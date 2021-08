Pourquoi les roues se détachent ⋆ 10z viral

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

C’est l’odeur de la fumée ? C’est quoi cet éclat rouge ? Ça doit être rien.

Pourquoi les roues se détachent-elles du projet américain ? L’Afghanistan est au centre de l’actualité pour des raisons évidentes, mais comme je n’ai aucune expertise sur cette nation ou sur le rôle de l’Amérique là-bas, je précise qu’il s’agit de commentaires généraux d’un point de vue systémique.

Par le projet américain je veux dire 1) hégémonie mondiale à la fois dans la puissance dure et douce et 2) l’exceptionnalisme américain, la croyance que l’Amérique n’est pas seulement particulièrement forte, mais uniquement juste en termes de maintien de la haute moralité.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

1. Si vous ne comprenez pas le problème, vous ne pouvez pas arriver à une solution. Il est depuis longtemps douloureusement évident que les présidents américains seraient mieux servis par leurs conseillers les plus proches, des anthropologues ayant une longue expérience dans le pays, quelle que soit la nation dans laquelle les États-Unis s’engagent.

N’importe quel anthropologue ayant une expérience au Vietnam aurait rejeté l’idée d’une « victoire » américaine par tous les moyens comme une possibilité. On peut en dire autant de l’Irak et de l’Afghanistan. Malheureusement, les présidents américains n’écoutent pas les anthropologues, ils écoutent des conseillers qui n’ont aucune compréhension réelle de la nation et des personnes avec lesquelles les États-Unis s’engagent. Faute de compréhension de la situation, toute caractérisation du « problème » sera nécessairement complètement erronée et les « solutions » proposées ne peuvent qu’échouer lamentablement.

Plutôt que de rechercher une compréhension profonde de la nation et de son peuple, les présidents américains et leurs conseillers voient tout à travers le prisme déformant des rivalités entre grandes puissances, du jonglage géopolitique, du prestige et du pouvoir américains et d’une vision profondément paroissiale et provinciale des autres cultures et sociétés. L’ignorance de la politique américaine qui en résulte est stupéfiante.

L’ignorance volontaire et l’ambition aveugle sont des frères et sœurs fatals.

2. Étant donné que les États-Unis peuvent évoquer des milliards de dollars à volonté, l’argent est gaspillé librement sans aucune responsabilité ni souci. D’un point de vue systémique, le rôle principal de la Réserve fédérale est de conjurer autant de milliards de dollars que nécessaire pour fournir au projet américain de l’argent à gaspiller – tant qu’une tranche saine des billions gaspillés beurre le pain des intérêts privés dans le nous

3. Il y avait un dicton lassant dans les années vietnamiennes : « C’est la seule guerre que nous ayons eue. En effet. Les historiens des projets impériaux peuvent bien noter avec approbation que l’Amérique est une nation semblable à la guerre. Ce n’est pas rare dans l’histoire, c’est plutôt la règle. Être belliqueux n’a rien d’exceptionnel.

Les pères fondateurs de l’Amérique se méfiaient extrêmement des enchevêtrements étrangers et des guerres parce que l’Amérique était extrêmement faible au cours de ses premières décennies, manquant d’une marine pour la défense et la projection de puissance. Néanmoins, la guerre était considérée comme inévitable dans la décennie suivant la ratification finale de la Constitution et de la Déclaration des droits (la guerre de Barbarie en 1801) et une guerre à part entière avec la Grande-Bretagne a suivi 11 ans plus tard (1812). Deux guerres en 21 ans ont plus ou moins donné le ton.

Comme beaucoup l’ont noté, la guerre est une entreprise extrêmement rentable si l’on parvient à maintenir le conflit hors du pays d’origine. Les profits de guerre ont une histoire aussi longue que la guerre elle-même, et il a fallu des efforts extraordinaires pour mettre des limites aux profits de guerre dans la « bonne guerre », la Seconde Guerre mondiale.

