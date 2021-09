Pourquoi les Timberwolves ont licencié Gersson Rosas : dysfonctionnement, l’affaire a eu un impact sur le timing

Les Timberwolves du Minnesota ont stupéfié la NBA mercredi en annonçant le limogeage du président des opérations de basket-ball Gersson Rosas. Rosas n’était en poste que depuis deux saisons et n’a jamais vraiment pu mettre sa pleine empreinte sur l’équipe. Le timing du déménagement l’a rendu encore plus perplexe. Pourquoi les Wolves prendraient-ils cette décision des semaines après le repêchage et l’agence libre et juste avant le début de la nouvelle saison ?

Les Wolves ont remporté le troisième plus petit nombre de victoires en NBA au cours des deux saisons de Rosas à 42-94. Bien sûr, les Wolves ont été un perdant éternel bien avant l’embauche de Rosas, avec une seule apparition en séries éliminatoires depuis le début de la saison 2004-2005. Ses mouvements de personnel ressemblaient jusqu’à présent à un sac mélangé: il semble avoir fait un bon choix avec le choix n ° 1 au repêchage de la NBA 2020 avec Anthony Edwards (un autre joueur de premier tour Jaden McDaniels ressemble aussi à une bonne affaire), mais son Le commerce audacieux pour D’Angelo Russell a été largement critiqué à l’époque et n’a pas encore fonctionné.

Au-delà de la performance sur le terrain, les Wolves sont également prêts pour une transition de propriété dans deux ans, avec Alex Rodriguez (oui, celui-là) et le technicien Marc Lore achetant l’équipe. Dans l’immédiat, il y avait beaucoup de rumeurs reliant les Wolves à Ben Simmons, l’attaquant polarisant All-Star qui essaie actuellement de se frayer un chemin hors des 76ers de Philadelphie.

Selon un nouveau rapport de Jon Krawczynski et Shams Charania de ., le limogeage de Rosas est plus qu’il n’y paraît. L’Athletic a détaillé la tension dans tout le front office, y compris Rosas bloquant le vice-président exécutif Sachin Gupta d’un mouvement latéral pour plus d’argent des Houston Rockets. Rosas a déclaré à . qu’il avait bloqué la demande de Gupta en raison de son timing et de sa connaissance des plans à long terme des Wolves. Les Wolves, bien sûr, n’avaient pas de choix au repêchage après avoir envoyé leur sélection globale n ° 7 aux Warriors pour Russell.

Rosas s’est également aliéné certaines personnes lorsqu’il a congédié l’entraîneur-chef Ryan Saunders au milieu de la saison et l’a remplacé par l’entraîneur adjoint des Raptors Chris Finch sans procéder à une véritable recherche d’entraîneurs. Rosas a été critiqué pour ne même pas avoir interviewé des candidats minoritaires pour le poste.

L’Athletic a également confirmé les spéculations sur Internet selon lesquelles Rosas avait une liaison avec un membre de l’organisation. Un utilisateur de Twitter a allégué avoir entendu parler de l’affaire, et bien que . n’ait pas vérifié tous les détails, il semble que l’utilisateur de Twitter avait le problème principal correct. Voici ce que dit le rapport de . :

Mais pourquoi maintenant ? Ces derniers jours, l’organisation a découvert que Rosas, qui est marié, entretenait une relation intime consensuelle avec un membre de l’organisation, a appris . de plusieurs sources. Cela a mis plusieurs personnes au sein de l’organisation mal à l’aise, ont déclaré des sources. Bien que ce ne soit pas la raison du licenciement de Rosas, cela a certainement eu un impact sur le calendrier.

Rosas n’a clairement pas créé un environnement de travail dans lequel le reste de l’organisation se sentait bien. La décision de le licencier est plus logique après que ces détails aient été révélés, mais le moment était encore choquant de voir quand cela s’est produit. Voici ce que la star des Timberwolves, Karl-Anthony Towns, a tweeté lorsque la nouvelle est devenue officielle plus tôt dans l’après-midi.

Les Wolves sont dans une saison charnière. Towns a encore trois saisons sur son contrat. Russell a beaucoup à prouver après que des blessures l’aient ralenti l’année dernière. Edwards pourrait être une star en devenir, mais le Minnesota doit lui fournir la bonne infrastructure de développement. Les Wolves doivent gagner plus de matchs cette année, qu’ils effectuent un autre gros échange pour Simmons ou non.

Le licenciement de Rosas rend-il les Wolves moins susceptibles d’échanger contre Simmons ? Peut-être. Cela allait déjà être une saison sous pression au Minnesota, et maintenant les circonstances qui l’entourent sont devenues beaucoup plus étranges.