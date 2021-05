Pourquoi les retrouvailles de Jennifer Lopez et Ben Affleck 2021 sont importantes ⋆ .

Beaucoup de modes regrettables du début des années sont de retour à la mode ces jours-ci: cigales, élections de rappel, jeans taille basse.

Mais le retour d’au moins un phénomène observé pour la dernière fois pendant le premier mandat de George W. Bush a été accueilli avec une joie presque unanime: Bennifer.

Après des semaines de rumeurs sur des réunions clandestines dans un SUV blanc, la nouvelle a éclaté lundi que Jennifer Lopez et Ben Affleck – le couple autrefois chauffé à blanc et le spectacle de tabloïd étincelant connu sous le nom de Bennifer – avaient ravivé leur romance après 17 ans de vacances d’une semaine dans le Montana. . Il y avait même des photos pour le prouver.

Le rapport a suscité des cris de joie vertigineux, dont on n’a pas entendu depuis lors Jennifer Aniston et Brad Pitt se sont salués sur Zoom.

Le cinéaste Kevin Smith, qui a dirigé le couple dans son film “Jersey Girl”, a réclamé avec empressement le mérite d’avoir inventé le surnom de Bennifer, comme s’il s’agissait d’un vaccin salvateur. La comédienne Michelle Collins a observé qu’après quelques semaines de retour avec Lopez, Affleck était à nouveau «sexy». Je parie que son tatouage au dos de phénix disparaît lentement comme la photo de «Retour vers le futur». »Même le vieil ami d’Affleck, Matt Damon, a été forcé de partager ses sentiments sur une éventuelle réunion sur« Aujourd’hui ».

«Ce serait génial», a-t-il dit, capturant habilement les sentiments de beaucoup.

L’exaltation est peut-être la chose la plus étrange à propos de Bennifer 2.0. Si vous m’aviez demandé – ou à peu près n’importe qui – ce que nous pensions de la relation très dramatique et exhaustive du couple en 2004, nous vous aurions dit: “Ugh, faites-les partir.”

Maintenant, nous chantons un air différent: S’il vous plaît, Bennifer, revenez.

Alors pourquoi le changement collectif d’avis?

Il est maintenant difficile de comprendre à quel point Lopez et Affleck étaient omniprésents pendant leur romance éclair, qui a duré moins de deux ans mais a suscité presque autant de surveillance médiatique que le cas de la guerre en Irak.

Pour ceux d’entre vous qui ont oublié les détails ou qui étaient trop jeunes pour en être conscients à l’époque (grossier), voici un bref rappel: Affleck et Lopez sont tombés amoureux l’un de l’autre en 2002 sur le tournage de la puante mal connue «Gigli». En juillet, Lopez a annoncé son intention de divorcer du mari n ° 2, Cris Judd, après moins d’un an de mariage. En novembre, Lopez et Affleck étaient fiancés et canotaient sur un yacht dans la vidéo de «Jenny From the Block».

«Gigli» est sorti en juillet 2003 après des mois de buzz négatif et est devenu un flop aux proportions légendaires, mais à ce moment-là, il était presque impossible de séparer les défauts du film de la réaction de Bennifer.

Britney Spears, arrivée aux MTV Video Music Awards à Los Angeles en 2015, fait partie des personnalités culturelles dont le traitement passé par les médias a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers temps – une liste qui comprend désormais «Bennifer».

(Jordan Strauss / Invision / Associated Press)

Puis, quelques jours avant que Lopez et Affleck ne disent «oui» lors d’une somptueuse cérémonie en septembre 2003, le couple a reporté leur mariage, invoquant la frénésie médiatique accablante. Ils se sont séparés définitivement quelques mois plus tard. En un an et demi, Lopez et Affleck étaient tous deux mariés à d’autres personnes, et le public était passé à spéculer à bout de souffle sur Brangelina.

Une partie de l’exubérance suscitée par leurs retrouvailles est l’opportunité qu’elles présentent pour une refonte. Comme nous l’avons découvert dans les années qui ont suivi la disparition de Bennifer, les médias avaient apparemment tort sur tout ce qui était apparemment autour de 2003-04 – faux sur Britney Spears, faux sur Justin Timberlake, faux sur le cri de Howard Dean, faux sur les armes de destruction massive. Cela aurait-il pu être faux aussi à propos de Bennifer?