Si une nation devient politiquement et économiquement dépendante d’une vaste industrie politiquement puissante et politiquement sacro-sainte, alors cette industrie continuera à faire ce qu’elle fait, quelles que soient les conditions. Si cette industrie est la construction, alors lorsque les projets de construction utiles s’amenuiseront, l’industrie absorbera des milliards en construisant des ponts vers nulle part, pleinement soutenus par les classes politiques et financières.

Si l’industrie est en train de faire la guerre, alors des guerres se manifesteront, la « victoire » étant l’objectif déclaré, mais l’utilisation et l’expansion des actifs étant l’objectif réel. Les guerres qui ne peuvent pas être « gagnées » au sens conventionnel du terme sont le moyen idéal pour maximiser les profits et l’utilisation des actifs.

Ce n’est rien de personnel, c’est juste la façon dont les choses fonctionnent : « C’est la seule guerre que nous ayons. Offrir une meilleure guerre et le faire-travail disparaît.

Le cartel de la guerre n’est pas unique. L’Amérique n’est guère plus qu’une bouillie putride de cartels politiquement puissants et politiquement sacro-saints : Big Tech, Big Pharma, Big Ag, Big Banks, Higher Education, Sickcare, Bread and Circuses, etc. Les seules constantes sont la cupidité infinie et la corruption et l’incompétence quasi infinies.

4. Coûts irrécupérables. Lorsque les coûts d’une mésaventure / d’un investissement mal exécuté atteignent un seuil, les parties prenantes ne peuvent supporter la perte de leur fierté et de leur prestige, sans parler des pertes financières. Et ainsi ils continuent à faire plus de ce qui a échoué de façon spectaculaire.

Les coûts irrécupérables des mésaventures de l’Amérique sont empilés mais les pertes ne sont pas autorisées, donc la politique dominante consiste à empiler les pertes et les risques toujours plus haut, en espérant que personne ne reliera les points lorsque toute la construction pourrie s’effondrera dans un tas de pensées magiques et la corruption.

5. L’orgueil des trillions imprimés à l’infini. Depuis que la Réserve fédérale s’est enfuie en imprimant des milliers de milliards de dollars pour acheter les bons du Trésor américain qui ont fait apparaître des milliers de milliards de dollars à gaspiller pour le gouvernement, l’exceptionnalisme américain inclut désormais l’orgueil à terme fatal que nous pouvons toujours acheter à notre guise. sortir du pétrin en conjurant un autre ou trois milliards de dollars de nulle part.

Puisqu’il n’y a pas de limite sur le nombre de milliards de milliards que nous pouvons évoquer à partir de rien, il n’y a pas de limite sur le nombre de milliards que nous pouvons gaspiller et par conséquent, il n’y a pas de limites à l’exceptionnalisme américain ou au projet américain.

Puisque tout est à vendre et que nous pouvons conjurer des milliers de milliards de dollars, nous pouvons acheter tout ce dont nous avons besoin pour faire rouler le chariot pour toujours.

Jusqu’à ce que les roues tombent, bien sûr. Et lorsque cela se produit, nous pouvons toujours déployer le dernier refuge des entreprises défaillantes :

6. La gestion des récits a remplacé la résolution de problèmes urgents. Il est maintenant impossible aux États-Unis de résoudre réellement des problèmes urgents sans marcher sur les pieds d’un cartel ou d’un cartel politiquement puissant et politiquement sacro-saint, et les problèmes s’enveniment et se multiplient au point qu’ils ne peuvent pas être résolus dans le statu quo, quel que soit le nombre de milliards de dollars. conjuré et gaspillé.

Pour masquer l’effondrement à venir, les récits doivent être étroitement contrôlés. Étant donné que l’effondrement ne peut être évité sans se faire de puissants ennemis, la seule option politiquement opportune qui reste est d’éliminer toute dissidence qui remet en question les histoires heureuses officiellement sanctionnées.

Lire la suite @ OfTwoMinds.com