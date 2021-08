Pourquoi les sports électroniques sont sur le point de vraiment exploser

Nous examinons pourquoi l’esport va faire un pas de plus vers la domination mondiale.

Jouer à des jeux vidéo est un passe-temps qui est apprécié par toutes sortes de personnes. Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, les jeux vidéo sont joués par près de 3 milliards de personnes à travers la planète sur une variété d’appareils.

Avec plus de 90 % des internautes dans le monde accédant à des sites Web et à des applications via des appareils mobiles, il est clair que le jeu n’a jamais été aussi grand. L’arrivée de la pandémie en 2020 a vu d’énormes augmentations des jeux et de l’utilisation d’Internet. Les divertissements tels que la télévision en streaming et les casinos en ligne ont également connu une augmentation plus importante du nombre de visiteurs et d’utilisateurs.

En mai de l’année dernière, Fortnite avait déjà amassé 350 millions de joueurs enregistrés dans tous les pays, et ce nombre a probablement augmenté de manière impressionnante avec l’entrée en vigueur des blocages.

Avec ce nouvel âge d’or du jeu vidéo est venu quelque chose de très différent. l’esport est arrivé il y a longtemps mais c’est maintenant qu’il est sur le point de vraiment exploser.

Quand l’esport a-t-il commencé ?

Pour beaucoup de gens, l’esport est quelque chose de très nouveau qui ne s’est pas produit avant qu’Internet ne fasse son entrée dans la vie de milliards de personnes. Cependant, ce n’est pas vrai. La première compétition d’esport a eu lieu en 1972.

L’Université de Stanford a organisé un événement étudiant au cours duquel un groupe d’individus s’est affronté sur un jeu appelé Spacewar. Le prix serait risible par rapport aux richesses d’aujourd’hui, mais à l’époque, le gagnant a remporté un an d’abonnement payant au magazine Rolling Stone.

En 1980, Atari a organisé le Space Invaders Championship pour aider à promouvoir leurs produits et faire de la publicité pour les jeux d’arcade. C’était peut-être le premier tournoi d’esports reconnu et d’autres fabricants de jeux ont emboîté le pas. Malheureusement, quelques années plus tard, les arcades étaient en déclin.

Comment cela a-t-il évolué ?

Alors que beaucoup prétendent qu’Atari a organisé le premier véritable événement esport, Nintendo revendique également ce titre. En 1990, dix ans après qu’Atari ait eu des enfants à tirer sur des envahisseurs de l’espace, Nintendo a organisé son événement de championnat du monde (NWC), qui a fait le tour de 30 villes américaines.

Le concours impliquait une cartouche spéciale fabriquée sur mesure et remise aux finalistes du tournoi. Il n’existe que 116 cartouches et c’est l’un des objets les plus recherchés par les collectionneurs.

Au fur et à mesure que les jeux évoluaient, les tournois aussi. Les tournois d’esports ont énormément gagné en popularité et les cagnottes ont également augmenté. En mars 2020, il a été rapporté que le tournoi Dota 2, The International, avait un prize pool de plus de 10 millions de dollars. Depuis que Covid a reporté cet événement, ce montant est passé à plus de 40 millions de dollars, ce qui le place dans le livre Guinness des records.

Quels sont les plus gros tournois eSport ?

Lorsque l’on examine les jeux les plus populaires utilisés pour l’esport, la liste est longue et impressionnante, mais certains se démarquent des autres lorsqu’il s’agit de tournois. Counter-Strike: Global Offensive compte de nombreux fans, et pour un jeu si ancien, il est impressionnant de voir à quel point il tient toujours sa place dans le monde de l’esport.

En ce qui concerne les meilleurs tournois, la liste ressemblerait à ceci :

EVO Championship Series League of Legends World Championship Dota 2: The International

L’honneur des rois est devenu si populaire qu’il est devenu une préoccupation dans son pays d’origine, la Chine. Les enfants jouaient si souvent au jeu et dépensaient de l’argent réel dans l’application que des limites ont été mises en place. Ces limites empêchent les moins de 18 ans d’accéder au jeu trop longtemps. Ces restrictions sont importantes maintenant, car les paris en ligne ont également atteint les esports.

Fortnite est peut-être le plus récent des tournois d’esport à gros budget. La première, et jusqu’à présent la seule, coupe du monde a eu lieu en 2019 où un jeune de 16 ans est reparti avec 3 millions de dollars.

Où ira l’esport maintenant?

League of Legends a été crédité d’être l’un des piliers fondateurs de l’esport et il semble que les développeurs des jeux ne montrent aucun signe de relâchement. La dernière itération, Wild Rift, devrait inaugurer une nouvelle ère pour les fans de LoL et peut-être aussi un nouveau championnat du monde de League of Legends.

Cependant, ce ne sont pas seulement les nouveaux jeux qui rendent l’avenir de l’esport si brillant. L’une des raisons pour lesquelles les esports vont exploser et devenir beaucoup plus grand public est l’intérêt qu’ils suscitent de la part de l’industrie des casinos et des jeux.

Comment les casinos affecteront-ils les esports ?

Les casinos sont depuis longtemps des innovateurs en matière de divertissement et ne se sont jamais complètement reposés sur les jeux de cartes et les machines à sous. L’industrie des casinos construit et possède de vastes complexes de luxe qui attirent des clients et des revenus dans des villes comme Las Vegas. Ils organisent également du MMA et de grandes soirées de combat avec des noms connus tels que Floyd Mayweather et Lennox Lewis.

Les casinos savent à quel point la technologie est importante et comment les entreprises doivent évoluer pour survivre et ils ont déjà repéré le potentiel de l’esport.

Las Vegas possède déjà une nouvelle arène esport majeure au Luxor Hotel and Casino. L’HyperX esports Arena est un site de 30 000 pieds carrés qui comprend plusieurs niveaux, des stations de jeux, des bars, des salles VIP et des installations de streaming à la pointe de la technologie. Tout est prêt pour accueillir certains des plus grands événements à l’avenir et coûte 50 $ pour un laissez-passer d’une journée pour les visiteurs.

Comme Vegas a toujours trouvé de nouvelles choses sur lesquelles parier les parieurs, il est presque certain que l’esport deviendra un domaine où les joueurs tenteront leur chance. Qu’il s’agisse d’un casino traditionnel ou d’un casino en ligne, ils proposent déjà des jeux virtuels tels que chevaux, MMA, football et basket-ball, alors pourquoi ne pas permettre au public de parier sur des joueurs vedettes de l’esport ?

Résumé

Avec la popularité des individus et des célébrités diffusant leur temps de jeu, les tournois de jeux attirant d’énormes cagnottes et maintenant l’industrie des casinos s’impliquant, il semble presque certain que l’esport est sur le point de monter en flèche.

Il semble incroyable qu’il y a quelques décennies, les enfants pompaient des quartiers dans des armoires pour filmer des envahisseurs spatiaux pixelisés depuis le ciel et que maintenant les joueurs se disputent des millions de dollars dans des arènes et sont diffusés en direct devant un large public sur le net.

Si vous ne savez pas si Las Vegas peut aider l’esport à se développer avec succès, n’oubliez pas que la maison gagne toujours.