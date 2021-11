Pourquoi les taux de redevance des auteurs-compositeurs ne changeront pas beaucoup

Les intérêts des auteurs-compositeurs et de leurs éditeurs ne sont pas alignés. Alors pourquoi le plus grand défenseur des auteurs-compositeurs travaille-t-il pour les éditeurs de musique ?

Les audiences tarifaires pour les « mécaniques de streaming » sont en cours en ce moment. Comme toujours, les propositions avancées par les services de streaming et la National Music Publishers’ Association (NMPA), au nom des éditeurs, sont incompréhensibles pour quiconque autre que les avocats et les économistes qui sont payés pour préparer les longs dossiers qui contiennent des avis « d’experts ». sur les nouveaux tarifs justifiables.

Atteindre des taux de diffusion équitables pour les enregistrements et les chansons n’est pas une énigme mathématique complexe. Il ne nécessite pas de modélisation de prix alambiquée. Il s’agit purement d’un combat commercial entre acteurs privés. Pourtant, tous les cinq ans, en raison des anciennes lois américaines sur le droit d’auteur qui n’ont pas suivi le rythme de la technologie, certaines parties prenantes sont enfermées dans des salles avec des tribunaux du droit d’auteur et forcées de devenir des gladiateurs sur une roue de hamster royale.

La « mécanique de streaming » fixée en vertu de ces audiences quinquennales (l’actuelle est appelée « Phonorecord IV ») est une invention de l’industrie, jamais déclarée par un tribunal dans l’interprétation de la Loi sur le droit d’auteur. Il s’agissait d’une résolution négociée entre la RIAA (au nom des grands labels), la NMPA (au nom des éditeurs) et DiMA (au nom des services numériques) qui s’est réunie en 2008 lorsque les labels et les éditeurs ont d’abord craint que sur- Le streaming de la demande remplacerait la vente de disques physiques et de téléchargements et éviscérerait les redevances mécaniques. Le Copyright Royalty Board à l’époque a accepté avec joie le taux de redevance mécanique choisi par ces acteurs et il est devenu le fondement du barème de taux qui prévaut aujourd’hui.

Le processus de licence de streaming mécanique a toujours été un gâchis – comme en témoignent les nombreuses poursuites (maintenant réglées) contre les services de streaming pour non-paiement de centaines de millions de dollars de redevances mécaniques gagnées.

D’un autre côté, les organisations de droits d’exécution (principalement ASCAP et BMI) disposaient déjà de processus d’octroi de licences qui fonctionnaient bien avec les services de streaming. Personne ne s’est jamais plaint que les services de streaming n’aient pas payé correctement les PRO.

Si l’objectif en 2008 était de garantir que les chansons obtiendraient leur juste part du pot de revenus du streaming, alors tout le monde aurait dû se mettre d’accord sur la part totale du pot et laisser les PRO le récupérer. Cela aurait été particulièrement avantageux pour les auteurs-compositeurs, car les PRO versent automatiquement 50 % de tous leurs revenus directement aux auteurs-compositeurs et les 50 % restants aux éditeurs (qui reversent une partie de cette somme aux auteurs-compositeurs).

L’ajout d’un autre système de licence et de collecte en plus du système de licence de performance bien huilé n’avait aucun sens, à moins que vous ne soyez un éditeur.

Contrairement aux commissions de performance, les éditeurs perçoivent 100 % des redevances mécaniques. Les éditeurs répercutent une partie de ces revenus sur les écrivains, conformément à des contrats individuels, longtemps après leur collecte et sous réserve de récupération des avances antérieures. Donc, du point de vue d’un éditeur, les mécaniques de streaming sont d’or.

En d’autres termes, les intérêts des éditeurs et les intérêts des écrivains ne sont pas alignés dans cette mouture.

Pour aggraver les choses pour les auteurs-compositeurs, les principaux éditeurs sont dominés par leurs labels sœurs plus grands et plus rentables et ces derniers ont toujours pris les devants en négociant avec les services de streaming. Les rituels actuels placent toujours les labels en position de négociation prioritaire et veillent à ce que leur part dominante de la cagnotte ne diminue jamais. Résumant le conflit, l’Alliance européenne des compositeurs et auteurs-compositeurs a déclaré : « Les trois majors de la musique utilisent leur pouvoir de marché pour obtenir un traitement préférentiel et dicter les règles du jeu.

