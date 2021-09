Pourquoi les radiateurs sont l’avenir du refroidissement

Les experts appellent cela la « crise du froid ». Alors que les températures augmentent dans les régions qui n’ont historiquement pas eu besoin de refroidissement intérieur, la demande mondiale d’unités de climatisation devrait monter en flèche. Le refroidissement intérieur est déjà l’utilisation d’énergie qui connaît la croissance la plus rapide dans les bâtiments. Mais les émissions associées au refroidissement des bâtiments sont infimes par rapport à celles du chauffage des bâtiments – et c’est parce que notre chaleur est encore largement générée par la combustion de combustibles fossiles tandis que la climatisation utilise de l’électricité.

La façon dont nous chauffons nos maisons et nos bâtiments est l’un des plus grands contributeurs au changement climatique. Mais une solution peut en fait venir de la ruée des consommateurs qui cherchent à acheter du courant alternatif pour la première fois. Il s’agit d’un marché énorme pour un autre type de système : la pompe à chaleur électrique. Une pompe à chaleur fonctionne comme un climatiseur bidirectionnel, utilisant de l’électricité et un réfrigérant chimique pour transférer la chaleur vers ou hors d’un bâtiment. Au lieu d’utiliser des combustibles fossiles pour produire de la chaleur, il utilise de l’électricité pour transférer la chaleur, et il le fait efficacement. Et si les pompes à chaleur sont largement adoptées, elles pourraient avoir un impact majeur sur les émissions de carbone générées par les bâtiments.

