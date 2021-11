Pourquoi les talents de Tottenham ont du mal à produire des résultats

Lorsque vous avez à votre disposition des joueurs comme Harry Kane, Son Heung-min, Steven Bergwijn, Sergio Reguilon, Lucas Moura et Tanguy Ndombele, il serait judicieux de s’attendre à voir un jeu latéral avec une intention offensive, une créativité et des prouesses de but. Mais cela n’a pas été le cas avec le talent de Tottenham à trop d’occasions cette saison. Avec le nouveau manager Antonio Conte nommé pour remplacer Nuno Espírito Santo, ce talent aura peu de temps pour trouver la forme et l’Italien s’attendra à un changement d’attitude.

Le talent de Tottenham a du mal

De Record Breakers à Shot Shy Tottenham Hotspur

8 mars 2021. Harry Kane et Fils se sont combinés pour leur 14e but de la saison 2020/21 de Premier League, ce qui en fait des records en tant que partenariat qui s’est combiné pour plus de buts en une seule saison que tout autre partenariat. Tout cela était sous la direction du manager de l’époque, Jose Mourinho, qui a été limogé juste avant une finale de Coupe de la Ligue avec des fans mécontents de ses tactiques négatives. Kane a de nouveau remporté le Soulier d’Or, mais ses buts n’ont pas suffi à sauver Mourinho de la gâchette de Daniel Levy.

Avance rapide jusqu’au 30 octobre 2021 et les Spurs ont été écartés par une équipe de Manchester United sous le feu, mais les inquiétudes tournaient autour du fait que les joueurs ne faisaient pas leur travail. Le talent est une chose mais l’application est tout et l’application qui était apparente sous Mourinho, malgré les protestations contraires, avait pratiquement disparu sous Nuno Espírito Santo, conduisant à son limogeage. Conte ne tolérera pas de telles capitulations.

Les tirs cadrés appartiennent au passé pour Tottenham Hotspur

En 150 minutes de football en Premier League, Tottenham, autrefois clinique, n’a pas réussi à tirer cadré. Lors de la victoire de la Coupe Carabao contre Burnley, ce n’est qu’un tir cadré qui les a menés aux quarts de finale de la compétition où ils ont atteint la finale de la saison dernière. Les victoires 1-0 étaient la base des premiers matchs d’Espírito Santo et lorsque vous gagnez par cette marge, les questions sont souvent laissées de côté. Il est clair depuis un certain temps que tout ne va pas bien, cependant.

Trois victoires ont été suivies de trois défaites, laissant les Spurs avec trois buts marqués et neuf encaissés. Ils ont maintenant marqué neuf buts mais en ont concédé sept de plus. Avec Espírito Santo maintenant parti, comment réagira le talent que les Spurs ont à leur disposition?

Harry Kane est resté mais seulement dans son corps

Kane voulait quitter les Spurs cet été, mais Daniel Levy n’était pas d’humeur à rechercher son joueur vedette à tout prix. Malgré les prétentions d’un «gentleman’s agreement» à Kane, il restait trois ans à son contrat et quoi que ce soit qui a été ou n’a pas été dit à huis clos, Levy n’allait pas bouger. Kane serait ensuite rentré en retard pour l’entraînement de pré-saison avant de rater la victoire de la première journée contre Manchester City.

Quand il est revenu au bercail, il a semblé l’ombre de lui-même. Bien qu’il ait marqué en Europa Conference League, ses efforts en championnat ont été bien en deçà de la normale avec un seul but en neuf matchs et une passe décisive. Généralement un joueur qui s’implique dans tout, il devient un joueur des Spurs qui ne s’implique dans rien. Levy n’était pas disposé à vendre à n’importe quel prix, mais cette décision, qui a été saluée par beaucoup, commence à ressembler à une décision qui s’est retournée contre lui.

Lors de la défaite contre Manchester United, Kane a été hué par ses propres fans car il a perdu le ballon et les fans ont estimé que l’effort n’était pas là. Kane ressemblait à un lapin dans les phares et son histoire d’amour avec les Spurs commence à tourner au vinaigre. L’attaquant serait enthousiasmé par la perspective de travailler avec Conte et considère cette nomination comme celle qui montre enfin l’ambition qu’il a ressentie que le club a évitée depuis le départ de Mauricio Pochettino, cependant.

Statistiques accablantes

Les statistiques des Spurs jusqu’à présent cette saison sont accablantes et montrent que pour tout le talent dont ils disposent, ils échouent dans presque tous les domaines de jeu.

En 10 matchs joués, ils n’ont créé que 12 grosses occasions. La précision de tir n’est que de 39% et la précision de croisement est de 19%. En ce qui concerne le côté défensif du jeu, le taux de réussite des tacles est de 56% et cela ne fait pas une bonne lecture.

Pourquoi le talent de Tottenham est insuffisant

Les joueurs n’ont pas apprécié le style de Mourinho aux Spurs, mais il a tiré le meilleur de Kane and Son et on peut affirmer qu’il a fait de Kane un joueur encore plus fort avec son jeu complet attirant l’attention.

Tanguy Ndombele est inconstant malgré son talent évident ; Giovani Lo Celso a eu du mal à montrer la forme qu’il montre pour l’Argentine ; Dele Alli semble que sa carrière chez les Spurs touche à sa fin et des joueurs tels que Sergio Reguilon et Steven Bergwijn ont été blessés et n’ont pas atteint les niveaux attendus d’eux lors de leur signature.

Il ne fait aucun doute que Tottenham a de superbes talents, mais ce talent semble actuellement dépourvu de confiance, dépourvu de créativité et dépourvu d’idées. Si les joueurs avec ce talent ne peuvent pas performer de manière cohérente, la saison sera longue pour le club du nord de Londres qui, il y a seulement trois saisons, se dirigeait vers une finale de la Ligue des champions. À l’heure actuelle, Tottenham a l’air d’une équipe qui pourrait avoir du mal à se qualifier pour l’Europe, sans parler de la Ligue des champions, et des questions doivent être posées pour savoir pourquoi elles ont été autorisées à reculer de manière si alarmante.

Antonio Conte va changer les mentalités

Le talent de Tottenham a peut-être du mal jusqu’à présent cette saison, mais maintenant que Conte est arrivé, ils devront remonter leurs chaussettes et travailler dur pour remettre une saison qui se détériore sur les rails. Conte n’est pas du genre à souffrir de mauvaises attitudes et il exigera du travail acharné, de l’engagement et de la passion sur le terrain à chaque match.

Le talent de Tottenham a lutté, mais maintenant ils doivent intensifier ou ils seront expédiés.

