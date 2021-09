Pourquoi les projets passent à Binance Smart Chain

Malgré la popularité de la blockchain Ethereum, plusieurs développeurs pensent que le réseau blockchain devient obsolète alors que de plus en plus de projets basculent leurs fondations sur des réseaux blockchain alternatifs. Ce qui a causé ce changement progressif était le taux de transaction lent d’Ethereum et les frais de gaz élevés.

La lenteur des transactions et les frais de gaz élevés du réseau Ethereum ont été causés par la congestion du réseau. Ethereum Network fonctionne sur un protocole de preuve de travail et se dirige lentement vers le protocole de preuve de travail. L’algorithme actuel, cependant, n’est pas capable de gérer le nombre actuel de transactions à venir. En conséquence, les transactions restent en attente et la vitesse des transactions diminue à mesure que les tarifs du gaz augmentent.

Heureusement, l’écosystème crypto est un refuge sûr pour les progrès et l’innovation. Binance, qui a commencé comme un échange de crypto, a développé sa propre blockchain, Binance Smart Chain, qui est rapidement devenue le réseau de blockchain incontournable pour les développeurs.

Binance Smart Chain, la blockchain à la croissance la plus rapide

Binance Smart Chain a été lancée en septembre 2020 et héberge maintenant plusieurs projets et se développe rapidement pour devenir le plus grand réseau de blockchain. Il est conçu pour fonctionner en parallèle avec la blockchain Binance native et existante. Ces blockchains fonctionnant simultanément aident à apporter des fonctionnalités de contrat intelligent au réseau sans compromettre la vitesse du réseau principal.

Binance Smart Chain a été explicitement développé pour résoudre les frais de gaz croissants d’Ethereum et offre des transactions plus rapides, évolutives et moins chères. Dans le passé, diverses blockchains alternatives ont tenté de devenir des « Ethereum Killers », mais n’ont pas réussi à capter l’intérêt du nouveau projet.

Cependant, Binance Smart Chain héberge de nombreux projets blockchain, Defi et crypto. L’un de ces projets comprend un Sphynx prometteur qui vise à fournir une solution tout-en-un pour le commerce, l’engagement, l’agriculture et la tenure. Sphynx utilise Binance Smart Chain pour permettre des transactions rapides, bon marché et sécurisées et offrir une interopérabilité entre les chaînes au sein de l’écosystème.

Ce qui sépare Binance Smart Chain des autres « Ethereum Killers » est son algorithme de consensus de preuve d’autorité investie qui crée un équilibre idéal entre décentralisation et haute performance. Le potentiel de PoSA peut être suggéré par le fait que BSC ne dispose que de 21 validateurs par rapport aux 11 000 nœuds d’Ethereum.

De plus, BNB a mis de côté 100 millions de dollars pour des projets qu’ils s’engagent à construire sur BSC, tels que le Binance Launchpad de leur société mère. En dehors de cela, Binance propose également diverses fonctionnalités telles que Binance Wallet, Explorer, Testnet Faucet et IDE.

L’architecture à double chaîne de Binance Smart Chain permet à ses utilisateurs de créer des applications décentralisées sur une seule blockchain tout en profitant des services de trading rapide d’autres blockchains.