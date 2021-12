Pourquoi les travailleurs devraient s’attendre à une augmentation et qu’elle ne correspondra pas à l’inflation

Productions SDI | E+ | .

La grande démission survient dans un contexte d’inflation croissante et, alors que les employeurs sont confrontés au marché du travail le plus tendu de l’histoire récente, l’augmentation de la rémunération des employés en 2022 est un défi. Les entreprises génèrent des bénéfices records et les travailleurs sont pressés de faire face à la hausse des coûts des produits de base, notamment la nourriture, l’essence, les voitures et le logement. Mais cela ne signifie pas que le niveau des gains salariaux de l’année prochaine correspondra à la forte inflation actuelle.

La dernière lecture de l’inflation de l’indice des prix à la consommation est de 6,8 %, la plus forte augmentation d’une année à l’autre depuis 1982. Alors que la lecture de l’IPC du quatrième trimestre pourrait marquer un pic d’inflation, les augmentations de salaire prévues des employeurs pour l’année prochaine ne sont que de la moitié environ. le niveau actuel des augmentations de prix.

Les employeurs ont eu la vie facile au cours de la dernière décennie. L’inflation s’est maintenue entre 1% et 2%, tandis que les augmentations de salaire ont augmenté entre 2% et 3% au cours de la même période. Mais pour la première fois depuis plusieurs décennies, « l’inflation est un facteur important dans la décision des augmentations annuelles », a déclaré Gad Levanon, économiste en chef au Conference Board.

Cette tension entre les patrons et les travailleurs était évidente lors d’une réunion entre le géant de la technologie Google et ses employés cette semaine, à partir de laquelle CNBC a reçu l’audio et la vidéo des employés se faisant dire qu’en règle générale, leurs augmentations ne correspondraient pas au taux d’inflation actuel.

La dernière enquête économique de CNBC sur toute l’Amérique révèle que l’inflation éclipse fermement Covid en tant que principale préoccupation du public.

Au milieu de ces craintes, les budgets salariaux devraient augmenter de 3,2 % en 2022, selon l’enquête Mercer Compensation Planning Survey. Y compris le mérite, ainsi que d’autres types d’augmentations de salaire de base telles que les augmentations de salaire de promotion, cette estimation atteint 3,5 %. Mais même si l’inflation a continué d’augmenter, les perspectives de Mercer sont légèrement supérieures aux projections d’augmentation de salaire de 3 % et de 3,3 % qu’elle prévoyait en août. Et le niveau d’augmentation par rapport aux augmentations de 2021 est faible – cette année s’est élevée à 2,8 % d’augmentations au mérite et à une augmentation totale de 3 % des budgets salariaux.

Dans un marché du travail tendu et tendu, les travailleurs se syndiquent dans une mesure sans précédent au cours des dernières décennies et des millions de travailleurs quittent leur emploi – 4,2 millions de travailleurs ont quitté leur emploi en octobre, un nombre qui a légèrement baissé par rapport au mois précédent mais est parti le nombre total d’offres d’emploi à 11 millions. Les taux de démission sont restés à leur plus haut niveau en 20 ans et les attentes des employés sont à un niveau record.

Les augmentations de salaire peuvent encore augmenter en 2022

Les employeurs ont dû augmenter les incitations, les salaires et les opportunités pour attirer et retenir les travailleurs, et la série d’augmentations salariales de l’année prochaine augmentera au moins.

« En 2021, la plupart des augmentations d’entreprises étaient bien inférieures à l’augmentation du coût de la vie », a déclaré Levanon. « En 2022, ce sera peut-être plus égal. »

De nombreuses entreprises surveillent en permanence l’inflation et prennent des décisions pour augmenter les salaires plus qu’elles ne l’avaient prévu auparavant. Le cabinet de conseil en rémunération Pearl Meyer mène une enquête annuelle sur les attentes en matière de budget salarial. Au cours de l’été, les données ont montré des projections d’augmentation de salaire « faibles de 3 % » pour 2022, mais lorsque l’entreprise a commencé à entendre beaucoup de discussions anecdotiques sur des augmentations beaucoup plus importantes et une plus grande préoccupation concernant la rétention et l’attraction de nouveaux employés, elle a décidé de réinterroger les entreprises. fin novembre. La moitié des entreprises déclarent revoir leurs budgets salariaux pour 2022 et s’attendent à des augmentations plus importantes que prévu initialement.

