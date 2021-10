Pourquoi les spécialistes du marketing ne peuvent pas se permettre d’attendre le Black Friday et le Cyber ​​Monday

La chaîne mondiale d’expédition et d’approvisionnement est en plein désarroi. Les interruptions d’expédition et d’approvisionnement sont le résultat de COVID, d’une demande accrue de marchandises en provenance de pays exportateurs asiatiques comme la Chine et la Corée du Sud, de récents retards liés aux conditions météorologiques et de diverses pénuries, des cargos et conteneurs aux employés d’entrepôt.

Une chaîne d’approvisionnement engorgée et des retards d’expédition signifient qu’il y a moins d’électronique, de jouets et de gadgets en stock pour les cadeaux et que les consommateurs, habitués à une expédition de deux jours, peuvent devoir attendre beaucoup plus longtemps pour les marchandises.

L’essentiel pour les consommateurs ? Faites vos achats des Fêtes maintenant.

Qu’est-ce que cela signifie pour les commerçants ? Prenez une longueur d’avance sur vos messages de vacances maintenant. Tous ces facteurs plaident en faveur du Black Friday, du Cyber ​​Monday et d’autres événements de magasinage des Fêtes en octobre.

Exploitez les données des consommateurs pour cibler les acheteurs des Fêtes tôt

Le comportement d’achat des consommateurs est différent pendant les vacances par rapport aux achats à d’autres moments de l’année. Certains consommateurs se concentrent sur l’obtention des meilleures offres, ce qui peut signifier participer à des événements de magasinage des fêtes standard comme le Black Friday ou le Cyber ​​Monday. D’autres acheteurs tergiversent dans l’espoir de trouver des remises plus importantes à la dernière minute.

Pour inciter les acheteurs à prendre en compte les retards de livraison, les marques devront tirer parti de tactiques de marketing basées sur les données. Les consommateurs peuvent avoir du mal à trouver les articles sur leurs listes de cadeaux, les marques doivent donc se concentrer sur l’acheminement des consommateurs vers les magasins et en ligne dès maintenant et gérer les attentes en conséquence.

Bien que cela puisse sembler simple, les marques devront être sophistiquées dans la façon dont elles interagissent avec les acheteurs ou risquent de perdre complètement l’opportunité. Les consommateurs d’aujourd’hui sont avisés et attendent des marques qu’elles comprennent leurs préférences et envoient des recommandations adaptées et pertinentes. Par exemple, les marques qui font la promotion de produits indisponibles ou retardés vont sûrement aliéner les consommateurs.

Les marques devront utiliser une base solide de données et d’intégrations tout au long de leur chaîne d’approvisionnement afin d’envoyer des messages avec ce niveau d’information. Au minimum, les détaillants devront se concentrer sur la collecte de données internes et l’amélioration par des tiers pour comprendre qui sont leurs clients et ce qui les poussera à acheter. Par exemple, si les marques savent où se trouve un consommateur, elles peuvent commercialiser des produits avec des informations personnalisées telles que l’inventaire local ou des estimations d’expédition précises.

L’un des types de données les plus précieux que les marques oublient souvent est les données comportementales sur le marché, ou les données d’intention. Les marques avisées utilisent les données d’intention pour offrir une expérience plus personnalisée aux prospects et aux clients en fonction de leur comportement récent. Quels magasins physiques ces consommateurs ont-ils récemment visités ? Que recherchent-ils en ligne ? Sont-ils engagés dans un dialogue sur les réseaux sociaux à propos de certaines marques, catégories de produits ou produits spécifiques ? Sont-ils généralement un acheteur de début de saison des vacances ou un procrastinateur ? Les données sont devenues si sophistiquées que les marques ont la possibilité d’engager les consommateurs en fonction de leur comportement passé, tels que les segments d’acheteurs du Black Friday, ou les acheteurs de vacances tôt et de dernière minute couplés à leur activité actuelle.

Utilisez la technologie omnicanal pour envoyer des messages personnalisés

L’année dernière, au plus fort de la COVID, les consommateurs ont fait leurs achats en ligne plus que jamais. Cependant, alors que notre économie s’installe dans une nouvelle normalité et que les consommateurs recherchent plus d’expériences en personne, les détaillants peuvent s’attendre à voir les consommateurs faire leurs achats en ligne et en magasin cette saison des fêtes, avec un peu plus de la moitié (62 %) des consommateurs américains déclarant ils prévoient d’utiliser les deux canaux.

Au fur et à mesure que les consommateurs parcourent le parcours d’achat, ils utiliseront différents points de contact tout au long du processus pour rechercher des produits et prendre des décisions d’achat. Le courrier électronique occupe une place de choix pour 35 % des consommateurs en tant que moyen privilégié pour les marques de communiquer au lieu de recevoir du publipostage. Les réseaux sociaux sont également un moyen populaire de se renseigner sur les nouveaux produits et marques, préféré par près d’un quart (24 %) des consommateurs.

Quel que soit le mix de canaux, les marques devront disposer d’une vue intégrée du consommateur disponible sur toutes les plateformes afin de créer systématiquement des parcours personnalisés pour différents types de consommateurs, couplés à des informations telles que la disponibilité des produits. La mise en place du bon outil d’automatisation du marketing garantira une messagerie transparente entre les segments de clientèle et sur différents canaux afin de promouvoir des produits qui atteindront les consommateurs à temps pour la période des fêtes.

La saison des vacances 2021 sera très différente de celle de 2020. La pression monte pour commencer tôt à magasiner pour les vacances – et pour préparer des stratégies marketing qui rencontrent les consommateurs là où ils se trouvent. Il est temps de commencer à diffuser des événements comme le Black Friday et le Cyber ​​Monday en octobre au lieu de novembre. Il est plus facile de commencer tôt le marketing des Fêtes que de repousser les Fêtes parce que les cadeaux sont retardés.

