Pourquoi les startups spatiales doivent faire attention aux enchevêtrements étrangers

RBC Signals utilise des stations terrestres satellites dans le monde entier. (Graphique des signaux RBC)

Les avertissements sur les dangers potentiels des alliances étrangères remontent au discours d’adieu de George Washington – mais à l’ère spatiale, les questions entourant les relations internationales sont beaucoup plus nuancées.

Du moins, c’est l’avis de Christopher Richins, fondateur et PDG de RBC Signals, basé à Redmond, Washington.

RBC Signals agit à titre de courtier pour les services mondiaux de connectivité par satellite et compte le gouvernement américain parmi ses clients. Mais comme le modèle d’affaires de RBC repose sur des partenariats avec des stations terrestres satellitaires du monde entier, RBC doit travailler avec des pays que le gouvernement américain considère comme rivaux à la frontière spatiale, en particulier la Russie et la Chine.

«Vous n’êtes pas obligé d’avoir le gouvernement américain comme client», a déclaré Richins à .. «Mais si vous avez l’intention de le faire à un moment donné, en étant conscient de choses comme la cybersécurité et la structure de gestion, en connaissant vos clients et en connaissant vos investisseurs – tout cela vous servira bien pour éliminer certaines des barrières potentielles à l’entrée pour obtenir ces opportunités. . »

Les problèmes rencontrés par Momentus Space, l’un des clients de RBC Signals, servent de récit édifiant. La fusion prévue de la start-up de remorqueurs spatiaux avec une société de chèques en blanc, Stable Road Acquisition Corp., a été retardée en raison des préoccupations du gouvernement américain concernant les cofondateurs russes de Momentus. De plus, les plans de Momentus pour son premier lancement ont été contrecarrés par la Federal Aviation Administration pour des raisons similaires.

Les enchevêtrements étrangers peuvent également perturber des entreprises bien établies comme Virgin Galactic: il y a plusieurs années, la société spatiale fondée par le milliardaire britannique Richard Branson a dû obtenir une exemption de licence du département d’État pour faire voler des citoyens non américains sur son avion spatial SpaceShipTwo. Même après l’octroi de cette exemption, une controverse a éclaté sur la vente de billets aux citoyens chinois.

Conscient de ces préoccupations, Richins a déclaré que RBC Signals avait fait preuve de prudence au cours des six années de son existence.

Les origines de RBC Signals reflètent les complexités impliquées dans la création d’une start-up spatiale de portée internationale. La société a débuté en 2015 avec Olga Gershenzon, originaire de Russie, en tant que cofondatrice et directrice de la stratégie de Richins.

Gershenzon et son mari, Vladimir, ont également cofondé une société russe appelée Scanex, qui traite des données satellitaires et distribue des images de la Terre. Scanex a des liens commerciaux avec Airbus et l’US Geological Survey, mais en 2018, quelques investisseurs de la société ont été nommés dans des reportages sur les opérations d’influence russe qui ciblaient la National Rifle Association.

La page LinkedIn d’Olga Gershenzon indique qu’elle a quitté RBC Signals en 2017 et que le couple a vendu la quasi-totalité de sa participation dans Scanex avant la fondation de RBC. «Olga n’a pas été associée à RBC depuis plusieurs années, et je ne suis au courant d’aucun lien avec aucun de ces trucs de la NRA», a déclaré Richins. «C’est en fait la première fois que j’entends parler de quoi que ce soit entre Scanex et ça.»

Richins a déclaré que RBC déploie beaucoup d’efforts pour éviter les enchevêtrements étrangers.

«RBC Signals est une société multinationale», a-t-il déclaré, «mais nous sommes structurés de manière à nous permettre d’avoir des opérations américaines qui sont essentiellement entièrement gérées par du personnel américain uniquement, et nous avons ensuite une partie distincte de la société qui est de nature plus globale. »

La cybersécurité est une préoccupation particulière.

«Toutes nos données clients sont protégées conformément aux normes de cybersécurité du secteur, et nos clients choisissent où ils déposent leurs données», a déclaré Richins. «Ils veulent être sélectifs quant à la destination de leurs informations, et nous sommes donc en mesure de nous en accommoder en raison de la nature mondiale de notre réseau.»

L’investissement étranger est un autre problème qui nécessite une attention particulière. Parmi les anciens investisseurs de RBC Signals, on compte Baidu Ventures en Chine, MxSpace au Mexique et des capital-risqueurs de Singapour et du Moyen-Orient. Plus récemment, RBC Signals a annoncé une ronde de financement de 1,2 million de dollars, avec certains investissements de bailleurs de fonds non américains.

Richins a déclaré que de telles transactions doivent être structurées pour satisfaire aux exigences énoncées par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis, ou CFIUS.

«Nous avons converti la dette en capitaux propres en accordant une attention particulière aux conditions qui nous permettent de respecter les exigences de la sphère de sécurité du CFIUS», a expliqué Richins dans un e-mail. «Le CFIUS a des préoccupations qui vont du pourcentage de propriété aux droits d’information, etc. Nous n’étions pas préoccupés avant l’investissement le plus récent, et nous ne sommes pas préoccupés après l’investissement le plus récent, mais des problèmes comme ceux-ci doivent être pris en compte lors de la structuration un tel investissement.

Pour l’avenir, Richins a noté que le gouvernement américain avait aidé les entreprises spatiales commerciales à devenir plus compétitives sur les marchés internationaux il y a plusieurs années en assouplissant les restrictions commerciales.

«Je pense qu’il y aura un affinement continu de la politique, pour protéger la sécurité nationale et l’intérêt national des États-Unis, tout en préservant, espérons-le, notre capacité à diriger dans l’économie spatiale mondiale», a-t-il déclaré. «Je pense que c’est une balançoire.»

Richins espère juste que le pendule ne reculera pas trop loin.

«J’espère que nous continuerons à être des chefs de file», a-t-il déclaré, «et que nos politiques réglementaires continueront à soutenir un marché bon et sain pour les services américains à l’étranger.»