Au total, les prévisions de budget salarial ont augmenté à 4,2 %, « ce qui est supérieur aux 3 % que nous connaissons depuis 20 ans », a déclaré Rebecca Toman, vice-présidente de l’unité commerciale d’enquête chez Pearl Meyer. Parmi la moitié des entreprises déclarant augmenter leurs budgets salariaux, la moyenne atteint désormais 5,2 %, et 25 % ont déclaré qu’elles prévoyaient d’accorder des augmentations salariales supérieures à 6 %. « Les entreprises jettent un deuxième coup d’œil et c’est un mouvement important », a déclaré Toman.

« Bien que les budgets de rémunération n’atteignent peut-être pas le niveau des attentes des employés, ils sont les plus élevés que nous ayons vus depuis la crise financière de 2008 », a déclaré Lauren Mason, directrice principale de l’activité carrière de Mercer. « Ces budgets de rémunération n’incluent pas non plus les augmentations de salaire » hors cycle « que les employeurs ont déjà faites tout au long de l’année », a-t-elle déclaré, qui ont été importantes dans les emplois horaires, 37% des employeurs déclarant avoir augmenté le salaire minimum en 2021. » Ces augmentations du salaire minimum sont conduites par les grands employeurs et représentent donc une part plus importante de la main-d’œuvre américaine », a-t-elle ajouté.

Partir pour un meilleur travail

Équilibrant à la fois le marché du travail tendu entraînant les augmentations de salaire et l’incertitude économique et sanitaire des vagues successives du virus Covid, et maintenant la variante omicron, la plupart des entreprises ont toujours du mal à attirer et à retenir les travailleurs dont elles ont besoin.

Cela signifie que quitter un emploi peut être le chemin le plus rapide vers un meilleur salaire.

« La réalité est que la plupart des employés n’auraient aucun mal à trouver un nouveau poste », ont écrit les auteurs de l’enquête de Mercer, « et probablement une prime pour changer d’emploi ».

Quitter son emploi et profiter d’une prime à la signature, d’un salaire plus élevé et de meilleures incitations que les entreprises proposent pour attirer des employés est « la meilleure façon de le faire en tant que travailleur », déclare Andrew Challenger, vice-président senior du cabinet d’outplacement et de transition de carrière Challenger, Gray. , & Noël. « Ou négociez avec votre employeur pour égaler des salaires compétitifs dans cet environnement où l’inflation augmente », a déclaré Challenger.

« De nombreux travailleurs changent d’emploi et obtiennent une forte augmentation de salaire, et dans de nombreux cas plus que le [increase] du coût de la vie », a déclaré Levanon.

La plupart des économistes s’attendent à ce que l’inflation et l’inflation des salaires continuent d’augmenter en 2022, a déclaré Challenger. Mais l’inflation, même si elle reste élevée, devrait finir par se modérer. « Ça ne veut pas dire que ça va être deux mois, ça peut être un an. Mais ça ne va pas être, vous savez, 4 ou 5 % par an pour les cinq prochaines années », a déclaré Lawrence Mishel, un éminent membre de l’Institut de politique économique, a récemment déclaré à CNBC.

C’est une considération pour les entreprises lorsqu’elles fixent des augmentations de salaire, car une fois qu’un travailleur reçoit un salaire plus élevé, il est plus difficile de s’adapter dans les années à venir à mesure que l’inflation diminue. En fait, ce niveau d’augmentation augmente chaque année.

PDG, bénéfices records et vue des salaires par les dirigeants

Les PDG, même assis sur des niveaux records de bénéfices des entreprises, s’inquiètent de ce que l’on appelle la spirale salaires-prix, avec des coûts de main-d’œuvre plus élevés qui alimentent une inflation plus élevée dans tous les domaines. La Fed dit qu’elle n’a pas encore vu de signes de cela, mais cela doit être surveillé compte tenu de la réalité du marché du travail et de l’économie.

« Trouver des employés est toujours très, très difficile et surtout, ils disent que cela est répandu, pas seulement dans une seule unité commerciale », a déclaré Roger Ferguson, ancien vice-président de la Fed et membre distingué du Council on Foreign Relations à la « Squawk Box » de CNBC. le vendredi. « Nous commençons à voir que cela s’intègre dans la tarification du produit final et nous commençons à voir le début de ce que nous appelons la spirale salaire-prix. »

Du point de vue boursier, plus les entreprises paient, plus elles risquent de devoir renoncer à la marge, et cela ne fera pas le bonheur des actionnaires.

