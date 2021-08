Pourquoi les primo-accédants devraient envisager de déménager chez Hayes ⋆ .

Cette partie sous-estimée de l’ouest de Londres est en fait (Photo: Metro.co.uk)

Hayes ne prétendrait jamais être le lieu de vie le plus glamour de l’ouest de Londres, mais en termes de valeur et de commodité, c’est difficile à battre.

Crossrail a été le catalyseur de la régénération, qui comprend des améliorations du centre-ville et des infrastructures, de nouvelles installations et des logements.

Les liaisons de transport sont déjà excellentes car elle est proche de la M4 et de la M25, à dix minutes d’Heathrow et dispose de trains rapides pour Paddington, et la nouvelle ligne desservira directement le West End et la ville, facilitant encore plus les déplacements.

Il y a beaucoup d’espaces verts et le Grand Union Canal serpente à travers le centre.

Les rues latérales regorgent de semi-remorques de l’entre-deux-guerres avec un parking hors route et des jardins de taille décente, qui peuvent être mis en sac à partir d’environ 420 000 £ – un prix similaire à celui d’un bel appartement à un lit à Ealing ou Chiswick.

Le parc de logements anciens est stimulé par plusieurs grands développements, qui attirent les primo-accédants.

« Au cours des dix années qui se sont écoulées depuis l’annonce de Crossrail, nous avons constaté une augmentation de près de 50 % des prix des logements et une augmentation de 22 % au cours des cinq dernières années », déclare Craig Anderson, directeur des ventes chez Hunters, Hayes.

“Je m’attends à ce que les prix continuent d’augmenter entre 2 et 4 % par an, d’autant plus que les jeunes professionnels recherchent des zones avec des liaisons de transport fantastiques.”

Un immense centre d’escalade est l’une des dernières attractions de Hayes

Que propose Hayes ?

Un nouveau quartier est en bonne voie à The Old Vinyl Factory, le site de 18 acres de l’ancienne usine de disques EMI. Plus de 600 logements sont en cours de livraison, ainsi que de nouveaux bureaux, commerces, restaurants et autres commodités.

Weston Homes a lancé Le lieu, la dernière phase résidentielle de 181 appartements d’une, deux et trois chambres avec balcons ou terrasses, répartis sur trois bâtiments.

Ils commencent à partir de 349 995 £, et les maisons de vente Discount Market sont disponibles avec une économie de 20 % pour les résidents locaux ou les travailleurs éligibles à partir de 291 000 £.

Bluenote Apartments est à seulement deux minutes de la gare

A proximité Appartements Bluenote, à deux minutes à pied de la gare, plus de la moitié des 77 appartements privés sont désormais vendus. Les résidents disposent d’un concierge, d’un jardin sur podium, d’une terrasse sur le toit et d’un local à vélos, et les lits à un ou deux lits sont à partir de 335 000 £.

Quelque 232 des 331 appartements de Nouveau Hayes, à distance de marche de la gare, sont en vente privée. Chacun dispose d’un balcon ou d’une terrasse ainsi que d’une cuisine et d’une salle de bains modernes et élégantes. London Help to Buy est proposé et les prix commencent à 299 000 £.

L’espace extérieur est un argument de vente chez New Hayes

Barratt London livre 1 500 logements à Village de Hayes, qui abritait auparavant la chocolaterie Nestlé.

Les appartements à un, deux et trois lits de la dernière phase, les appartements Dufour, ont été inspirés par le bâtiment d’usine d’origine et disposent de grandes fenêtres de style Crittall, de hauts plafonds et d’un mélange de grandes terrasses et balcons. Ils sont à partir de 308 000 £.

Hayes Villages propose déjà des appartements de deux et trois chambres en copropriété

Et L&Q à Hayes Village, qui est le même complexe, propose désormais des maisons en copropriété d’une, deux et trois chambres, suivies de studios plus tard cette année. Les prix commencent à partir de 75 938 £ pour une part de 25 % de 303 750 £.

Tout ce que les acheteurs potentiels doivent savoir sur Hayes

Prix ​​moyen d’une maison : 374 993 £

Loyer moyen : 1 259 £/cm

Taxe d’habitation (Bande D) : 1 603,38 £

Temps de trajet vers la zone 1 : De 22 min de Hayes & Harlington à Paddington

Abonnement annuel : 2 532 £

Agréments: ★★★☆☆ Asda Superstore, Sainsbury’s et plusieurs petits supermarchés ; chaînes sans fioritures autour de la gare; Le théâtre Beck de 600 places rouvre le 14 août; The Nest in the Old Vinyl Factory est un centre d’escalade intérieur avec une salle de sport, un studio de fitness, un espace de coworking et un café ; le Gramophone, un pôle culturel avec un cinéma et une salle de concert, ouvre ses portes à l’été 2022 à The Old Vinyl Factory ; Centre de sports et de loisirs Botwell Green

Espace ouvert: ★★★★☆ Parc du Pays du Minet ; le parc Barra Hall ; Parc de pays de ferme de lac ; Parc Pinkwell; Chemin de halage du canal Grand Union

Écoles: ★★★★☆ Résultats GCSE supérieurs à la moyenne nationale ; la plupart des écoles publiques notées bien par l’Ofsted ; Le Cranford Community College est une académie exceptionnelle pour les 11-19 ans

La criminalité: Sous la moyenne

Qui vit ici?: Jeunes professionnels et familles avec enfants d’âge scolaire

Que puis-je me permettre sur l’échelle de propriété à Hayes?

250 000 £

Premier échelon

Idéal pour les co-acheteurs, cet appartement au deuxième étage se compose de deux chambres doubles, d’un salon, d’une cuisine/salle à manger et d’une salle de bains, ainsi que d’un garage et d’un jardin commun.

Découvrez-le ici sur Yopa

450 000 £

Intensifier

Ce semi lumineux à trois chambres comprend une cuisine de style Shaker, un salon/salle à manger, un parking hors rue et un jardin nécessitant peu d’entretien.

Découvrez-le ici Barnard Marcus

744 950 £

Échelle supérieure

Une maison jumelée entièrement rénovée et agrandie avec cinq/six chambres, trois salles de bains, une cuisine/salle à manger, un salon traversant et un bâtiment de jardin.

Découvrez-le ici sur Simple

