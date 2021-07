Pourquoi les smartphones de 2021 – comme le Galaxy Note 21 – continuent-ils d’être retardés ou annulés ?

in

2021 a été une année étrange pour les smartphones. Eh bien, cela a été une année étrange pour beaucoup de choses, mais les smartphones n’ont pas fait exception, un certain nombre d’entre eux étant retardés, annulés ou ayant un lancement limité.

Le Samsung Galaxy Note 21 est la plus grosse victime de l’année dans les smartphones, car Samsung a maintenant confirmé qu’il ne viendra pas, mais il n’est pas le seul à être absent.

Selon les rumeurs, le OnePlus 9T serait également annulé (en supposant qu’il ait déjà été prévu), tandis que le Samsung Galaxy S21 FE aurait été retardé (mais pourrait également ne pas être lancé), et le lancement du Google Pixel 5a n’est confirmé qu’aux États-Unis. et le Japon, plutôt que le monde en général.

Alors que se passe-t-il? Il y a un certain nombre de facteurs en jeu, et certaines choses sont sûres, tandis que d’autres peuvent être devinées de manière éclairée. Ci-dessous, nous expliquerons en gros pourquoi de nombreux téléphones attendus arrivent probablement en retard – ou pas du tout.

Le facteur Covid-19

La raison évidente pour laquelle cela a été une année étrange pour les téléphones est la même raison pour laquelle cela a été une année étrange pour presque tout le reste – Covid-19.

La pandémie a signifié que de nombreux employés ont dû travailler à domicile plutôt qu’à partir de leur bureau, avec plus de personnes susceptibles d’être également malades, et certaines entreprises ont fermé ou réduit à certains moments.

Tout cela aura eu un impact sur la production de smartphones et aura naturellement entraîné des retards et potentiellement même des annulations.

Au-delà de cela, la pandémie a également – ​​pour ces raisons et d’autres – contribué à une pénurie de chipsets, qui sont un composant essentiel des smartphones.

Covid-19 pourrait signifier qu’il n’y a pas de OnePlus 9T cette année (Crédit image: Future)

Pénuries de chipsets

Bien que la pandémie soit l’explication évidente pour laquelle tant de téléphones sont retardés et annulés, ce n’est pas la seule ou peut-être même la plus grande raison, une pénurie mondiale de chipsets ayant apparemment eu le plus d’impact – bien que, comme indiqué ci-dessus, la pandémie ait également contribué à cela. .

Il y a toute une série de raisons pour lesquelles il n’y a pas assez de chipsets pour tout le monde – les consommateurs ont acheté plus d’électronique grand public que la normale pendant la pandémie, ces appareils ayant tous besoin de chipsets, tout en augmentant la demande de cloud computing lorsque les gens travaillaient à domicile jouaient également un rôle, et pendant tout ce temps, les fabricants de chipsets devaient faire face à des arrêts.

D’autres facteurs incluent la forte demande de téléphones 5G, tandis que les sanctions contre la Chine n’ont pas non plus amélioré la situation. Cette pénurie de chipset est un problème qui n’affecte pas seulement les téléphones, mais aussi les ordinateurs, les consoles et même les voitures.

Les chipsets sont rares (Crédit image: Qualcomm)

C’est également un problème que les entreprises et les fuiteurs ont spécifiquement signalé comme étant à l’origine d’un certain nombre de retards et d’annulations que nous constatons.

Par exemple, en mars, bien avant la confirmation de l’annulation du Samsung Galaxy Note 21, le co-PDG de la société, DJ Koh, a déclaré : « La disparité entre l’offre de pièces et la demande du côté des technologies de l’information (IT) est sévère”.

“Nous vérifions le problème d’approvisionnement en pièces tous les matins. Il est difficile de dire qu’il est résolu à 100%. C’est un peu un problème au deuxième trimestre.”

Il semble donc que la pénurie de chipset était effectivement un problème. Et le Note 21 n’était apparemment pas le seul téléphone concerné – une fuite a suggéré que la pénurie de chipset était également à blâmer pour le fait que le Google Pixel 5a n’a pas été lancé à l’échelle mondiale.

Un rapport a également suggéré que le Samsung Galaxy S21 FE aurait pu être annulé en raison de la pénurie de chipsets – bien qu’une fuite plus récente donne l’impression que le téléphone pourrait encore atterrir, juste plus tard que prévu.

D’autres explications

Avons-nous besoin d’un Note 21 quand il y a un S21 Ultra ? (Crédit image : Avenir)

Bien que les facteurs ci-dessus soient probablement les principales raisons du retard et de l’annulation des combinés cette année, il pourrait également y avoir d’autres facteurs, notamment le fait que certains de ces téléphones ne sont sans doute même pas nécessaires.

Le leaker qui a affirmé qu’il n’y aurait pas de OnePlus 9T a souligné qu’il n’y avait pas beaucoup de mises à niveau évidentes pour cela, la principale probable étant juste un chipset légèrement plus rapide sous la forme du Snapdragon 888 Plus.

De même, le Samsung Galaxy Note 21 peut être très différent du Samsung Galaxy S21 Ultra – c’est déjà un énorme téléphone avec des spécifications haut de gamme, et pour la première fois, il est également compatible avec le stylet. Avec Samsung apportant également le stylet S Pen aux pliables, le Note 21 pourrait se retrouver sans arguments de vente clairs.

Quelles que soient les raisons, l’absence de ces combinés sera certainement une déception pour beaucoup, alors j’espère qu’en 2022, les choses reviendront à la normale.