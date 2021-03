Pourquoi les syndicats se méfient des emplois éoliens et solaires dans un programme de lutte contre le changement climatique

Le président Joe Biden veut amener rapidement les États-Unis vers des emplois dans les énergies propres dans l’éolien et le solaire. Mais les syndicats – certains des alliés les plus puissants de Biden – sont sceptiques quant à la transition vers l’énergie verte.

Biden et les démocrates du Congrès sont sur le point d’introduire un vaste plan d’infrastructure censé tenir deux promesses: mettre la création d’emplois en surmultipliée et décarboner l’économie, avec un objectif agressif de faire en sorte que le secteur de l’électricité américain soit alimenté à 100% par une énergie propre d’ici 2035.

Pour atteindre ces deux objectifs, l’administration mise sur une poussée massive vers l’éolien et le solaire – qui produisaient déjà 20% de l’électricité américaine en 2020 et qui signifie nécessairement la suppression progressive des combustibles fossiles. Mais même si la production éolienne et solaire a augmenté, les salaires et le taux d’emplois syndiqués dans les énergies renouvelables n’ont pas suivi les industries qu’ils remplaceraient. Afin de faire plus de profits, de nombreuses entreprises veulent maintenir leurs coûts bas – ce qui implique de maintenir des salaires bas.

«Les industries des combustibles fossiles étaient syndiquées dans de longues luttes qui étaient des histoires de travail classiques», a déclaré l’historien du travail de l’Université du Rhode Island, Erik Loomis. «Maintenant, ils sont en déclin et vous avez ces nouvelles industries. Mais un capitaliste vert est toujours un capitaliste, et ils ne veulent pas d’union. »

Environ 4 pour cent des travailleurs de l’industrie solaire et 6 pour cent des travailleurs de l’énergie éolienne sont syndiqués, selon le Rapport 2020 sur l’énergie et l’emploi aux États-Unis. Le pourcentage de travailleurs syndiqués dans les centrales au gaz naturel, nucléaires et au charbon est environ le double de ce pourcentage, environ 10 à 12 pour cent étant syndiqués (bien que ce ne soit toujours pas un montant énorme). En outre, les emplois de transport, de distribution et de stockage – qui existent en grande partie dans le secteur des combustibles fossiles – environ 17 pour cent des emplois sont syndiqués. Pourtant, les taux de syndicalisation de l’énergie solaire et éolienne sont conformes au taux national, quoique très faible, de travailleurs syndiqués dans le secteur privé, qui est d’environ 6,3 pour cent.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux syndicats et travailleurs hésitent vraiment à passer des emplois des combustibles fossiles aux emplois renouvelables: ils craignent que les emplois qui les attendent dans l’éolien et le solaire ne paient pas aussi bien ou bénéficient de protections syndicales. . Cela a longtemps été un point de tension entre les groupes environnementaux et les travailleurs, souvent exploités par la droite. Même si des alliances se forment entre les deux, ces tensions sous-jacentes ne disparaîtront pas facilement.

L’approche de Biden consiste à tenter de lier des emplois syndicaux bien rémunérés à un investissement vert massif, mais cela pourrait être plus facile à dire qu’à faire. Alors que les syndicats réclament une soi-disant «transition juste», l’administration Biden envoie de nombreux signaux indiquant que l’augmentation du nombre d’emplois syndicaux bien rémunérés dans l’éolien, le solaire et d’autres énergies renouvelables est une priorité élevée. Mais pour y parvenir, il faudra probablement faire des progrès significatifs dans la législation nationale du travail – ou à tout le moins adopter un projet de loi pour inciter les promoteurs et les entreprises à payer de meilleurs salaires à leurs travailleurs.

Il faudra également des campagnes massives de syndicalisation des travailleurs eux-mêmes pour former des syndicats. La réforme des lois du travail facilitera la syndicalisation, mais il incombe aux travailleurs de démarrer le processus.

«Pour que nous puissions arriver là où nous voulons tous aller, nous devons amener tout le monde avec nous», a récemment déclaré à l’AFL-CIO Richard Trumka à Vox. «Nous ne pouvons pas simplement larguer les gens. C’est la transition que nous devons instaurer et je pense que cette administration comprend cette transition. »

Pourquoi de nombreux syndicats se méfient des emplois verts

Lors d’une réunion du bureau ovale de février entre Biden et 10 dirigeants syndicaux, une transition juste des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables a dominé la conversation.

La réunion a eu lieu environ un mois après que Biden eut annoncé qu’il fermait le pipeline Keystone XL. Mettre fin à Keystone était un engagement de campagne de longue date de Biden, célébré par les tribus amérindiennes et les principaux groupes environnementaux autant que les républicains du Congrès et le premier ministre canadien Justin Trudeau s’y opposaient.

