Pourquoi les propriétaires de petites entreprises préfèrent Bitcoin aux options de paiement standard

17 août 2021 18:18 UTC

| Actualisé:

17 août 2021 à 18:19 UTC

Par Clark

Bitcoin présente des attributs spécifiques qui le rendent supérieur à la monnaie fiduciaire. De nombreux propriétaires de petites entreprises le préfèrent comme le meilleur mode de trading et effectuent des paiements en raison de ses caractéristiques uniques. Bien que d’autres monnaies numériques existent dans le monde de la monnaie virtuelle, Bitcoin les surpasse car c’est la plus ancienne et possède de multiples caractéristiques exceptionnelles. Si vous êtes nouveau dans le monde de la cryptographie et que vous ne comprenez pas les éléments clés qui distinguent Bitcoin, nous vous proposons une exploration approfondie ci-dessous. Cependant, avant d’approfondir les fonctionnalités clés de Bitcoin, il est essentiel d’expliquer ce qu’est Bitcoin. Cette étape vous aidera à comprendre les principaux avantages de l’utilisation de la crypto-monnaie.

Qu’est-ce que Bitcoin?

Bitcoin est un système décentralisé qui fournit des solutions de crypto-monnaie peer-to-peer via l’infrastructure blockchain. Les transactions via le système Bitcoin sont effectuées via des unités appelées Bitcoins (BTC). Satoshi Nakamoto a avancé l’idée originale de Bitcoin en 2009. Il a depuis subi des améliorations significatives, ce qui en fait la meilleure monnaie dans l’espace de la monnaie numérique. Contrairement à la monnaie fiduciaire, qui est émise et contrôlée par le gouvernement, Bitcoin manque de ces contrôles. Par conséquent, vous pouvez envoyer et recevoir votre argent sans aucune restriction. Et c’est l’une des raisons impérieuses de nombreux propriétaires de petites entreprises préférez-le à la monnaie fiduciaire et aux autres méthodes de paiement standard.

Pourquoi les propriétaires de petites entreprises préfèrent les options de paiement traditionnelles Bitcoin

Plusieurs raisons expliquent que de nombreux entrepreneurs choisissent Bitcoin par rapport aux choix de paiement traditionnels. Certains d’entre eux incluent:

Technologie innovante

L’innovation est une valeur essentielle pour toute entreprise qui souhaite survivre dans un environnement hautement concurrentiel. Les entreprises qui adoptent l’innovation peuvent réussir rapidement car elles se démarquent des autres. Et Bitcoin est une technologie innovante qui facilite des transactions rapides et abordables.

La monnaie virtuelle est un moyen innovant d’envoyer et de recevoir des paiements qui sont indépendants de Big Brother. Comme vous le comprenez, les banques et autres organisations financières ont des règles que vous devez respecter. Par conséquent, lorsque vous effectuez des transactions par l’intermédiaire de telles institutions, vos règlements prennent du temps car ces entités doivent évaluer et vérifier vos demandes. Cependant, grâce à la technologie blockchain de Bitcoin, vous pouvez instantanément envoyer et recevoir de l’argent de n’importe quelle partie du monde.

Si votre petite entreprise approuve Bitcoin, de nombreux clients vous considéreront favorablement. Ceci est dû au fait; vous adoptez les dernières solutions technologiques pour offrir des services de haute qualité à des prix réduits. Et Bitcoin fait partie de ces solutions innovantes.

L’attrait de certaines données démographiques

Bien que les anciennes et les jeunes générations adoptent l’idée de Bitcoin, elle plaît surtout aux millennials qui ont grandi avec elle. Par conséquent, lorsque vous approuvez la monnaie virtuelle, vous attirez le groupe du millénaire dans votre entreprise. La plupart de ces jeunes trouvent Bitcoin non seulement pratique, mais aussi un moyen sans friction d’effectuer des transactions.

