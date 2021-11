Pourquoi les projets DeFi devraient choisir les services d’audit Solidproof

L’audit de contrat intelligent de Defi est un système qui a été introduit dans la cryptographie pour aider à assurer la sécurité de l’espace Defi. Les pirates éthiques, ou les personnes ayant la meilleure expérience de développement, auditent les contrats pour s’assurer qu’ils sont sûrs pour l’investisseur moyen. L’une de ces plateformes d’audit est Solidproof.

Solidproof est un réseau d’audit Defi et de contrats intelligents introduit à la mi-2021. Cette plate-forme basée en Allemagne vise à fournir des services d’audit intelligents et à renforcer la confiance dans l’espace Defi.

Lorsque Solidproof a été lancé, plusieurs autres plates-formes fournissaient des services d’audit similaires. Certains d’entre eux sont dans l’industrie depuis plus longtemps et ont effectué beaucoup plus d’audits. Alors, qu’est-ce qui devrait inciter les développeurs à choisir Solidproof par rapport à d’autres concurrents ? Voici quelques raisons.

L’outil automatique à l’épreuve des solides améliore l’efficacité

L’une des raisons importantes pour lesquelles les projets Defi doivent utiliser Solidproof est l’outil automatique. Cependant, pour être entièrement publié, cet outil aidera à rationaliser les activités d’audit. Les plates-formes d’audit standard utilisent des systèmes manuels pour rechercher les erreurs et les vulnérabilités.

Les audits manuels peuvent aider à protéger la sécurité du contrat Defi et des investisseurs. Mais ils sont confrontés à un problème, un manque de précision dû à une erreur humaine. Solidproof vise à changer complètement le cours de l’audit Defi. Comment? Utilisation de l’outil automatique.

L’outil d’audit automatisé permet d’automatiser l’ensemble du processus d’engagement d’audit intelligent. Il a des paramètres préinstallés qui analysent les erreurs liées aux contrats intelligents. L’idée est d’améliorer la vitesse du processus d’audit. De plus, l’outil automatisé aidera à fournir des audits plus précis. Chaque projet Defi qui utilise Solidproof bénéficiera d’audits rapides, précis et efficaces.

Par conséquent, l’outil automatisé sera pratique pour les développeurs. L’audit standard de Defi implique souvent de longs processus. En utilisant l’outil automatique, tout est facile pour le développeur moyen. Le développeur peut envoyer ses fichiers de contrat intelligent directement à l’outil automatisé. Après la soumission, l’outil automatisé travaille avec les autres et publie le rapport.

Les auditeurs proposent des solutions

Un bon auditeur n’identifie pas seulement les défauts et les erreurs ; Ils donnent des recommandations. C’est l’une des missions principales des auditeurs Solidpoof. Dans son processus d’audit, le réseau réalise deux rondes d’audits. Le premier tour consiste à vérifier les défauts et les erreurs.

L’auditeur publie une liste PDF de toutes les erreurs identifiées dans le projet. Cette liste montre l’étendue des dommages que le bogue ou la vulnérabilité peut causer. Il s’adresse aux développeurs du contrat intelligent pour leur donner la possibilité d’apporter des modifications.

L’auditeur donne à l’équipe de développement les moyens possibles de résoudre les problèmes. Ces recommandations garantissent que le développeur peut apporter toutes les modifications avant le rapport final. En utilisant les correctifs fournis, les développeurs garantiront pleinement le contrat.

Solidproof a gagné la confiance de l’utilisateur

Solidproof en tant qu’auditeur Defi a gagné la confiance des utilisateurs. Le but principal de l’audit de projet est d’améliorer la confiance dans les projets. Aujourd’hui, en raison des nombreux problèmes de sécurité, Defi perd la confiance des investisseurs.

Mais les projets d’audit peuvent redonner confiance à Defi. Premièrement, Solidproof a la confiance de l’utilisateur. Ils ont plus de 60 000 abonnés sur Twitter et 39 000 sur télégramme. Ces chiffres augmentent tous les deux jours, augmentant la confiance.

Solidproof s’associe à plusieurs grandes rampes de lancement telles qu’Unicrypt et Pathfund pour augmenter les niveaux de confiance. Les niveaux de confiance de Solidproof sont augmentés en raison de son ouverture aux rapports d’audit. Ils publient chaque rapport sur la page médiane pour un accès facile. Alors, comment faire confiance aux projets Defi Impact de Solidproof ?

Une fois que les projets Defi acceptent l’audit Solidproof, ils bénéficient d’un niveau de confiance plus élevé. La confiance augmente à mesure que les investisseurs se rendent compte que le projet n’a pas de défauts. Étant donné que Solidproof est un auditeur de confiance, votre rapport augmentera la confiance dans un projet. De plus, les rampes de lancement des partenaires peuvent facilement répertorier tout projet audité par le réseau Solidproof.

Bon retour client

Bien sûr, avant de s’engager dans un service en ligne fourni, il est essentiel de regarder ce que disent les clients. Que disent les clients de ce projet ?

Sur sa page d’accueil, Solidproof affiche quelques commentaires de ses projets déjà audités. Les critiques font l’éloge de la plate-forme pour ses services professionnels et de qualité.

Vous pouvez obtenir d’autres commentaires et critiques sur les réseaux sociaux comme Twitter. Visitez les projets audités et voyez ce qu’ils disent sur les services. Les commentaires positifs des clients sont bons pour Solidproof et ses clients.

Normes de sécurité des données

Solidproof est un réseau d’audit de confiance en raison de sa conformité aux réglementations. Basé en Allemagne, Solidproof est soumis aux exigences réglementaires en Allemagne et en Europe. Les régulateurs incluent la DGSVO, qui est l’agence pour la confidentialité des données. Les développeurs et les utilisateurs n’ont pas peur d’être exposés à leurs données.

Dernier mot

Solidproof s’avère être un auditeur de contrat Defi unique en raison des fonctionnalités et des services qu’il fournit. L’outil automatisé est bien entendu l’élément le plus crucial de ce réseau. Automatisez l’ensemble du processus d’audit. Généralement, sur la base des raisons données ci-dessus, Solidproof est un bon choix pour le projet Defi.

En plus de l’audit, Solidroof propose des services de numérisation KYC. L’idée du scan KYC consiste à vérifier les éventuels risques de blanchiment d’argent entourant le projet. Par conséquent, tout projet nécessitant une analyse KYC fera l’objet d’un examen approfondi de la part des membres de l’équipe.

L’engagement de Solidproof à faire confiance à Defi fait d’eux les meilleurs auditeurs Defi aujourd’hui.