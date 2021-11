Pourquoi les travailleurs de la santé ne parlent-ils pas de la catastrophe causée par les vaccins ?

par Steve Kirsch, Lew Rockwell :

Il est trop difficile d’ignorer tous les enfants blessés par le vaccin qui se présentent aux urgences de nos jours.

Je viens d’entendre une histoire d’un ami qui est allé au laboratoire pour un échocardiagramme de stress.

Dans la salle d’attente avec elle se trouvent 4 enfants de 7 à 10 ans avec leurs mamans. Elle a parlé aux mamans. Les enfants souffraient tous de tachycardie (fréquence cardiaque qui bat beaucoup trop vite) et attendaient d’être testés.

Deux choses importantes que vous devez savoir :

Tous les enfants ont été récemment vaccinés. Les enfants de cet âge ne souffrent JAMAIS de tachycardie (c’est-à-dire que les experts médicaux à qui j’ai parlé ne l’ont jamais vue auparavant dans leur carrière).

Il existe près de 10 000 types d’événements indésirables élevés par les vaccins COVID. Voici une liste des événements indésirables les plus élevés par rapport à « normaux ». En position #2 : fréquence cardiaque, élevée de près de 8 000 fois la normale.

Alors pourquoi n’entendons-nous pas ces histoires par les médecins traditionnels ?

Voici quelques raisons pour lesquelles très peu de gens s’expriment :

Peur de perdre son emploi. Personne ne veut perdre son emploi. Regardez ce qui est arrivé à Deborah Conrad et à d’autres qui s’expriment. Limogé quelques heures après avoir pris la parole. Ainsi, les techniciens de laboratoire qui voient maintenant des enfants atteints de tachycardie se taisent. Ils savent que quelque chose ne va vraiment pas, mais leur travail est plus important. D’ailleurs, s’ils s’exprimaient, cela ne changerait rien puisqu’ils ne sont qu’un technicien de laboratoire. Les médecins ont un problème similaire. Le système médical, malgré les revendications d’autonomie des médecins, offre en réalité très peu, car il en faut très peu pour être expulsé du système. Medicare, la FDA, un conseil médical d’État, un assureur pour faute professionnelle, la DEA, le personnel médical d’un hôpital, un employeur – vous n’avez qu’à traverser l’un d’entre eux pour que votre carrière soit ruinée. Combinez cela avec l’idée que la plupart des médecins ne seraient pas disposés à s’opposer à une agence médicale telle que le CDC (ceux qui auront depuis longtemps été ostracisés) et que cela nécessiterait une énorme quantité d’énergie et de temps passé sur la recherche sur papier médical pour faire valoir un argument (et la plupart des docs n’ont pas le temps pour cela) et que la plupart de la médecine est de toute façon nécessairement une forme de pensée de groupe. Ajoutez ensuite à cela que les décideurs politiques dans les rôles des grandes sociétés médicales sont plus immédiatement pour protéger les intérêts de la société que pour «sauver le monde», et vous arrivez à notre situation actuelle.

Croyance que COVID est encore pire que les blessures vaccinales. Beaucoup de gens sont trompés par des rapports erronés selon lesquels le nombre de cas de vaccination (par exemple, de myocardite) se produit beaucoup moins souvent maintenant que les vaccins ont été déployés. Le Dr John Su est le grand coupable ici parce qu’il n’a jamais dit au monde que le VAERS était sous-estimé. Les cardiologues pédiatriques savent ce qui se passe, mais ils ne diront rien à cause de #1. Je vois donc des médecins tweeter le mythe selon lequel « bien sûr, il y a du myo après le vaccin, mais les taux dus au COVID sont pires, donc le vaccin est la meilleure des deux options ».

Croyance que les blessures sont vraiment rares. Je connais un médecin qui traite les patients blessés par vaccin. Il n’a aucune idée s’il s’agit de tous les patients blessés par vaccin aux États-Unis ou s’il ne voit qu’une infime fraction des blessures. Il pense qu’il les voit tous, alors il considère cela comme une simple « coïncidence » et « malchance » car s’il s’agissait du vaccin, le CDC l’aurait repéré.

Dissonance cognitive/confiance dans les figures d’autorité. Ils sont tellement convaincus que les vaccins sont sûrs (puisque personne d’autre ne s’exprime) que tout événement indésirable qui se produit doit être dû à autre chose. Boucle de rétroaction positive.

Croyance qu’ils peuvent vous traiter pour les effets secondaires de votre vaccin, mais qu’ils ne peuvent pas vous traiter si vous avez COVID. Donc moindre de deux maux. Et bien sûr, ils pensent qu’aucun traitement précoce ne fonctionne, alors ils pensent qu’ils vous rendent service en vous disant de vous faire vacciner.

Croyance qu’il n’y a pas d’alternative viable pour traiter le COVID et que les vaccins fonctionnent. Ainsi, même 100 000 morts ou blessés valent mieux que 750 000 morts du COVID.

Faites confiance au NIH et au CDC. Si c’était un problème, le CDC le dirait aux gens. Le dire aux gens n’est pas leur travail. Leur travail consiste à suivre la direction établie par les experts.

Peur d’être ostracisé. Les personnes qui font de la recherche craignent si elles s’expriment d’être étiquetées comme anti-vaccins et leurs recherches seraient ainsi discréditées.

Les penseurs critiques ont été licenciés. Les hôpitaux et les établissements médicaux ont déjà licencié des employés hésitants vis-à-vis des vaccins par mandat de vaccin, auto-sélectionnant ainsi les croyants vax.

Ils pensent que les effets secondaires montrent que le vaccin « fonctionne ». C’est plus une affaire de patiente. C’est ainsi que les patients voient leurs événements indésirables… comme une chose positive. (Vous ne pouvez vraiment pas inventer ce genre de choses.)

Ils sont payés pour détourner le regard. Le gouvernement fédéral a accordé des « subventions » (alias BRIBES) aux hôpitaux et aux médecins pour promouvoir les vaccins. S’ils se prononcent contre eux maintenant, le gouvernement exigera le remboursement des subventions. [A physician reported this to me on Telegram. You really can’t make this stuff up.]

Ils perdront leur financement de recherche s’ils publient leurs résultats. Voir ce tweet.

