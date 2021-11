Pourquoi les travailleurs à mi-carrière éprouvent des difficultés et comment les chefs d’entreprise peuvent conserver cette cohorte d’employés

Les travailleurs à mi-carrière – ceux de 45 ans et plus – sont en difficulté, en particulier ceux qui recherchent des postes de niveau d’entrée ou intermédiaire, a révélé un rapport de Generation, un organisme à but non lucratif. Lors d’une conversation avec Roberta Fusaro, rédactrice en chef de McKinsey chez The Mckinsey Podcast, Mona Mourshed, fondatrice mondiale et PDG de Generation, a déclaré qu’en réalité, une fois que vous avez atteint un certain âge, il devient beaucoup plus difficile pour vous d’être employé. « Lorsque nous avons interrogé des personnes âgées de 45 ans et plus dans sept pays, 63 % étaient au chômage depuis plus d’un an, contre 36 % pour les personnes âgées de 18 à 34 ans. capacités très différentes lorsque vous avez 45 ans et plus, en particulier lorsque vous cherchez à vous lancer dans une nouvelle carrière », a déclaré Mourshed.

Il est intéressant de noter que les responsables du recrutement considèrent que les travailleurs à mi-carrière ont moins de valeur en tant qu’embauches, et pourtant, ils font l’éloge de ceux qui travaillent actuellement dans leur organisation. « Nous avons demandé aux responsables du recrutement quelle est leur perception des candidats à un poste dans les différentes tranches d’âge de 18 à 34, 35 à 44 et 45 ans et plus ? Ce qui s’est passé, c’est que les responsables du recrutement, et cela dans tous les secteurs et dans sept pays, ont systématiquement déclaré qu’ils ne percevaient qu’environ 15 à 18% des 45 candidats et plus qu’ils considéraient comme adaptés aux postes pour lesquels ils recrutaient », a déclaré Mourshed. déclaré. De plus, il s’avère que 87 pour cent de ces personnes sont aussi performantes, voire meilleures, que leurs pairs plus jeunes. Quatre-vingt-dix pour cent d’entre eux sont considérés comme ayant un potentiel de rétention à long terme, sinon plus que leurs pairs plus jeunes.

En ce qui concerne les actions que les dirigeants peuvent entreprendre pour intégrer cet ensemble dans le giron, en particulier, cela commence par simplement comprendre, si vous êtes un employeur, quelle est la performance réelle des différentes données démographiques de votre entreprise, a noté Mourshed. « En second lieu, il faut s’assurer que la base factuelle est également bien comprise au niveau du responsable du recrutement. Il existe de nombreuses coalitions de l’industrie, des PDG, qui appellent à la diversité intergénérationnelle, une plus grande inclusion, dans les talents qu’ils embauchent. Mais la réalité est que cela ne se répercute pas, dans de nombreux cas, au niveau du gestionnaire d’embauche. Cette prise de conscience est avant tout importante. Nous devons examiner comment se déroule l’entretien. Lorsqu’un entretien est effectué via un écran de CV traditionnel, de nombreuses personnes de plus de 45 ans sont automatiquement éliminées parce qu’elles ne correspondent pas au type ou à l’algorithme actuellement utilisé.

La troisième chose est simplement d’être très clair sur la langue. Des mots comme : ce candidat est-il assez agile ? Ce candidat va-t-il s’adapter à notre culture ? Ce candidat sera-t-il averti ? Ce sont tous des mots déclencheurs, qui sont différentes manières de dire que cette personne est trop vieille pour comprendre la technologie ou pour être capable de faire ceci ou cela.

La recherche Generation a également discuté de l’importance de la formation et du fait qu’un grand pourcentage de travailleurs à mi-carrière ont besoin d’une formation, mais beaucoup sont réticents à s’inscrire à des cours ou à aller de l’avant avec cette formation. « Dans notre échantillon, nous avons inclus un groupe de travailleurs à mi-carrière qui avaient changé de carrière au cours des trois dernières années. Par exemple, ils travaillaient dans la logistique, et maintenant ils travaillent dans la technologie. Pour ce groupe, 75 pour cent ont déclaré qu’une formation spécifique à la profession était absolument essentielle pour qu’ils soient en mesure de faire ce changement de carrière. Ensuite, afin de les accompagner dans leur transition, nous avons demandé aux personnes interrogées sans emploi à mi-carrière s’ils souhaitaient s’engager dans une formation. Nous avons constaté que 58% d’entre eux ont dit non », a expliqué Mourshed. Quant aux personnes qui ont dit non, 70 % ont du mal à joindre les deux bouts. Environ 60 pour cent avaient fait des études secondaires, à eux seuls. Une part importante était au chômage depuis au moins un an.

