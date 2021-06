Pourquoi les statistiques de vaccination des enfants en Inde dépendent du rapport que vous lisez

Le Premier ministre, faisant référence aux jours pré-covid, a attribué à son gouvernement le mérite d’avoir adopté la vaccination des enfants en mode mission et d’avoir eu un impact énorme. (Image représentative : PTI)

A l’heure où la lenteur de la vaccination contre le Covid-19 tourne à environ 1,3 million de doses par jour contre au moins 10 millions par jour que certains experts recherchent, l’allocution très attendue du Premier ministre Narendra Modi à la nation ce lundi juin Le 7e soir a soulevé quelques points importants à méditer sur les plans de vaccination de l’Inde.

Le Premier ministre, faisant référence aux jours pré-covid, a attribué à son gouvernement le mérite d’avoir adopté la vaccination des enfants en mode mission et d’avoir eu un impact énorme. Il a déclaré que le pays n’avait qu’environ 60% de couverture vaccinale pour les enfants en 2014, lorsque son gouvernement a été élu au pouvoir. Mais ensuite, grâce à diverses initiatives telles que Mission Indradhanush (MI) et Intensified Mission Indradhanush (IMI), la couverture a été élargie et étendue pour atteindre plus de 90 % et était prête à aller au-delà lorsque Covid-19 a frappé l’Inde.

Mais regardez de près le parcours de vaccination des enfants en Inde et il semble regorge de chiffres et d’une énigme de définition. Mais alors, il est difficile de l’ignorer, non seulement à cause du précieux groupe de population auquel on a affaire, mais aussi à cause des chiffres absolus. Après tout, près de 27 millions de nouveau-nés ont besoin d’être vaccinés chaque année en Inde.

D’abord la définition de la vaccination complète : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) le définit comme le pourcentage d’enfants d’un an qui ont reçu une dose de vaccin Bacille Calmette-Guérin (BCG), trois doses de vaccin polio, trois doses du vaccin combiné diphtérie, tétanos et coqueluche. (DTC3) et une dose de vaccin contre la rougeole. Numérateur : Nombre d’enfants âgés de 12 à 23 mois recevant une dose de vaccin BCG, trois doses de vaccin antipoliomyélitique, trois doses de vaccin DTC3 et une dose de vaccin antirougeoleux. Dénominateur : Nombre total d’enfants âgés de 12 à 23 mois enquêtés.

La plupart des experts se tournent vers l’Enquête nationale sur la santé de la famille (NFHS) publiée par le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Le NFHS-5 (2019-20), le dernier de la série, publié en décembre 2020, suit la définition de l’OMS des enfants âgés de 12 à 23 mois. Mais l’indice Niti Aayog SDG (Sustainable Development Goals) India 2020-21 publié le 3 juin 2021, donne des données basées sur le pourcentage d’enfants complètement vaccinés mais dans la tranche d’âge des 9 à 11 mois.

Voici quelques exemples de ce que les deux définitions font aux nombres pour les mêmes états :

– Pour le Maharashtra, la définition de l’indice Niti Aayog met la couverture à 100 % tandis que les données NFHS-5 la situent à 81,7 %.

– De même, pour le Bihar, les chiffres sont respectivement de 94 % et 82,7 %.

– Pour l’Assam, 85 % et 71,8 %.

– Pour l’Himachal Pradesh, 86 % et 96,4 %.

– Pour le Kerala, il est respectivement de 92 % et 85,2 %.

Selon l’indice Niti Aayog SDG India, le chiffre national est de 91%, mais le NFHS-5 n’est pas encore complet avec les données disponibles uniquement pour environ la moitié des États indiens.

Pour avoir une idée plus claire des progrès réalisés jusqu’à présent, il y a le document de la feuille de route pour atteindre 90 pour cent de vaccination complète présenté à nouveau par le ministère de la santé et du bien-être familial en janvier 2019. Il parle de la couverture vaccinale chez les enfants âgés de 12 à 12 ans. 23 mois dans le pays, augmentant à un rythme très lent d’environ 1% par an et passant de 35% en 1992-93 à 62% en 2015-16. Sur la situation en janvier 2019, ce document indique ce qui suit :

– 91 districts en Inde ont eu moins de 50 pour cent de FIC (couverture vaccinale complète). – 555 districts ont eu entre 50 et 90 pour cent de FIC. – 54 districts ont eu plus de 90 pour cent de FIC.

Pris ensemble, cela traduit les profondes différences entre les États que nous avons encore ainsi que la longue distance qui reste à parcourir. Ce qui a

Le processus est compliqué par la pandémie qui frappe le pays en 2020 qui, selon de nombreux experts, aurait eu un impact sur la campagne de vaccination, bien que les chiffres doivent à nouveau être examinés de près dans les États et les différentes régions. Si ce n’est pas tout, alors il y a un autre point de données qui ajoute à l’énigme de la vaccination : un rapport de Gavi – Réunion du Groupe consultatif stratégique d’experts sur la vaccination publié en octobre 2015 répertorie l’Inde ainsi que 15 autres pays qui ont atteint 80 à 89 % de couverture en 2014. Il s’agit de la « Couverture vaccinale de routine dans les pays Gavi ». Mais alors, nous laissons cela de côté pour le moment et les définitions qui y sont utilisées.

