Pourquoi les valeurs sont-elles la clé d’une entreprise consciente ?

Les valeurs sont devenues un point central pour les entreprises avant-gardistes. Ils figurent sur leurs sites Web, dans leurs bilans annuels, et sont intégrés à leurs processus et pratiques. Alors pourquoi les valeurs sont-elles si importantes ?

Principalement, les valeurs en disent long sur vous et votre entreprise ; ils indiquent quel type d’entreprise vous êtes et ce que vous représentez. Par exemple, vos valeurs représentent-elles une entreprise traditionnelle ou représentent-elles une entreprise qui va perturber son industrie ? Démontrent-ils une stratégie pour créer une entreprise centrée sur les personnes ? Vos valeurs révèlent-elles que vous êtes une entreprise qui défend le développement durable dans sa volonté de contribuer à sauver la planète ?

Il existe un certain nombre de valeurs couramment utilisées dans toutes les industries, telles que « responsabiliser », « collaborer » et « être transparent ». Ces valeurs aideront à créer une base solide dans une entreprise… mais que se passe-t-il si vous sortez des sentiers battus. La sélection de valeurs qui ne sont généralement pas choisies dans votre secteur vous permettrait de vous positionner en tant que leader du secteur capable d’apporter quelque chose de nouveau à vos clients.

Les valeurs de votre entreprise seront essentielles pour attirer des employés qui adhèrent à l’éthique de votre entreprise ; ils sont sûrs de venir dans les entretiens d’embauche! Des valeurs bien conçues inspireront et développeront les employés, créant un environnement qui aide les employés à devenir les meilleures versions d’eux-mêmes.

Les avantages de valeurs bien pensées ne s’arrêtent pas là. Lorsque tout le monde dans votre entreprise incarne des valeurs inspirantes, les résultats produits au sein de l’entreprise seront positivement impactés. Les valeurs aideront les employés à prendre des décisions alignées sur l’essence de l’entreprise, de sorte que chaque action est consciemment menée pour faire avancer la vision de l’entreprise. Les employés se soutiendront mutuellement, communiqueront ouvertement et prospéreront grâce à la collaboration, ce qui se traduira par des solutions innovantes qui distinguent votre entreprise des autres. Cette réalisation augmentera la satisfaction au travail et augmentera à son tour la rétention des employés.

Vos valeurs auront autant d’impact sur vos clients que vos employés. Il est de plus en plus courant pour les clients d’analyser le type d’entreprise auprès duquel ils achètent. Ils poseront des questions, telles que cette entreprise prend-elle des décisions éthiques ? Se soucient-ils vraiment de leurs clients et de leurs employés ? Pouvoir répondre clairement à de telles questions à travers vos valeurs ouvrira donc la conversation à de nouveaux clients. Fonctionner selon des valeurs vous permettra également de créer des produits et des services uniques qui répondent directement aux besoins de vos clients, en surlivrant les avantages que vous leur fournissez. Cela aidera à créer des clients à long terme qui achètent à plusieurs reprises chez vous.

Les valeurs d’une entreprise consciente sous-tendront également la façon dont l’entreprise interagit avec la communauté locale. Cela peut aller de la fourniture d’offres à la communauté locale, de dons à des causes locales ou de bénévolat à des projets communautaires, chaque stratégie étant motivée par l’esprit des valeurs de l’entreprise. L’objectif est à terme d’aider l’entreprise à faire davantage la différence.

Les valeurs d’une entreprise peuvent montrer à quel point l’entreprise met également l’accent sur les programmes environnementaux. Alors que les effets dévastateurs du réchauffement climatique deviennent plus apparents, la durabilité devient rapidement le dernier mot à la mode. Pourtant, c’est aussi une combinaison de valeurs qui mettent en évidence l’attention et le dévouement d’une entreprise à l’amélioration du monde dans son ensemble, ce qui fera avancer l’engagement d’une entreprise dans des programmes de réduction des émissions de carbone.

Les valeurs sont donc fondamentales pour une entreprise consciente opérant d’une manière qui sert les gens et la planète. Ils influencent les relations internes et externes, les comportements des employés et, en fin de compte, le succès de l’entreprise. Les avantages créés par une entreprise axée sur la valeur seront vraiment considérables.

Alors, que disent vos valeurs de votre entreprise ?

Auteur : Lucy Spencer

Lucy Spencer travaille au cœur des entreprises depuis plus de 15 ans pour apprendre ce qui compte vraiment pour une entreprise. En 2020, Conscious Business Solutions a été créée pour fournir des améliorations de stratégie conscientes, des modifications de conception et des mises à niveau de copie afin que les entreprises soient redynamisées, capables de surmonter n'importe quel défi.