Pourquoi les spécialistes du marketing devraient se pencher sur les jeux en ligne

Par Bhawna Sharma Ningthoujam

Nous avons parcouru un long chemin depuis l’époque où jouer à des jeux vidéo pendant une période prolongée (la définition variait d’un parent à l’autre) était un moyen sûr de gagner un coup ou deux de nos aînés, suivi d’un édit pour sortir et jouer. Pire encore, si vous avez grandi dans une maison Himachali comme je l’ai fait, le coup était un avec un chappal. Aujourd’hui, alors que la pandémie nous a exclus de nos bureaux, de nos écoles et de nos collèges et a mis un terme à notre vie normale, comme nous l’avions connu jusqu’à présent, beaucoup d’entre nous se sont tournés vers les jeux vidéo, surtout, pour rester sains d’esprit. De nombreux chercheurs ont découvert qu’en moyenne, les personnes qui jouaient aux jeux vidéo plus longtemps déclaraient se sentir mieux par rapport à celles qui jouaient à peine.

Les jeux enseignent également aux enfants des compétences de vie réelles. Laissez-moi vous donner un exemple de ma fille, qui jouait à Roblox avec son amie. Elle et ses amis se sont fait arnaquer à plusieurs reprises lors de l’échange d’animaux de compagnie dans Adoptez-moi. Après avoir pleuré un peu, elle a compris comment éviter les escrocs. En fait, l’autre jour, j’ai payé une personne à l’avance pour un service, et quand il ne s’est pas présenté le jour promis, ma fille m’a légèrement réprimandé. « Tu t’es fait arnaquer, maman. Vous auriez dû le payer après qu’il ait réparé le ventilateur », a-t-elle déclaré.

Les entreprises ne peuvent ignorer l’attention que le jeu reçoit, qu’il nous aide à faire face à l’époque actuelle, nous enseigne des compétences de vie et que les jeunes abandonnent leur travail pour devenir des joueurs professionnels. Il est également tout aussi important de savoir comment nous devons nous engager avec les influenceurs émergents, les joueurs.

Pas seulement la portée mais l’engagement: Nous avons utilisé les médias sociaux pour atteindre et nous connecter avec différents publics. Toute marque aujourd’hui, grande ou petite, y compris B2B, est présente sur les plateformes de médias sociaux et mène des campagnes avec des influenceurs sociaux. Les joueurs sont devenus un nouvel ensemble d’influenceurs avec une portée massive et, surtout, un engagement solide avec leurs abonnés. Les gens s’assoient et regardent les joueurs jouer pendant des heures avec une attention captivante. De plus, contrairement aux influenceurs des médias sociaux, le public ou les abonnés des joueurs couvrent presque tous les groupes d’âge. Les enfants d’aujourd’hui discutent sur Discord, pas sur les applications de messagerie de ma génération. Un enfant de 9 ans sait qui sont les meilleurs joueurs du monde et les suit même. Les joueurs ont une énorme influence sur leurs abonnés. Les spécialistes du marketing doivent s’efforcer de capitaliser sur la popularité toujours croissante des joueurs.

Choisissez le bon joueur: Il y a plus de 1000 joueurs professionnels en Inde, beaucoup d’entre eux avec une méga portée de plus d’un million de personnes. S’ils partagent une grande partie de leurs abonnés, ces joueurs ont également un public unique, en fonction des jeux auxquels ils jouent, de l’appareil sur lequel ils jouent ou de la langue qu’ils parlent. Par conséquent, si le jeu fait partie de notre campagne de communication marketing, nous devons connaître le public/les abonnés de joueurs spécifiques. Analysez la démographie pour voir s’ils sont notre groupe cible (TG). Si oui, nous devrions structurer notre campagne en conséquence et développer nos messages pour qu’ils résonnent avec notre TG.

Joue avec: d’accord, nous avons donc décidé de travailler avec des joueurs. Nous ne devons pas perdre de vue que ce n’est pas la fin mais le début. La façon dont nous pouvons nous engager avec le public dépend du type d’activités que nous faisons avec un joueur. Notre campagne marketing ne doit pas être abrasive ou nuire à l’expérience du spectateur. Mais en même temps, cela devrait être capable de créer un impact pour que le spectateur remarque notre produit ou notre offre et devienne curieux. Nous pouvons également parler à notre public directement via un chat hébergé par un joueur, mais soyez très prudent lorsque vous utilisez cette plate-forme. Si vous prévoyez de parler à un jeune public, décidez avec qui il se connectera le mieux – le joueur ou vous – et choisissez l’orateur en conséquence.

Alors que certains spécialistes du marketing sont prudents lorsqu’ils travaillent avec des joueurs, les plus avisés ne forgent pas seulement des collaborations approfondies avec eux ; ils gamifient également leurs campagnes. La gamification aide à améliorer l’engagement des utilisateurs, les conversions et, finalement, plus de ventes. Et ce n’est pas de la recherche ou des études ; Je l’ai personnellement vu dans des campagnes menées par mes collègues ou par moi-même. Nous devons encore voir si les sports électroniques deviendront aussi importants que les jeux physiques tels que le cricket. Néanmoins, en regardant l’évolution du marché, une chose est sûre, nous ne verrons que la montée et la montée des jeux vidéo dans un avenir prévisible. Les spécialistes du marketing qui craignent d’intégrer le jeu ou la ludification dans leur stratégie globale n’auront qu’à perdre. Parce que, si vous ne pouvez pas gagner, si vous ne jouez pas !

