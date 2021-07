Pourquoi les scènes de sexe télévisées sont difficiles à « emporter », selon Adam Demos de Sex/Life

Adam Demos incarne le mauvais garçon (c’est-à-dire le manipulateur toxique) Brad Simon dans le casting de Sex/Life, et l’ex-petit ami de Billie (Sarah Shahi), qui a commencé à fantasmer sur leur relation sauvage pour atténuer la monotonie de son mariage avec Cooper ( Mike Vogel) et la maternité en banlieue, il a vu passer quelques moments sexy intrigants, principalement lorsque Billie se souvient de leur passé. Alors que plusieurs scènes se sont probablement avérées très excitantes pour les téléspectateurs, Demos a récemment parlé à l’émission australienne The Kyle & Jackie O Show de ces scènes de sexe et des raisons pour lesquelles elles ne sont pas du tout sexy à filmer.

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que de faire une scène de sexe “complète” comme beaucoup de celles de Sex/Life, Adam Demos a déclaré :