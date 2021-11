Pourquoi les propriétaires de HMO et de locations saisonnières doivent choisir le bon prêteur

Les propriétaires qui gèrent des locations spécialisées comme les HMO et les locations à court terme ou de vacances peuvent récolter des récompenses plus importantes que dans les locations traditionnelles. Mais il est aussi plus impératif de faire les bons choix.

Le marché des prêts hypothécaires alternatifs et spécialisés est sans doute en plein essor en ce moment. Comme le reste du secteur des prêts à l’heure actuelle, les prêts sont historiquement incroyablement bon marché. Pour les propriétaires de HMO (maisons à occupation multiple), ainsi que pour ceux qui gèrent des locations à court terme et des locations de vacances, c’est le moment idéal pour emprunter pour acheter.

Selon Mortgage Broker Tools, bien que les options soient nombreuses et que les taux soient bas, il est extrêmement important pour les propriétaires spécialisés d’obtenir le bon prêt hypothécaire. Il peut y avoir d’énormes variations entre ce que les prêteurs offriront et les conditions disponibles, et les propriétaires de HMO et de locations de vacances peuvent finir par payer trop cher s’ils choisissent la mauvaise.

Popularité croissante des HMO et des investissements locatifs à court terme

Ces dernières années, ces types de propriétés spécialisées se sont avérés plus lucratifs que jamais pour de nombreux propriétaires. Les rendements proposés peuvent être énormes dans le domaine HMO, et il y a l’avantage supplémentaire de moins de périodes vides lorsque les gens vont et viennent car les chambres sont louées séparément. Bien qu’il puisse y avoir plus de travail également, et que la licence HMO soit une considération ainsi qu’une réglementation supplémentaire, cela en vaut toujours la peine pour de nombreux propriétaires.

De même, de nombreux propriétaires locatifs se sont tournés vers les locations de vacances et les locations à court terme en raison d’un éventail d’avantages fiscaux qui peuvent les rendre plus lucratives que les locations à long terme. Encore une fois, ce n’est pas la réponse pour tout le monde, mais beaucoup ont connu un énorme succès grâce à Airbnb et à d’autres portails de maisons de vacances sur leurs propriétés. Cela est encore plus important depuis la pandémie, avec l’augmentation de la demande de « séjour » dans les locations de vacances au Royaume-Uni.

Avec la croissance de la popularité de ces deux avenues, le nombre de produits proposés et le nombre de prêteurs disposés à prêter à ces types de propriétés ont augmenté.

Une recherche approfondie est la clé

Tanya Toumadj, PDG de Mortgage Broker Tools, a déclaré : « Mortgage Broker Tools offre de loin les résultats d’abordabilité les plus complets de tous les fournisseurs du marché. Maintenant, nous pouvons montrer que choisir le bon prêteur fait une plus grande différence sur les investissements locatifs spécialisés, tels que les HMO et les locations de vacances, qui deviennent de plus en plus populaires en raison des rendements plus importants qu’ils peuvent offrir.

« Cela est dû à la variété des méthodes utilisées par les différents prêteurs pour calculer l’abordabilité de ces types d’investissements. Certains prêteurs, par exemple, calculeront l’abordabilité en fonction de la propriété louée sur un AST standard, même si en réalité, elle aurait un potentiel de gain plus important.

« Les critères sont également essentiels pour les investissements locatifs spécialisés, car de nombreuses nuances peuvent avoir une incidence sur la capacité ou non d’un prêteur à prêter sur une propriété. Ainsi, une recherche approfondie dès le départ est indispensable pour les courtiers qui souhaitent profiter de cette opportunité croissante et la meilleure façon de le faire est d’utiliser la plate-forme la plus complète disponible sur le marché.

BuyAssociation propose aux investisseurs une gamme de propriétés HMO et de locations à court terme, ainsi que des locations traditionnelles. Parcourez certaines de nos opportunités d’investissement actuelles ou contactez-nous pour plus d’informations.