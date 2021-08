Pourquoi les plongeurs olympiques se douchent et utilisent ces petites serviettes

in

Andrea Spendolini Sirieix de l’équipe du Royaume-Uni participe à la demi-finale de la plate-forme féminine de 10 mètres le jour 13 des Jeux olympiques de Tokyo 2020 (Photo de Tom Pennington / .)

. – Les spectateurs des Jeux olympiques de Tokyo sont apparemment un peu déconcertés par le comportement des athlètes lors des épreuves olympiques de plongeon ou de plongeon.

Les plongeurs sortent souvent de l’eau après une plongée et prennent immédiatement une douche rapide à côté de la piscine, même s’ils sont déjà mouillés. Ils sont ensuite séchés avec de petites serviettes, mais ils seront à nouveau mouillés lors de la prochaine plongée.

« Pourquoi les plongeurs se baignent-ils après chaque plongée ? » Il s’agit de l’une des recherches les plus fréquentes sur Google pour les Jeux olympiques de la semaine dernière.

Alors pourquoi? Alors que les événements de saut de plate-forme se poursuivent cette semaine, nous avons rencontré Jacob Brehmer, un entraîneur de plongée à la Ball State University dans l’Indiana, pour obtenir des réponses.

Pourquoi les plongeurs se baignent-ils

Selon Brehmer, la réponse se résume à une chose.

« Les plongeurs se douchent entre les plongées, généralement juste pour se réchauffer et garder leurs muscles au chaud », dit-il. Ils sont généralement rincés avec une eau plus chaude que la piscine.

Les piscines intérieures de plongeon comme celle du Centre aquatique de Tokyo doivent maintenir la température de l’eau à au moins 26 degrés Celsius (78,8 degrés Fahrenheit), selon la FINA, l’instance dirigeante qui fixe les règles des compétitions sportives aquatiques internationales.

“En général, après qu’un plongeur ait fait une plongée, il devra attendre un bon moment avant sa prochaine plongée”, explique Brehmer. “La température de l’air sur la terrasse de la piscine peut être un peu froide, donc la douche peut aider à garder les muscles au chaud. La plongée est un sport tellement précis et rapide, si le plongeur a un peu froid et qu’il devient tendu, cela pourrait affectent vraiment ses performances.

Pourquoi ils utilisent de petites serviettes

Rester au chaud est également l’une des raisons pour lesquelles les nageurs et les plongeurs utilisent de minuscules serviettes appelées chamois – prononcées “shammy” – lors des grands événements.

Les serviettes sont portables et extrêmement absorbantes, permettant aux plongeurs de sécher rapidement et de rester au chaud, explique Brehmer.

Rester au sec signifie également des plongées plus sûres et plus compétitives.

“Lorsque les plongeurs tournent en rond dans les airs, ils s’accrochent aux jambes et serrent très fort”, dit-il. “Si vos jambes sont mouillées, il y a de fortes chances que … vos mains glissent et sortent du plongeon tôt, ce qui pourrait entraîner des blessures et presque toujours des scores inférieurs.”

Pourquoi collent-ils leurs corps ensemble ?

Les plongeurs olympiques effectuent des cascades époustouflantes dans des piscines profondes à grande vitesse, et garder leurs muscles en bonne santé est un élément crucial de leur succès.

Tout stress sur le mouvement des muscles peut conduire à des résultats drastiques. C’est une autre raison pour laquelle certains plongeurs utilisent du ruban adhésif sur les genoux, le dos ou les épaules.

Il est similaire au ruban porté par les joueurs de beach-volley, les joueurs de tennis et d’autres athlètes.

“En gros, il fournit juste un peu de soutien supplémentaire et peut soulager la douleur dans les muscles, les articulations et les ligaments”, explique Brehmer.

Dans un sport hautement compétitif où le moindre avantage peut faire la différence entre une médaille et une sixième place, de nombreux athlètes ne laissent rien au hasard.