Pourquoi les Titans ont signé Adrian Peterson après la blessure de Derrick Henry: « Il court toujours extrêmement fort »

Les Titans n’ont pas attendu longtemps pour ajouter des renforts après que Derrick Henry s’est blessé au pied lors de la victoire 34-31 des Titans lors de la 8e semaine contre les Colts. Ils savaient qu’ils avaient besoin d’un dos éprouvé, seul Jeremy McNichols restant parmi les dos en bonne santé de l’alignement de l’équipe.

C’est pourquoi Adrian Peterson a rejoint l’équipe si rapidement. Quelques heures seulement après l’annonce de la blessure d’Henry, des informations ont circulé selon lesquelles les Titans travaillaient sur Peterson comme une option de remplacement potentielle. Tennesee est sorti de son entraînement impressionné. En tant que tels, ils ont convenu d’un contrat d’entraînement avec lui dans les plus brefs délais.

De toute évidence, la blessure d’Henry est la principale raison pour laquelle les Titans ont signé Peterson. Ils sont l’une des meilleures équipes de l’AFC, après tout, et s’ils veulent faire une course en séries éliminatoires, ils devront obtenir la production de leurs RB sans Henry. Cela aurait été difficile à faire sans un vétéran éprouvé dans le giron, alors Peterson convient de ce point de vue.

Mais quelles sont les autres raisons pour lesquelles les Titans ont signé Peterson ? Et comment comptent-ils l’utiliser ? Voici les réponses à ces deux questions clés.

2022 NFL MOCK DRAFT: les Titans ajoutent à la défense avec un choix tardif au premier tour

Pourquoi les Titans ont-ils signé Adrian Peterson ?

Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles les Titans ont signé Peterson, mais le facteur n ° 1 dans la décision est que l’équipe aime le style de course du vétéran rusé.

« Il a toujours couru extrêmement fort, je pense qu’il a été décisif », a déclaré Vrabel à propos de la première séance d’entraînement de Peterson mercredi, selon le Nashville Tennessean. « Il est fort avec le football. Nous verrons où il en est cette semaine et travaillerons vers la fin de la semaine et verrons qui va finir par nous aider.

L’entraîneur des demis offensifs Tony Dews était d’accord avec le sentiment de Vrabel. Il a également noté que Peterson avait été extrêmement productif tout au long de sa carrière et espère que le dos de 36 ans pourra reproduire certaines de ses récentes performances avec le Tennessee.

« Il a été un grand joueur tout au long de sa carrière et sera un jour membre du Temple de la renommée », a déclaré Dews, selon Titans.com. «Mon travail consiste à le mettre à niveau, et tout ce qu’il peut faire pour aider l’équipe à gagner, c’est mon travail de comprendre cela et de l’aider en cours de route. Il sortira et fera ce qu’il fait le mieux. C’est un pro ultime, et il le fait depuis longtemps. Nous allons juste aller sur le terrain et voir ce que nous pouvons faire.

Autre bonus concernant la décision de signer Peterson : les joueurs semblent être ravis qu’il soit là. Ryan Tannehill a qualifié Peterson d' »énorme ajout » et a déclaré que sa carrière jusqu’à présent avait été « incroyable ». Il pense également que le style de jeu de Peterson se compare favorablement à celui d’Henry.

« Je me souviens de l’avoir regardé à Oklahoma et évidemment toute sa carrière dans la ligue a été spectaculaire », a déclaré Tannehill, selon Titans.com. « Un gars qui a une tonne d’expérience, qui aime courir un peu physiquement comme Derrick [Henry] fait, et il est [definitely] va être utile.

Essentiellement, Peterson a les traits que les Titans recherchent chez un porteur de ballon. Donc, signer le dos de 6-1, 220 livres était une évidence.

SEMAINE 9 NFL PICKS : Contre la propagation | Directement

Comment les Titans utiliseront Adrian Peterson

Il semble que les Titans vont utiliser une approche de comité dans leur champ arrière avec Henry absent. Dews était muet sur les plans de l’infraction pour Peterson et a simplement laissé entendre qu’il devait être prêt à tout.

« Je ne peux pas répondre à ces questions tant que nous n’avons pas été sur le terrain », a déclaré Dews. « Quel que soit le rôle, qu’il s’agisse de porter le ballon 15 fois, 20 fois, ou de le porter une fois, ou de ne pas le jouer. … Je ne sais pas ce que ce sera jusqu’à ce que nous soyons là-bas, que nous nous entraînions et que nous découvrions ce que nous avons.

Jeremy McNichols, D’Onta Foreman et Dontrell Hilliard sont les autres joueurs disponibles pour les Titans. McNichols est le deuxième meilleur receveur des Titans cette saison, il pense obtenir la majeure partie du travail de réception tandis que Peterson obtient plus d’opportunités entre les tacles.

TABLEAU DE PROFONDEUR TITANS RB : Comment le Tennessee remplace Derrick Henry

Quelle que soit la rotation, les Titans n’ont que quelques buts pour Peterson après sa signature, comme l’a expliqué Vrabel,

« Allez aussi fort que vous le pouvez, prenez soin du football, essayez d’apprendre les détails du jeu, jouez avec beaucoup d’efforts et ne faites pas de bêtises pour blesser l’équipe. »

Cela ne devrait pas être un problème pour Peterson, qu’il reçoive beaucoup de touches ou qu’il soit simplement connecté à l’alignement par rotation.