Anonymat

Contrairement aux méthodes de paiement standard qui capturent vos informations personnelles et financières, les utilisateurs de Bitcoin restent anonymes lors de leurs transactions. L’anonymat aide les clients à préserver leur confidentialité lorsqu’ils effectuent des transactions en ligne. Par exemple, les clients souffrant de conditions spécifiques peuvent vouloir acheter des produits CBD dans des magasins en ligne pour leur offrir un remède à leurs maux. Ces clients peuvent ne pas vouloir que leur identité soit connue en raison de la stigmatisation associée à la marijuana et à ses produits. Et c’est ainsi que Bitcoin est utile.

Par conséquent, si vous êtes un dispensaire en ligne vendant du CBD, accepter le CBD comme mode de paiement est un plus pour votre entreprise.

Frais minimes

Les méthodes de paiement traditionnelles entraînent des frais élevés qui rendent les transactions par leur intermédiaire coûteuses. Transactions en bitcoins, en revanche, sont gratuits ou entraînent un petit supplément. C’est une bonne nouvelle pour les petites entreprises qui ont toujours besoin d’argent pour fonctionner. Pour de telles entreprises, l’utilisation d’un mode de paiement qui facture des frais minimes est un plus pour eux. Les autres frais associés aux méthodes standard comprennent la tenue de compte, les frais de compte à découvert et les frais de solde minimum. Heureusement, Bitcoin n’a pas tous ces coûts.

Commodité pour les paiements internationaux

L’un des points faibles des entreprises impliquées dans le commerce international est les frais de transaction élevés imposés par les banques et autres intermédiaires. Ces entreprises se rendent compte que Bitcoin est non seulement pratique pour elles, mais aussi abordable. Les paiements Bitcoin sont abordables au-delà des frontières car ils manquent de tiers.

Les intermédiaires peuvent facturer des montants élevés et prendre du temps pour approuver vos transactions. Les frais de transaction élevés et la lenteur des règlements peuvent nuire aux entreprises et même les faire sortir de l’arène internationale.

Diversifications monétaires

Dans le monde du co, il est essentiel de diversifier son patrimoine. De nombreuses personnes ont déjà diversifié leurs investissements en détenant plusieurs devises internationales et en participant à des échanges de devises étrangères. Bitcoin a relancé ce domaine en introduisant une monnaie numérique qui peut être utilisée comme méthode de paiement et comme option d’investissement. Par conséquent, tout en effectuant vos transactions internationales via BTC, vous pouvez également investir et profiter d’un retour sur investissement décent.

Paiements mobiles

Grâce à la téléphonie mobile, de nombreux commerçants internationaux aiment effectuer des transactions en déplacement. Heureusement, il existe plusieurs applications bitcoin que vous pouvez télécharger pour faciliter des transactions plus rapides. Vous n’avez donc besoin d’aucune technologie spécialisée pour effectuer vos transactions en dehors des appareils iOS et Android. Et la bonne chose à propos des transactions Bitcoin est que vous n’avez pas besoin de fournir vos informations personnelles lors de la transaction via l’appareil mobile.

Partage d’idées avec la communauté Bitcoin

Les entrepreneurs qui utilisent Bitcoin peuvent bénéficier des idées de la communauté des affaires. Par exemple, groupes cryptographiques de télégrammes peut vous aider lorsque vous souhaitez mettre en place des projets Bitcoin spécifiques, comme ICO.

Se couvrir contre l’inflation

L’un des inconvénients de la monnaie fiduciaire est qu’elle est sensible à l’inflation. L’inflation se produit lorsque le gouvernement adopte des politiques conçues pour imprimer plus de pièces de monnaie pendant les périodes économiques difficiles. Et cela affecte négativement vos investissements car cela diminue leur valeur. Le code Bitcoin, quant à lui, est plafonné à 21 millions, le nombre maximum d’unités à extraire. Cette limitation est essentielle pour tout commerçant car Bitcoin couvre ses investissements contre l’inflation monétaire.

