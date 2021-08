Pourquoi les talibans sont maintenant en charge de l’évacuation des Afghans américains 10z viral

Dans cet épisode de The Federalist, Stephen Miller, président et fondateur de l’America First Legal Foundation et ancien conseiller principal de l’administration Trump, se joint au rédacteur en chef Christopher Bedford pour expliquer pourquoi les talibans sont désormais en charge de l’évacuation des Afghans américains.

“[Biden] a pris toutes les conditions qui avaient été établies sous l’administration Trump et est parti sans condition, et cela a finalement précipité tout ce que nous avons vu », a déclaré Miller.

« Nous aurions pu facilement nous retrouver dans une situation où nous aurions dit aux talibans, si vous touchez à notre ambassade, cela arrive. Si vous touchez notre base aérienne, cela arrive. Si vous marchez sur Qubool, cela se produit. Si vous attaquez quelqu’un qui est un employé du gouvernement américain, qui est un ressortissant afghan, cela se produit », a-t-il expliqué.

“Alors vous laissez vos troupes en place et dites” toutes ces choses sont des lignes rouges. Vous traversez n’importe laquelle de ces choses, nous vous exécutons, nous exécutons votre leadership, nous exécutons vos principaux adjoints et lieutenants et vous nous avez vu le faire et vous savez que nous pouvons le faire. Vous commencez à partir de ce point de vue. Donc, vous n’êtes même pas dans cette situation », a déclaré Miller.

Miller a qualifié le retrait bâclé de Biden de “plus grande erreur non forcée de l’histoire militaire-stratégique”.

“Il n’y a absolument aucune raison que nous ayons jamais eu à être dans cette situation pour commencer où l’un de nos alliés ou actifs est sous quelque forme de menace que ce soit”, a-t-il déclaré.

Ecoute maintenant:

https://mp3.ricochet.com/2021/08/Miller-final.mp3