Dernièrement, la culture a reconsidéré les récits sur les jeunes célébrités féminines comme Spears, Paris Hilton et Jessica Simpson, dont les faiblesses personnelles sont devenues de l’eau pour le tabloïd cruel et misogyne au début.

Affleck s’est récemment plaint de la couverture également sexiste et raciste dont son ex-fiancée a été victime tout au long de leur relation. “Laide, vicieux – a été écrit sur elle de telle sorte que si vous l’écriviez maintenant, vous seriez littéralement renvoyé pour avoir dit ces choses que vous avez dites,” dit-il. «Maintenant, c’est comme si elle était admirée et respectée pour le travail qu’elle a fait, d’où elle vient, ce qu’elle a accompli – elle aussi, elle devrait l’être!

Il y avait sans aucun doute des éléments de fanatisme et de chauvinisme dans une grande partie du contrecoup original de Bennifer – en particulier à l’idée que Lopez était une «diva» dominatrice et gâtée et un mangeur d’hommes compulsif. Alors que se passerait-il si elle et Affleck venaient de familles de la classe moyenne très unies qui savaient ce que c’était que de lutter financièrement? Lopez aimait les vêtements de marque et les bougies chères et avait une fois – halètement! – est sorti avec un rappeur, et était donc trop flashy et risqué pour un gentil garçon de Boston.

Comme Diane Sawyer l’a dit dans un rapport de 2002 sur «Primetime Live», Lopez était «la pop star racée et impétueuse avec cet ex-petit ami flashy», tandis qu’Affleck était «l’intelligent» et «l’acteur imposant qui a romancé une déesse des quartiers chics. ” (Peu importe que la «déesse des quartiers chics» Gwyneth Paltrow n’était pas connue non plus pour être discrète.)

Une histoire du Times de 2004 a examiné la crise de carrière d’Affleck et l’animosité particulière générée par sa relation avec Lopez. Kevin Smith a suggéré que le contrecoup «avait probablement à voir avec un beau mec blanc et une fille latino. ‘Elle lui donne du crédit dans la rue et il prête sa classe’ – les gens écriraient littéralement ça. ”

Pendant ce temps, Affleck a été dépeint comme une boule de fromage émasculée qui avait été aveuglée par l’attrait physique de Lopez – lui achetant une bague de fiançailles en diamant rose de 6 carats de Harry Winston, échangeant ses T-shirts Red Sox contre des manteaux en poil de chameau et étant généralement sa poupée de créateur Ken. . GQ l’appelait «l’acteur le plus surexposé du monde», se moquait de lui pour son faux bronzage («Vous vous êtes présenté à la première de« Gigli »ressemblant à un Oompa-Loompa trop cuit») et lui a suggéré de rejeter Lopez en faveur «d’une femme qui a gagné ne te fait pas courir au dépanneur pour une Lamborghini. ” («Nous avons ici quelques très bons assistants éditoriaux qui seraient plus qu’heureux avec quelques vodkas aux canneberges et un billet pour les Shins», lit-on dans l’article.)

Cela ne veut pas dire que le phénomène Bennifer n’était pas un peu gênant à l’époque. Peut-être beaucoup. Si vous pouvez regarder la vidéo de «Jenny From the Block» sans grincer des dents – en particulier la partie où Affleck embrasse littéralement le célèbre derrière de sa fiancée – vous êtes une meilleure personne que moi. Mais leur pire péché était d’être omniprésent, et il n’y en avait que ils pourraient faire beaucoup pour arrêter cela. Comme l’a dit Lopez, «Nous n’avons pas essayé d’avoir une relation publique. Nous étions juste ensemble à la naissance des tabloïds, et c’était comme, ‘Oh mon Dieu’.

Bennifer 2.0 n’est pas seulement une chance pour Affleck et Lopez de raviver une romance autrefois prometteuse en tant que personnes plus âgées (et espérons-le plus sages). C’est aussi une chance pour le reste d’entre nous de simplement les laisser être heureux.

