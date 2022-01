Pourquoi les Preppers devraient-ils se soucier de la psychose de formation de masse ?

par Daisy Luther, The Organic Prepper :

Psychose de formation de masse.

C’est la phrase à la mode qui a secoué Internet ces deux derniers jours. Cela se produit après que l’inventeur de la technologie des vaccins à ARNm, le Dr Robert Malone, a utilisé l’expression pour décrire l’état actuel de la société sur le podcast de Joe Rogan.

Immédiatement, les moteurs de recherche ont commencé à modifier leurs algorithmes afin que seuls les récits qui correspondent au grand récit MSM, Silicon Valley, globaliste/communiste soient affichés.

Mais prenons un peu de recul par rapport au jargon scientifique, si vous voulez. Parce que le fait est que vous avez déjà une compréhension fondamentale et inhérente de ce qu’est la psychose de formation de masse.

Daisy a écrit à ce sujet lorsqu’elle a décrit « l’altérité » qui se déroule au sein de la société.

Les Américains peuvent le sentir. Il est indéniable qu’il y a eu discrimination active, violence, dans de nombreux cas « licite » contre les Américains qui sont pro-liberté/pro-Constitution/pro-dignité humaine. Mais peut-être que je suis redondant ici, car un vrai Américain est toutes ces choses.

Et c’est de pire en pire.

Vous pouvez le sentir. Penses-y. Vous êtes-vous retrouvé dans une altercation avec quelqu’un à propos de masques au cours des deux dernières années ? Ou, vous a-t-on refusé l’entrée dans un bâtiment en raison de votre statut de jab ou de votre refus de masquer ? Les flics ont-ils utilisé l’« intrusion » comme excuse molle pour vous discriminer alors que vous n’étiez pas disposé à porter l’étoile jaune ?

C’est ce qu’est la psychose de formation de masse. C’est un lavage de cerveau à l’échelle de la société.

Le Dr Robert Malone dit en fait que c’est ce qui a été utilisé contre la population mondiale au cours des deux dernières années.

Comment faire pour qu’une nation « civilisée » comme l’Allemagne se transforme en une machine à tuer gérée par l’État ? De plus, comment une nation remplie de Goethe, Mozart et Bach se transforme-t-elle en un monde où les personnes en fauteuil roulant sont poussées par les fenêtres du troisième étage, où les bébés sont balancés par les pieds pour craquer contre les arbres ? Comment les personnes réputées pour leurs machines de précision utilisent-elles cette capacité pour traquer les femmes et injecter du Zyklon B dans leurs poumons ?

À quel moment les médecins décident-ils que coudre des jumeaux ensemble est acceptable ?

Vous utilisez la psychose de formation de masse.

Selon le Dr Malone, c’est exactement ce qui s’est passé en Allemagne. Et si nous regardons d’autres génocides à travers l’histoire, nous verrons probablement la même chose.

Mais qu’est-ce qui est nécessaire pour que la psychose de formation de masse se produise ? Quatre variables distinctes qui se combinent pour créer un monstre. Ils sont:

L’absence de lien social. Anxiété flottante Sentiment de n’avoir aucun but Personnes confuses et incapables de comprendre quoi que ce soit autour d’elles [source]

Pour être clair, la théorie de la psychose de formation de masse a été développée par le Dr Matias Desmet, professeur, psychologue et statisticien, à l’Université de Gand en Belgique. [source]

Le Dr Desmet crie depuis deux ans que c’est ce qu’il voit actuellement (en particulier sur Daily Expose, que vous devriez lire), mais il semble que ce récent podcast soit ce qui a servi de tremplin pour que sa théorie devienne une partie de la langue vernaculaire commune.

Mais que signifient les quatre aspects de la psychose de formation de masse ?

Pour en revenir aux quatre aspects cependant, chacun d’eux nécessite un segment important de la société. Si seulement un petit pourcentage d’une population subit ces facteurs, la formation de masse ne peut pas avoir lieu par définition. D’après les recherches de Desmet, il semble que 30% soit le nombre magique.

Une fois que 30% de la population d’une nation est tombée dans les quatre facteurs de la psychose de formation de masse, des temps très troublants se profilent à l’horizon.

L’absence de lien social est l’un des premiers facteurs auxquels il faut répondre. Les individus doivent être sévèrement isolés les uns des autres, créant un sentiment de solitude. Il semble que l’isolement cellulaire ne soit pas aussi sain pour les gens qu’on pourrait le penser au départ, hein ?

