonds qui investissent dans une combinaison d’actions et de dettes.

Une autre tendance distincte a été l’énorme intérêt pour les investissements sur les marchés étrangers.

Les fonds de fonds (FOF) investissant à l’étranger ont connu une croissance massive de 357% l’année dernière sur une base faible de Rs. 3 904 crore en juin 2020 à Rs. 17 864 crores en juin 2021.

Les fonds indiciels et les ETF ont également continué de susciter l’intérêt des investisseurs :

Les fonds indiciels créent un portefeuille qui suit un indice boursier. Ces régimes ont Rs. 24 947 crores d’actifs sous gestion en juin 2021. Ces fonds ont connu une croissance phénoménale de 123 % au cours de la dernière année.

Les ETF sur l’or sont des fonds négociés en bourse avec de l’or comme actif sous-jacent. Ceux-ci représentent 0,5 % de l’actif géré total et ont connu une croissance de 50 % au cours de la dernière année.