Donc, en fin de compte, peu importe le résultat de ces audiences sur les tarifs actuels, rien d’important ne changera. Les labels recevront toujours 60% de la cagnotte et les chansons plafonneront à 20%, au mieux.

L’aspect le plus pernicieux du système américain d’octroi de licences pour les droits de diffusion en continu est que les tarifs sont fixés séparément, dans des arènes déconnectées, pour chaque élément distinct de la musique en streaming. Les tarifs des enregistrements sont négociés directement par les labels avec les services de streaming. Séparément, comme indiqué, un tribunal gouvernemental fixe les tarifs des mécanismes de streaming qui sont payés aux éditeurs. Enfin, les tarifs des revenus de performance sont fixés par une énième négociation entre les PRO et les services. C’est fou.

Les acteurs du contenu – les labels, les éditeurs et les auteurs-compositeurs (dont les PRO ASCAP et BMI) – savent très bien que chacun d’entre eux apporte une part indispensable de la musique en streaming. Ils savent que ces négociations décousues et ces réflexions d’économistes ne peuvent pas conduire à une répartition équitable de l’ensemble de la cagnotte.

Les offres de streaming sont immuablement limitées par le fait qu’il existe un pot d’argent limité. Il n’y a jamais plus de 100 % (moins les frais généraux et les bénéfices) à payer pour les services de streaming. Ainsi, les chansons ne peuvent jamais atteindre leur juste part tant que les labels n’en prennent pas moins.

David Israelite, PDG de la NMPA, apparaît dans les médias musicaux appelant sans relâche à une augmentation des redevances sur les chansons et réprimande les services de streaming pour lutter contre les hausses de taux. Ces proclamations sont des faux. Il est payé par les éditeurs, pas par les écrivains. Israélite sait, mais ne reconnaîtra jamais, le fait évident que rien de significatif ne peut arriver jusqu’à ce que les étiquettes renoncent à une partie du pot. Mais, encore une fois, parce que la marge bénéficiaire des labels est bien supérieure à celle gagnée par les éditeurs, le corps musical parapluie n’a aucune incitation à soutenir un combat pour donner plus aux chansons.

La seule façon de parvenir à un combat équitable et axé sur les affaires pour diviser les revenus du streaming est de mettre toutes les parties prenantes dans la même pièce en même temps.

Pourquoi ne pas adopter le modèle standard de l’App Store ? La plate-forme prélève un pourcentage sur le dessus pour ses coûts et sa marge bénéficiaire et les propriétaires de contenu se partagent le reste. Laissez les labels, les éditeurs et les auteurs-compositeurs négocier entre eux leurs parts respectives. Recourir aux services d’un panel « d’arbitre » agréé pour mener des audiences et répartir les parts de contenu. Ce serait peut-être la version de l’industrie musicale du « Conseil de surveillance » de Facebook. Comme indiqué précédemment, les tribunaux fédéraux du droit d’auteur ont l’habitude d’accepter des « règlements » négociés pour finaliser les procédures de tarification. Il n’y a aucune raison qu’ils n’acceptent pas ces négociations.

Le seul hic dans le plan de l’arbitre est que les auteurs-compositeurs, la communauté la plus assiégée dans cette bagarre, n’ont aucun véritable défenseur de l’industrie pour mener des négociations à leur place. La NMPA n’est pas un agent de confiance pour les auteurs-compositeurs. De plus, il n’y a pas de temps pour construire une union ou une guilde représentative, comme Merck Mercuriadis et d’autres l’ont proposé. La logistique et le calendrier pour le faire sont trop intimidants.

Les seuls représentants viables de l’industrie pour les auteurs-compositeurs sont ASCAP et BMI. Les deux sont explicitement affrétés pour servir et protéger les auteurs-compositeurs (ainsi que les éditeurs). Ce sont des négociateurs bien financés et expérimentés. Ils devraient déclarer leur allégeance aux auteurs-compositeurs et abandonner les éditeurs à cette fin (qui peuvent utiliser leur véritable agent, la NMPA). Dans ce gâchis, ils devraient se montrer à la hauteur et affronter la cabale label/éditeur qui fait obstacle à la parité des redevances.

Les auteurs-compositeurs devraient crier sur les toits que ces PRO devraient enfin leur venir en aide et exiger que le paradigme de la tarification soit modifié. Arrète la folie.