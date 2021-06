Pourquoi les prestations de sécurité sociale pour les travailleurs des concerts doivent être accélérées

Pire encore, l’intensité de la deuxième vague a contraint la plupart des institutions à différer l’emploi même des travailleurs informels, aggravant leurs malheurs. (Image représentative)

Par Sahil Sharma

La deuxième vague de la pandémie a été désastreuse pour de nombreuses industries en raison de blocages récurrents dans plusieurs États. En conséquence, des millions de travailleurs ont perdu leur emploi. La plupart des entreprises ayant du mal à maintenir leurs activités en raison de nombreux défis, notamment le manque de ressources humaines, un segment de niche a permis à l’économie de continuer à fonctionner : les travailleurs à la demande.

De la livraison de nourriture et d’autres articles essentiels tels que la réparation de climatiseurs et d’autres articles, les travailleurs des concerts ont agi comme des guerriers de première ligne pour maintenir l’économie en mouvement. Cela s’applique à la fois aux cols bleus et aux cols gris qui travaillent avec des contrats à temps partiel. Pourtant, ces guerriers de première ligne non reconnus n’ont pas de sécurité sociale ou d’autres avantages sur lesquels se rabattre en cas de jour de pluie.

Nouvelles barrières du Code du travail

Cette lacune devait être comblée lorsque 44 lois du travail devaient être regroupées en quatre codes du travail. Les nouveaux codes devaient être mis en œuvre à partir d’avril de cette année. Malheureusement, le Centre a été contraint de reporter indéfiniment leur mise en œuvre, invoquant le retard injustifié des gouvernements des États dans la finalisation du projet de règles.

Bien que le report ait été bien accueilli par les entreprises et les employeurs qui étaient censés remodeler leurs structures de rémunération et leurs politiques de RH, il a laissé les travailleurs informels et les travailleurs informels avec un sentiment de profonde déception. La raison est claire si l’on approfondit. Parmi les nouvelles lois, celle sur la sécurité sociale était la plus attendue par ces travailleurs de l’économie informelle. En effet, pour la première fois, les prestations de sécurité sociale telles que l’assurance maladie, les gratifications, le congé de maternité, l’assurance invalidité et la protection contre la vieillesse auraient été étendues aux travailleurs de l’économie des petits boulots.

Une fois en vigueur, les agrégateurs et plateformes employant des gig workers auraient contribué soit à 1 %, soit à 2 % de leur chiffre d’affaires ou à 5 % des salaires des travailleurs. Les gouvernements central et étatique pourraient également contribuer à ce fonds de sécurité sociale. Malheureusement, en raison du report, les prestations envisagées ont été retardées. Pour les travailleurs, c’est très décourageant, pas seulement parce qu’ils attendaient ce moment depuis des années. Mais aussi depuis que l’épidémie de pandémie en 2020 a bouleversé leur vie tandis que la gravité de la deuxième vague a aggravé leur sort.

La plupart des travailleurs infectés par COVID-19, ou ceux qui ont eu des membres de leur famille touchés, ont été contraints de puiser dans leurs économies pour payer les factures médicales. Lors de cette deuxième vague, ils n’ont rien sur quoi se rabattre s’ils tombent malades. Pire encore, l’intensité de la deuxième vague a contraint la plupart des institutions à différer l’emploi même des travailleurs informels, aggravant leurs malheurs.

Droit du travail accéléré

C’est dans ce contexte que les travailleurs du secteur informel attendaient la mise en œuvre des nouveaux codes du travail en avril. Mais comme de nombreux États étaient occupés à des élections ou engagés dans la lutte contre la résurgence de COVID-19 dans leurs régions, les nouvelles lois du travail ne faisaient tout simplement pas partie des priorités. Les États affirment qu’il leur faudrait au moins trois à cinq mois supplémentaires pour finaliser les projets de loi sur le travail.

Outre la sécurité sociale, d’autres lois importantes sont celles sur le salaire minimum et la sécurité au travail. L’année dernière, le Parlement a adopté le Code des relations industrielles, 2020, le Code de la sécurité, de la santé et des conditions de travail, 2020 et le Code de la sécurité sociale, 2020. Dans le cas du Code des salaires, il a été adopté en 2019 par le Parlement pendant la mousson. session.

Néanmoins, étant donné l’impact de la pandémie sur les travailleurs informels, le Centre doit pousser les États à finaliser leurs projets de lois du travail au plus tôt. Une fois formalisées et mises en œuvre avec diligence, ces lois encourageront davantage de personnes à entrer dans l’économie des petits boulots à l’avenir. Par conséquent, le Centre pourrait imposer un délai raisonnable dans lequel les États devraient être prêts avec des projets de directives, en gardant à l’esprit que ces lois du travail ont déjà été retardées.

De plus, les travailleurs des concerts ont besoin de l’empathie de la nation car ils sont les guerriers de première ligne invisibles répondant aux besoins de la population depuis mars 2020 après le premier verrouillage national. En raison des normes de distanciation sociale et des blocages et couvre-feux récurrents pendant la pandémie, il est difficile pour les gens de sortir. Dans de telles situations, les livraisons à domicile des travailleurs de concert pour les produits essentiels tels que les médicaments, la nourriture et l’épicerie ont sauvé la journée et, dans certains cas, même des vies. Malheureusement, alors que ces travailleurs risquent leur vie et le bien-être de leur famille, ils n’ont rien sur quoi se rabattre.

Pour informer les lecteurs qui ne connaissent pas bien les travailleurs des concerts, il s’agit de personnes basées sur une plate-forme fournissant divers services, notamment des livraisons à domicile et du travail à domicile. En règle générale, ces travailleurs sont embauchés via diverses applications, en fonction de la plate-forme sur laquelle ils sont inscrits. De plus, des millions de personnes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie ont également eu recours à l’économie des petits boulots pour assurer la continuité de leurs revenus. L’absence de prestations de sécurité sociale de base pour ces travailleurs temporaires provoquera également une appréhension à rejoindre l’économie des petits boulots et contribuera à une plus grande attrition.

Alors que le gouvernement de l’Union fournit des secours à de nombreuses industries, les travailleurs de l’industrie informelle sont toujours laissés pour compte. En conséquence, le gouvernement central et les gouvernements des États devraient travailler ensemble pour accélérer la mise en œuvre de la sécurité sociale et d’autres lois du travail au profit de toutes les personnes de l’économie informelle. C’est le moins que la nation puisse faire pour ces travailleurs de première ligne méconnus.

L’auteur est PDG et co-fondateur, Gigindia. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online