Publicité

Le marketing est une tâche majeure pour toute entreprise. Grâce au marketing, vous aidez les gens à comprendre vos offres qui décident de les acheter. Les efforts de marketing sont coûteux et prennent du temps. Mais si vous utilisez Bitcoin, vous avez un avantage supplémentaire. Les commerçants qui utilisent Bitcoin peuvent bénéficier de la publicité internationale que reçoivent leurs entreprises.

Bitcoin a une communauté engagée qui garantit le succès de la monnaie numérique. Pour encourager les utilisateurs, l’organisation peut acheter des biens et des services auprès de commerçants qui utilisent la monnaie virtuelle. En outre, les utilisateurs de Bitcoin peuvent répertorier leurs entreprises sur des plateformes spécifiques qui peuvent aider à promouvoir les entreprises.

Concept révolutionnaire

L’objectif du créateur de Bitcoin était d’offrir aux utilisateurs le contrôle de leurs ressources. La plupart des individus étaient fatigués des contrôles gouvernementaux et des frais élevés des intermédiaires, comme les banques. Bitcoin est venu perturber la monnaie standard et les systèmes de paiement. Et le bon moment pour le sélectionner est maintenant.

L’idée est révolutionnaire car elle utilise une approche décentralisée qui offre aux utilisateurs une autonomie sur leur argent. De nombreuses personnes aspirent depuis trop longtemps à avoir plus de contrôle sur leurs ressources financières sans ingérence de tiers. Bitcoin répond aux aspirations de ces individus.

Par conséquent, si vous utilisez Bitcoin, vous rejoignez un groupe de révolutionnaires qui visent à mieux contrôler leur argent. Et plusieurs personnes, comme les clients et la communauté bitcoin, vous apporteront le soutien que vous méritez.

De plus, la génération actuelle de clients préfère les entreprises qui leur offrent des services révolutionnaires qui surpassent la monnaie fiduciaire et les systèmes de paiement standard. Sur ce front également, Bitcoin séduit de nombreuses personnes.

Questions fiscales

Bien que certains gouvernements envisagent de commencer à taxer les particuliers possédant des avoirs en Bitcoin, la réglementation n’est pas encore sortie. Autant dire que de nombreux commerçants préfèrent la monnaie numérique car elle n’attire pas la fiscalité, garantissant qu’il reste plus d’argent dans leur poche. Parce que Bitcoin est un système décentralisé, de nombreux gouvernements peuvent ne pas vouloir interférer avec son fonctionnement par l’imposition d’impôts. Et cela est essentiel pour tout commerçant soucieux de minimiser les coûts d’exploitation d’une entreprise.

De multiples défis avec la monnaie fiduciaire et les systèmes de paiement

La monnaie fiduciaire a de nombreux défis, comme l’usure normale, la difficulté à tenir des registres, l’inflation, le transport lourd, etc. D’autre part, Bitcoin existe en monnaie virtuelle, fonctionnant sur la technologie blockchain. Pour les commerçants qui ont besoin d’une solution de paiement rapide qui n’a pas d’équivalence physique, Bitcoin est le meilleur choix. De plus, le système blockchain offre un enregistrement permanent auquel vous pouvez vous référer, vous permettant ainsi d’économiser sur les coûts d’embauche d’un comptable. Et la bonne nouvelle à propos de Bitcoin est qu’il n’existe que sous forme numérique et ne devrait pas s’inquiéter de sa permanence car il n’est pas sujet à l’usure.

Dernières pensées

En raison des nombreux défis auxquels sont confrontés les paiements standard et la monnaie fiduciaire, Bitcoin est pratique et offre des solutions viables. La monnaie virtuelle présente de multiples avantages qui attirent de nombreux commerçants. De la décentralisation à la facilitation des transactions rapides et à la couverture contre l’inflation, Bitcoin a en effet divers atouts. Si vous êtes un petit commerçant conscient des coûts, Bitcoin est venu vous aider. C’est peut-être le meilleur moment pour adopter la monnaie numérique et commencer à en récolter les avantages.

Clark

Chef de la technologie.