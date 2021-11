Pourquoi les preuves de la vie sur Mars pourraient être fausses

Nous avons déjà vu des preuves géologiques qui suggèrent que Mars aurait pu être habitable il y a des milliards d’années. Une nouvelle étude dans le Journal of the Geological Society pourrait cependant remettre cette preuve en question.

Certains des fossiles trouvés sur Mars jusqu’à présent pourraient être constitués de processus non vivants, selon les chercheurs. L’étude note qu’il existe de multiples façons pour les processus non biologiques de créer les roches et les fossiles sur lesquels la NASA et les scientifiques ont versé pendant des années.

La théorie de la vie sur Mars est-elle basée sur de faux fossiles ?

Du blog de la NASA : « Cette image de Mars a été prise d’une hauteur de 33 pieds (10 mètres) par l’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA lors de son sixième vol le 22 mai 2021. » Source de l’image : NASA/JPL-Caltech

Le Journal of the Geological Society a publié l’étude mercredi. Il note que les fossiles possibles utilisés pour alimenter les théories des scientifiques pourraient être de nature non biologique. Les astrobiologistes des deux universités ont examiné les preuves des processus connus. Ils ont découvert qu’ils pouvaient créer des dépôts réalistes dans les roches sur Mars. Sur la base de ces nouvelles informations, des processus non biologiques pourraient être responsables de certains des fossiles que nous avons trouvés dans le passé. On ne sait pas combien (le cas échéant) ont pu être créés avec ces processus.

Cela n’écarte pas complètement la théorie selon laquelle il y avait autrefois de la vie sur Mars. Nous avons vu d’autres affirmations selon lesquelles Mars a une vie microbienne vivante, ainsi que des champignons. La NASA a également utilisé son Perseverance Rover plus tôt cette année pour explorer la surface de la planète. Ce rover particulier est capable de collecter des échantillons, de les analyser et de les renvoyer sur Terre.

Une fois retournés, ces échantillons pourraient fournir une preuve supplémentaire de vie. Ils pourraient également aider les scientifiques à trouver de meilleurs moyens de prouver que les échantillons collectés sont de vrais fossiles. Pour l’instant, cependant, nous ne devrions pas supposer que chaque « fossile » est réel et une preuve de vie.

Créer de meilleures stratégies pour prouver la possibilité de la vie à la surface de Mars

Le rover Perseverance de la NASA sur Mars. Source de l’image : NASA

Dans l’étude, les chercheurs Sean McMahon et Juli Cosmidis notent que nous devrions nous efforcer de prouver sans aucun doute qu’ils sont des fossiles et non créés par des processus non vivants. C’est si important, disent-ils, que les futures missions dépendront de la façon dont les scientifiques valident de nouveaux échantillons.

« Il est souvent admis que la recherche de la vie sur Mars peut produire des résultats faussement positifs, notamment via la détection d’objets, de modèles ou de substances qui ressemblent d’une certaine manière aux produits de la vie mais ne sont pas biogènes », lit-on dans le résumé de l’étude.

« Si des preuves de vie sont vraiment présentes dans les matériaux que le rover Rosalind Franklin ou Perseverance met au jour, il y a maintenant de bonnes chances que nous les trouvions et les reconnaissions. Ce qui nous préoccupe ici, c’est le risque d’erreurs faussement positives dans la détection de la vie, en particulier celles résultant d’une mauvaise interprétation de caractéristiques géologiques et chimiques abiotiques qui sont faussement réalistes (plutôt que de faux positifs analytiques ou de contamination par un engin spatial).