Les dirigeants syndicaux étaient préparés à la décision de Biden sur Keystone, mais ils n’en étaient toujours pas satisfaits. Environ 1 000 travailleurs syndiqués en majorité sur le gazoduc ont perdu des emplois temporaires dans la construction (on ne sait pas exactement combien de ces emplois appartenaient à des travailleurs américains, car l’entreprise qui construisait Keystone était canadienne).

«1 000 familles en ont souffert», a déclaré le président du Syndicat nord-américain des métiers de la construction, Sean McGarvey, à Vox dans une récente interview. Mais McGarvey a ajouté que même si les dirigeants syndicaux étaient mécontents de la décision de Biden, le président était franc quant à sa prise de décision.

« Autant que nous ne l’aimions pas, c’était rafraîchissant qu’il puisse vous regarder droit dans les yeux et vous dire sa position à ce sujet », a déclaré McGarvey. «Il connaît nos sentiments et il y a un respect mutuel là-bas. Keystone était un peu meurtri, et nous n’étions pas d’accord avec le timing. Mais enlevez Keystone, ses 30 premiers jours ont été un très bon signal.

Keystone, combiné à la décision de l’administration de suspendre temporairement tous les forages pétroliers et gaziers sur les terres publiques, était un énoncé de mission initial énergique, mais la Maison Blanche tente également de tracer une ligne fine sur sa transition énergétique.

«Les emplois dans le pétrole et le gaz ne vont nulle part dans les années à venir», a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche à Vox. «L’octroi de permis sur les baux existants pour le forage pétrolier et gazier est très fréquent et il n’y a pas de pause là-dessus. Cependant, en même temps, l’administration veut prendre des mesures pour faire pivoter ce que nous considérons comme des emplois du futur. C’est pourquoi le président Biden a promis des investissements importants pour créer des emplois qui garantissent que l’Amérique mène la révolution de l’énergie propre – et ce sont des emplois syndicaux bien rémunérés.

Les syndicats surveillent de près ce que l’administration Biden peut faire pour tenir cette promesse, en particulier en augmentant le nombre d’emplois syndiqués et bien rémunérés dans le secteur des énergies renouvelables.

Le salaire annuel médian des installateurs solaires photovoltaïques en 2019 était de 44890 $, selon le Bureau of Labor Statistics, tandis que le salaire annuel médian des techniciens de service d’éoliennes était de 52910 $. Comparativement, les emplois dans le secteur de l’énergie fossile paient entre 70 310 $ et 81 460 $.

Sur les 28 projets éoliens de grande envergure actuellement en construction aux États-Unis, seuls sept projets sont des projets syndicaux et 21 ne sont pas syndiqués. Et sur les 61 projets solaires à l’échelle des services publics en cours de construction, 40 projets ne sont pas syndiqués, 21 projets font appel à des entrepreneurs qui sont à la fois syndiqués et non syndiqués, et seulement six ont déclaré utiliser une main-d’œuvre entièrement syndiquée.

Bien entendu, les salaires et les emplois varient en fonction du type de travail effectué. Quelqu’un qui pose des panneaux solaires sur le toit d’une maison ou d’un immeuble résidentiel gagnera probablement moins que quelqu’un qui construit une éolienne offshore.

«L’énergie propre est un vaste secteur», a déclaré à Vox la conseillère nationale pour le climat de la Maison Blanche, Gina McCarthy, dans une récente interview. «Vous constaterez qu’il y a des postes d’entrée de gamme disponibles, comme mettre de l’énergie solaire sur les toits, qui ne sont pas aussi bien rémunérés que d’autres, mais nous avons également dans la file d’attente beaucoup de grands projets, comme Vineyard Vent. » Vineyard Wind est un projet éolien offshore du Massachusetts qui, s’il était achevé, serait le premier parc éolien offshore de taille utilitaire – alimentant environ 400 000 foyers.

Sur la question des travailleurs syndiqués, «Nous allons nous attaquer à ce problème; Le président Biden ne pense pas que ce soit une considération secondaire », a déclaré McCarthy à Vox.

Il y a des points positifs pour les syndicats, notamment la convention collective que le syndicat de McGarvey a récemment signée avec la multinationale danoise d’électricité Orsted pour construire les turbines offshore de Vineyard Wind.

Et dans le Rhode Island, qui abrite le premier parc éolien offshore commercial du pays, le secteur des énergies renouvelables a déjà connu une «augmentation spectaculaire» des emplois dans les énergies renouvelables, dont beaucoup sont syndiqués, a déclaré Patrick Crowley, secrétaire-trésorier de l’État AFL-CIO. Le Rhode Island a connu une augmentation de 77% des emplois dans les énergies vertes de 2014 à 2020, totalisant environ 16 000 emplois. Et l’État AFL-CIO s’associe à des groupes environnementaux pour encourager davantage d’emplois verts.

