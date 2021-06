Pourquoi les républicains pensent-ils que cet argument stupide absout Trump de quoi que ce soit ? 10z viral

Les républicains tentent toujours d’excuser la mauvaise gestion mortelle de Donald Trump de la pandémie de coronavirus. En tant que tels, ils se sont concentrés sur la théorie de la « fuite de laboratoire » du virus – selon laquelle les Chinois ont délibérément ou accidentellement libéré le virus d’un laboratoire de Wuhan.

Lindsey Graham : Si Trump avait raison sur la fuite du laboratoire, cela changerait l’image que le public avait du président Trump concernant le Coronavirus pic.twitter.com/tyq8eXWPEy – Acyn (@Acyn) 9 juin 2021

Rappelez-vous, rien n’est jamais la faute de Trump. C’était la faute des médias. C’était la faute des démocrates. Et maintenant, c’est la faute de la Chine. Si seulement la Chine n’avait pas divulgué ce virus, les gens ne se seraient pas retournés contre Trump. Ou, c’est ce que pense Lindsey Graham et la nation MAGA.

Sauf que, de manière assez pénible, la pandémie n’a pas beaucoup changé d’avis sur Trump, et, même si la théorie de la fuite de laboratoire (complot ?) est vraie, elle dépeignait Trump sous un jour encore pire :

C’est une chose de ne pas être préparé à une catastrophe naturelle imprévue. C’en est une autre d’être attaqué par un adversaire étranger et de ne pas protéger notre nation. En d’autres termes, si Graham et Trump ont raison, alors Trump ne nous a pas protégés.

Il est clair que la perception du public à propos de Trump était ancrée depuis le début, et rien n’allait l’ébranler. Quelqu’un d’aussi polarisant que Trump s’en est assuré : ses défenseurs n’allaient jamais l’abandonner, ses détracteurs (nous !) n’allaient jamais l’accepter. Il suffit de regarder ses notes de favorabilité pendant sa présidence :

Après le jour des élections 2016, ses chiffres ont oscillé entre une note nette défavorable de moins-10 à moins-14. C’est une simple oscillation maximale de quatre points au cours de quatre années de présidence. En d’autres termes, les gens étaient enfermés. Même maintenant, au cours de ses efforts continus pour renverser la démocratie, il est juste à -15 net défavorable, à un seul point de son mandat présidentiel.

Ce qui est remarquable à propos de ces chiffres, c’est que l’incompétence de Trump nous a littéralement coûté un demi-million de morts, et pourtant ses chiffres n’ont jamais bougé au-delà de ce léger flottement, qui pourrait s’expliquer par un simple bruit statistique. La mauvaise gestion de la pandémie mortelle de Trump a confirmé les pires craintes de critiques comme nous, nous avons donc continué à le voir défavorablement. Mais pour ceux qui le soutiennent déjà ? Rien ne les ferait jamais bouger. Pas même des centaines de milliers d’Américains morts.

Revenons donc à Lindsey Graham, qui affirme : « Si Trump avait raison sur la fuite du laboratoire, cela changerait l’image que le public avait du président Trump concernant le coronavirus. »

L’image publique de Trump à son égard n’a jamais faibli, avant ou après la pandémie. Les idiots de MAGA le considèrent toujours comme irréprochable pour l’expérience de la mort en masse de notre pays, et tout le monde se rend compte que le gars qui prétendait, quotidiennement, que COVID-19 disparaîtrait en quelques jours et voulait que nous injections du Clorox et poussions une lumière UV dans nos fesses… eh bien, ce type n’était rien d’autre qu’une menace. Selon les propres normes basses de Trump, il était un désastre. Rappelez-vous quand il a dit « si nous pouvions tenir [deaths] vers le bas, comme nous le disons, à 100 000 – c’est un nombre horrible, peut-être même moins, mais à 100 000, nous avons donc entre 100 [thousand] et 200 000 – nous avons, dans l’ensemble, fait du très bon travail » ?

Mais les partisans de Trump ne tiennent pas Trump à ses propres normes. Trump non plus. Il suppose que tout le monde oubliera la merde stupide qu’il dit et passera à autre chose, et il n’a pas tort. C’est exactement ce qui se passe.

Mais il y a un autre sous-texte à la citation de Graham qui est encore plus ridicule : que si les Chinois ont, en fait, libéré ce virus (que ce soit volontairement ou accidentellement), alors Trump est absous de tout blâme ! À quel point cela serait-il parfait et pratique ?

Sauf, comment ça marche ?

Pensent-ils vraiment que Trump pourrait être blâmé pour sa réponse à la pandémie s’il s’agissait d’une catastrophe naturelle imprévue, mais il obtient un laissez-passer si c’était le résultat des actions d’un autre pays ? Comment fonctionne cette logique ?

Si la Chine était responsable de la pandémie, alors Trump a échoué à son poste de président n°1 : garder cette nation à l’abri des adversaires étrangers. Tout ce qu’il avait à faire pour contrer la menace (peu importe sa source) était de porter un putain de masque, et il n’y parvenait même pas !

Quelle que soit la source du virus, l’opinion publique américaine à propos de Donald Trump est figée et immuable. Personne ne changera d’avis, car personne n’a changé d’avis.

Mais si c’était vraiment la faute de la Chine, Trump a manqué à sa responsabilité la plus élémentaire de protéger notre nation des menaces extérieures.

