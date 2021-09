Pourquoi les plateformes de musique en streaming de niche prennent de l’ampleur

Il s’avère qu’il existe un créneau intéressant pour les plateformes de musique en streaming créées sur mesure – un créneau que des géants comme Spotify ne peuvent pas facilement desservir. Tuned Global et ACX Music sont deux sociétés qui construisent ce nouveau marché – nous interviewons les PDG des deux sociétés dans notre dernier épisode de podcast.

Il était une fois, il semblait impensable que 100 millions de personnes paient pour un abonnement mensuel à la musique en streaming. Désormais, Spotify compte à lui seul 165 millions de clients premium, tandis qu’Apple compte plus de 660 millions d’abonnés dans sa gamme plus large de services d’abonnement. Même YouTube Music a rassemblé 50 millions d’abonnés premium, un nombre autrefois impensable, même pour les plus grands optimistes de l’industrie musicale.

C’est une bonne nouvelle pour l’industrie de la musique, en particulier pour ceux qui ont traversé la vallée des CD aux téléchargements en passant par le streaming. Mais avec tout ce poids, les éléphants de musique en streaming d’aujourd’hui sont moins agiles lorsqu’il s’agit d’itérations de plate-forme personnalisées. Des itérations plus petites et personnalisées ont moins de sens pour les méga-plateformes comme Apple Music, mais les grandes marques, les entreprises de fitness et d’autres partenaires exigent désormais des plates-formes personnalisées à leurs fins. Cela, à son tour, ouvre une toute nouvelle opportunité pour les petits constructeurs de plates-formes.

Exemple : l’UFC. L’année dernière, Digital Music News a fait un premier rapport sur la plate-forme de streaming révolutionnaire de l’UFC, UFC Ultimate Sound, qui a été créée par ACX Music et Tuned Global. La plate-forme de niche tournait autour de ses combattants prisés et de ses fans voraces, la musique faisant partie intégrante de l’expérience basée sur les applications. Une chose autour de laquelle UFC Ultimate Sound ne tournait certainement pas était une plate-forme de streaming majeure comme YouTube.

Au lieu de cela, l’itération était locale et autonome. Pour 9,99 $ par mois (après un essai gratuit de deux semaines), les abonnés UFC Ultimate Sound peuvent profiter de listes de lecture organisées par des « professionnels de la musique » et des combattants eux-mêmes, dans le but primordial de rassembler les fans et les athlètes. Les utilisateurs ont la possibilité de rechercher et de suivre les mixes de leurs concurrents préférés aux côtés de fans obsédés par la même chose.

“Il s’agit de combler un fossé entre les fans et leur sport préféré”, a déclaré le PDG d’ACX Music, Svein Arne Sørgård. «Avec UFC Ultimate Sound, nous pouvons enfin connecter les fans et les combattants à un nouveau niveau. La musique rassemble les gens et nous leur avons donné un lieu de rencontre.

Ce type de partenariat de streaming personnalisé n’est pas nouveau pour Tuned Global, une société avec laquelle DMN s’est associé pour aider à étendre l’espace de streaming axé sur les niches. Que les accords impliquent une marque mondiale ou une entreprise de fitness, un service de streaming dédié vise à se connecter avec un public cible. Cela signifie ne pas essayer de se connecter avec tout le monde, c’est pourquoi des plateformes comme Spotify ou YouTube n’ont pas de sens pour des applications sur mesure.

Dans notre dernier podcast, nous avons discuté avec les dirigeants de Tuned Global (directeur général et cofondateur Con Raso) et d’ACX Music (le Sørgård susmentionné).

Les deux nous ont donné un aperçu sérieux de la direction prise par cet espace et des raisons pour lesquelles nous verrons probablement plus d’applications de niche comme UFC Ultimate Sound dans les mois et les années à venir. Et à quelle vitesse ces plates-formes peuvent-elles être créées, une fois la licence autorisée, c’est-à-dire.