Pourtant, beaucoup plus d’entreprises trouvent des moyens de contourner l’embauche de travailleurs syndiqués, en faisant plutôt appel à des travailleurs temporaires pour faire le travail à moindre coût.

Afin de s’assurer que la prochaine vague d’emplois verts soit également des emplois syndiqués, a noté Crowley, les travailleurs vont devoir se battre. Et il va avoir besoin du gouvernement de son côté.

Comment augmenter le nombre d’emplois renouvelables syndiqués

Il y a une raison assez simple pour laquelle le secteur des combustibles fossiles est plus syndiqué que le secteur des énergies renouvelables: il existe depuis bien plus longtemps. De plus, les protections du travail ont été systématiquement affaiblies au cours du dernier demi-siècle, depuis leur apogée dans les années 40 et 50.

Le processus d’organisation des mineurs a commencé à la fin des années 1800 et s’est poursuivi pendant des décennies. C’était une lutte exténuante – Les tactiques antisyndicales des barons du charbon et du pétrole ne se traînaient pas seulement les pieds pour obtenir de meilleurs salaires, ils étaient littéralement prêts à se battre pour maintenir les salaires bas.

«Non seulement le travail est horrible et vous avez des morts massives, mais ces compagnies charbonnières tuaient littéralement des travailleurs; ils assassinent des organisateurs », a déclaré Loomis, l’historien du travail, à Vox. Au début des années 1920, une lutte de plusieurs années entre les travailleurs du charbon de Virginie-Occidentale et leurs entreprises s’est transformée en une violente bataille entre une «armée de mineurs de 10 000 hommes» et des avions privés organisés par des compagnies charbonnières bombardant les mineurs avec «des bombes à l’eau de Javel et à shrapnel», selon le Magazine Smithsonian.

Le résultat de ces victoires âprement disputées a été la force de travail aux États-Unis, inaugurée par les politiques du New Deal de Franklin Delano Roosevelt ainsi que par la mobilisation économique massive de la Seconde Guerre mondiale. En 1953, 35,7% des travailleurs du secteur privé appartenaient à des syndicats, selon un 2016 Journal américain de la santé publique article. En raison d’années de politiques anti-syndicales, ce nombre est tombé à seulement 6,3% d’ici 2020, selon le Bureau des statistiques du travail. Les travailleurs du secteur public dans les syndicats, y compris les enseignants, la police et les pompiers, représentent plus de cinq fois ce nombre – environ 34,8 pour cent.

La lutte pour syndiquer les travailleurs des nouvelles sources d’énergie du futur n’a pas rencontré une opposition aussi violente que ces mineurs, mais c’est toujours l’opposition des nouveaux barons du 21e siècle. Par exemple, le PDG de Tesla, Elon Musk – qui est fréquemment en concurrence avec le PDG d’Amazon Jeff Bezos pour le titre de l’homme le plus riche de la planète – a demandé à Twitter pourquoi ses employés voudraient un syndicat (en plus de fabriquer des voitures électriques, Tesla est également un fabricant leader de panneaux solaires).

Une solution potentielle à l’étude consiste à lier de meilleures normes du travail aux crédits d’impôt à la production et à l’investissement – deux types de crédits d’impôt souvent utilisés pour financer des projets solaires et éoliens. Un projet de loi, du sénateur Jeff Merkley (D-OR), créerait un nouveau crédit d’impôt de 10 pour cent pour les projets d’énergie propre admissibles, y compris la capture du carbone, la production et l’efficacité énergétique. Le crédit d’impôt de Merkley récompenserait essentiellement les entreprises pour payer davantage leurs travailleurs et inciter la main-d’œuvre syndiquée, ainsi que pour encourager une fabrication propre fabriquée aux États-Unis.

Un autre consiste simplement à adopter de meilleures lois du travail, ce qui en soi pourrait être une montée abrupte. La loi PRO, qui a récemment été adoptée par la Chambre, serait l’un des changements les plus radicaux à la législation du travail des États-Unis si elle était promulguée. Mais il fait face à une forte montée au Sénat, à moins que l’obstruction systématique ne soit réformée ou que des éléments du projet de loi ne se retrouvent dans le prochain paquet de réconciliation budgétaire.

D’ici là – et même si cela passe – il appartiendra au mouvement syndical de faire en sorte que les promesses de l’administration Biden de croissance exponentielle des emplois verts aient du poids.

«Si rien d’autre, leur intention est très bien placée, et maintenant il incombe au mouvement syndical de garder les pieds sur le feu», a déclaré Crowley, le dirigeant syndical du Rhode Island.