Pourquoi les Titans ne devraient pas racheter Jason Todd après la saison 3 Twist On Red Hood Origin Story

Le rachat serait bien trop pratique

Les événements de “Lazarus” ont apparemment fait tout leur possible pour fournir une raison à l’histoire de finalement effacer Jason, allant des manipulations d’un méchant beaucoup plus rusé au traumatisme restant de Jason de la saison 2 aux médicaments anti-peur. De plus, l’épouvantail connaissant commodément une fosse secrète de Lazarus à Gotham dont même Batman n’est pas au courant est un grand saut. Et je ne sais toujours pas comment Jason Todd, pas Robin, a eu accès à des rencontres régulières avec Scarecrow à Arkham. Après la torsion de l’histoire d’origine pour ajouter l’Épouvantail et la drogue, Titans doit s’en tenir à ses armes et s’engager envers Red Hood le méchant, pas avancer rapidement pour le racheter.