Il y a quelque chose d’indéniablement captivant dans les couples qui se reviennent, en particulier dans le showbiz – pensez à Elizabeth Taylor et Richard Burton, auxquels Bennifer a été comparé – et s’il est peu probable que nous soyons devenus moins cyniques à propos de la romance des célébrités au cours des 17 derniers. ans, il est possible que nous soyons devenus plus attachés à Affleck et Lopez en particulier, plus indulgents pour leurs défauts très humains et plus sensibles aux luttes privées des gens quel que soit leur solde bancaire.

Lopez est maintenant célébrée comme la bête de somme la plus glamour d’Hollywood, une star farouchement disciplinée qui a canalisé son charisme singulier dans une performance qui aurait dû être nominée dans «Hustlers» et un spectacle de mi-temps éblouissant du Super Bowl.

Et bien qu’Affleck ait eu une expérience plus difficile devant le tribunal de l’opinion publique – voir: les mèmes de Sad Batman et la moquerie de ce tatouage dans le dos – il a également été courageusement franc à propos de ses luttes contre l’alcoolisme. Nous pourrions rire de certains des faux pas les plus maladroits d’Affleck, comme lorsqu’une découpe en carton de son ex, Ana de Armas, s’est retrouvée à la poubelle peu de temps après leur rupture. Mais à la fin, nous le soutenons. Comment pourrions-nous tenir quoi que ce soit contre un homme si attaché à Dunkin Donuts?

Peut-être plus que tout, l’excitation suscitée par les retrouvailles de Lopez-Affleck est liée à notre nostalgie commune pour une monoculture de célébrités de plus en plus menacée en 2021.

Cela fait partie de ce qui rend “Friends” si populaire et de ce qui a rendu Harry et Meghan raconter tout avec Oprah Winfrey en mars un spectacle si exaltant. Oui, il y avait le fait même de 2021 que les Sussex appelaient la famille royale britannique pour son prétendu racisme et son insensibilité aux problèmes de santé mentale. Mais l’interview a également été un retour en arrière bienvenu: une émission spéciale aux heures de grande écoute, animée par une légende du talk-show, regardée par des millions de personnes en temps réel, des publicités et tout. Y a-t-il autre chose que ça en 2004?

Même si les jours de Bennifer ne semblent pas si loin, du moins pour ceux d’entre nous de plus de 30 ans, le paysage médiatique était radicalement différent la première fois. Mark Zuckerberg n’était qu’un étudiant dweeby de Harvard qui utilisait ses compétences en codage pour classer ses camarades de classe en fonction de leur chaleur.

La vidéo de «Jenny From the Block» a été créée sur «TRL», l’émission phare de MTV et un arbitre critique du goût populaire de la musique pendant près d’une décennie.

US Weekly, repensé en tabloïd de célébrités sous la direction de la rédactrice en chef Bonnie Fuller, était à l’apogée de sa puissance, avec un tirage de 1,1 million. Son succès a inspiré une vague de copieurs bas de gamme comme InTouch et a déclenché une ruée vers l’or pour des photos non scénarisées et souvent invasives de couples comme Lopez et Affleck.

Près de deux décennies plus tard, les médias sociaux ont non seulement réduit la valeur des photos de paparazzi et donné aux stars le pouvoir de contrôler ce que le public voit de leur vie privée, mais ils ont également introduit une toute nouvelle race de célébrités, l’influenceur. Les frontières entre qui est célèbre et qui essaie juste d’être célèbre sont plus floues que jamais, jetant la hiérarchie de la célébrité dans le désarroi. Qui est la plus grande star: la personnalité de TikTok avec 70 millions de followers ou le double lauréat d’un Oscar sans aucune présence sur les réseaux sociaux? Qui diable sait.

Pendant ce temps, l’érosion de la radiodiffusion et de la télévision par câble et l’essor simultané des réseaux de streaming ont conduit à une plus grande fracture du goût, les téléspectateurs encouragés par l’algorithme à se faufiler dans leurs silos culturels de plus en plus étroits. Les cotes pour des événements de renom comme les Oscars ont chuté précipitamment, même lorsque de grands noms comme Brad Pitt se présentent. La puissance des étoiles n’est plus ce qu’elle était.

Et pour Affleck et Lopez, alors qu’ils tentent apparemment de raviver une romance qui s’est fanée sous les projecteurs, cela pourrait être une bonne chose.