Peut-être qu’en privant les gens de leur visage, cet isolement peut même leur être imposé lorsqu’ils sont en public. Pourquoi tant d’anciens guerriers ont-ils utilisé le couvre-visage lorsqu’ils sont allés au combat ? Parce que cela enlève l’aspect humain de la personne juste devant soi. Au lieu d’un homme – qui pourrait être tué – se tenant maintenant devant vous avec un katana levé haut, c’était un monstre d’apparence bizarre.

La déshumanisation engendre la peur. C’était une forme de guerre psychologique.

L’anxiété flottante consiste à générer des quantités massives de panique et de peur à propos de quelque chose que les gens ont vraiment du mal à comprendre. Bien sûr, les gens peuvent avoir peur du typhus qui est censé être porteur (comme la propagande l’a déclaré tout au long de l’Allemagne des années 1930), mais il y a aussi quelque chose de plus profond que cela.

C’est l’état constant d’être incertain. De ne pas savoir quand on va être potentiellement blessé. Pendant la guerre froide, cela aurait été la pression quotidienne d’une attaque nucléaire. On apprend aux enfants à s’abriter sous leur bureau, des abris anti-bombes sont construits dans l’hôtel de ville et les nouvelles parlent d’une sorte de crise de missiles à Cuba.

De nos jours, c’est la peur que marcher dans l’épicerie soit ce qui va être votre mort. Vous venez de toucher une porte. C’était propre ? Avez-vous touché votre visage dernièrement? Avez-vous entendu parler de Sally ? Elle a été testée positive. Un tel est à l’hôpital.

Tout cela a créé deux solides années de panique de masse alors que les gens ont peur du monde qui les entoure.

La troisième variable est le besoin pour 30 % de la population d’avoir l’impression que ce qu’ils font n’a ni but ni sens. Les gens sont contrariés que ce qu’ils font ne semble même pas avoir d’importance. Il doit y avoir plus là-bas – un objectif plus important – mais personne ne peut vraiment comprendre quoi.

Et cela nous amène au quatrième point. Les gens ne sont pas capables de comprendre quoi que ce soit dans le monde qui les entoure. Peut-être que leurs chefs de gouvernement ont systématiquement fait volte-face en leur disant ce qu’ils doivent ou ne doivent pas faire. Un jour, il est parfaitement sûr de se tenir à côté de votre voisin. Maintenant, vous devez vous tenir à six pieds de distance. Demain, vous feriez mieux de les éviter complètement car ils n’ont pas encore pris leur écouvillon anal du matin.

Tout cela combiné fait basculer une nation dans ce que Malone déclare être un «état constant d’anxiété hystérique».

Que se passe-t-il quand cela réussit ?

Pour commencer, les personnes affectées par les variables commencent à se regrouper. Ils commencent à sentir qu’ils doivent lutter ensemble pour atteindre cet objectif commun, vaincre ce qui les remplit d’angoisse, et cela les pousse souvent contre un autre segment important de la population.

Pendant l’Holocauste, c’était le besoin de créer le « surhomme », de débarrasser le monde des maladies génétiques, de se débarrasser des infirmes et des paralysés qui ont conduit à l’extermination de millions de personnes comme Dauchau, Auschwitz, et plus encore.

Les médias peuvent ensuite être utilisés pour pousser ce programme encore plus loin

Il peut continuer à attiser les flammes de la peur tout en disant aux personnes affectées ce qu’elles doivent faire – contre qui elles doivent repousser. Les dirigeants de ce mouvement « deviennent vénérés – incapables de faire le mal ».

Comme le dit Malone, « l’un des aspects de ce phénomène [mass formation psychosis] c’est que les gens qu’ils identifient comme leurs leaders, ceux qui viennent généralement et disent que vous avez cette douleur et que je peux le résoudre pour vous. Moi et moi seul….Ensuite, ils suivront cette personne. Peu importe qu’ils leur mentent ou quoi que ce soit d’autre. Les données ne sont pas pertinentes.

Quiconque s’exprime contre Dear Leader est combattu à l’unisson par les personnes concernées. Ils sont réduits au silence, démis de leurs fonctions ou même agressés avec violence.

Tout cela se produit alors que les personnes touchées deviennent presque hypnotisées, dans un sens. Les gens refuseront catégoriquement toute logique qui leur sera présentée. Peu importe si les faits ne correspondent tout simplement pas. Tout ce qui contredit le récit qui les a hypnotisés est automatiquement rejeté.

Et quand cela se produit, les graines du totalitarisme sont semées. Un despote peut maintenant surgir, donnant aux victimes de lavage de cerveau toute la «juste indignation» dont ils ont besoin pour commettre des atrocités auxquelles ils n’auraient même pas rêvé de participer quelques années auparavant.

C’est ainsi qu’une société «civilisée» se livre aux actes odieux mentionnés précédemment. Selco en parle dans son article sur les médias qui les bombardent de haine et de peur.