« L’inflation des salaires est le problème sur lequel je me concentrerais », a déclaré le stratège en chef des actions américaines de Goldman Sachs, David Kostin, s’adressant à CNBC vendredi. « Cela exerce une pression sur certaines entreprises sur le front des marges », a-t-il déclaré, et en 2002, il se méfie des entreprises dont un pourcentage élevé de leurs coûts d’exploitation provient de la main-d’œuvre. « C’est un vent contraire qui va persister », a-t-il déclaré.

Le plus grand facteur de distinction dans les données de Pearl Meyer et parmi les entreprises qui envisagent de manière plus agressive d’augmenter les salaires se résume aux entreprises privées par rapport aux entreprises publiques et aux organisations à but non lucratif, a déclaré Toman. Les entreprises privées prévoient les augmentations les plus importantes et ne sont pas soumises au même examen minutieux de la part des actionnaires que les sociétés cotées en bourse. Mais les sociétés ouvertes peuvent également aborder la rémunération d’autres manières, y compris l’équité à long terme et d’autres incitations.

« Il est important que les employés gardent à l’esprit que la rémunération n’est pas le seul investissement que les employeurs font dans leur main-d’œuvre », a déclaré Mason. « Les employeurs ont fait des investissements importants pour offrir des prestations de santé et de bien-être plus variées tout au long de la pandémie. »

L’enquête de Mercer a révélé qu’un employeur sur quatre augmentera ses primes de plus de 10 % de plus que l’année dernière.

« Compte tenu de l’incertitude économique entourant la pandémie et de l’émergence de la variante omicron, les employeurs se tournent vers la rémunération variable comme autre moyen d’augmenter la rémunération des employés sans impacter de manière permanente la structure des coûts », a déclaré Mercer.

Les entreprises accordent des primes spéciales en reconnaissance de circonstances « extraordinaires », a déclaré Toman.

En fait, Google a récemment décidé d’offrir aux employés un bonus en espèces unique.

Contrairement à un changement de salaire de base qui s’aggrave au fil du temps, les primes et les incitatifs à long terme offrent aux employeurs la possibilité de rester prudents avec les salaires de base tout en offrant aux employés plus d’avantages. Avant de prendre des mesures en se fondant uniquement sur les salaires, il est important que les travailleurs examinent le tableau complet de la rémunération.

De nombreux facteurs devraient entraîner une modération de l’inflation au fil du temps – même si elle reste à un niveau plus élevé qu’au cours de la dernière décennie – en raison des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement et, sur le marché du travail, en particulier, de plus en plus de personnes retournent au travail. . L’augmentation actuelle de la demande de travailleurs et le manque d’offre de main-d’œuvre alimentent l’inflation des salaires et Challenger a déclaré que le fait de combler les 11 millions d’emplois ouverts serait un moyen de contribuer à faire baisser l’inflation. De plus en plus de gens retournent au travail. Même avec le niveau élevé d’ouverture, les inscriptions au chômage viennent d’atteindre leur plus bas niveau en cinq décennies.

Mais avec l’inflation qui devrait rester extrêmement élevée au cours des premiers mois de 2022, il est important de noter que les augmentations annuelles se produisent généralement entre janvier et avril, et il peut y avoir encore plus de mouvement parmi les employeurs pour ajuster les salaires sur le terrain. réalité économique. Les entreprises qui ont répondu à l’enquête de Pearl Meyer ont déclaré au consultant en rémunération qu’elles continueraient à surveiller de près les chiffres de l’inflation. « Nous savons que c’est l’un des principaux moteurs de ces augmentations plus importantes que la normale », a déclaré Toman. « Et nous pourrions même voir certaines entreprises ajouter des augmentations en milieu d’année en 2022 si elles constatent qu’elles ne suivent pas le rythme », a-t-elle déclaré.

Même si les données suggèrent que les augmentations de salaire ne correspondront pas à l’inflation, Toman a déclaré qu’il y a une découverte du monde de la rémunération qui devrait rendre les travailleurs heureux. La quasi-totalité (99 %) des répondants à son enquête prévoient d’accorder des augmentations de salaire en 2022. « Nous ne voyons généralement pas cela », a déclaré Toman. « Et cela en dit long aussi. Si vous n’avez pas de programme d’augmentation de salaire cette année, vous êtes vraiment en retard en 2022. »

—Eric Rosenbaum de CNBC a contribué à ce rapport