Pourquoi les ventes d’actions Tesla d’Elon Musk sont un non-événement

J’ai déménagé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, de Toronto en février 2018. À l’époque, Tesla (NASDAQ :TSLA) se négociait à 69 $ l’action. Si seulement j’avais acheté quelques centaines d’actions TSLA à l’époque. Aujourd’hui, je serais allongé quelque part sur une plage.

Source : Entreprise

Pour ceux qui se demandent s’ils devraient parier sur Tesla maintenant qu’il se négocie à plus de 1 100 $ l’action, je ne pense pas que le prix réel compte trop dans le monde d’aujourd’hui de l’achat fractionné.

Ce qui est important, c’est que Tesla a encore beaucoup à prouver, y compris la livraison d’une camionnette qui peut rivaliser avec de Rivian (NASDAQ :RIVN) R1T et le reste des startups électriques qui poussent.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, vend peut-être une partie de ses actions, mais je ne pense pas que cela signifie qu’il abandonne le combat. Tant qu’il est PDG et impliqué dans l’entreprise, je ne pense pas que vous devriez vous inquiéter des ventes d’actions du milliardaire. Voici pourquoi.

Musk interroge ses abonnés sur Twitter à propos de la vente d’actions TSLA

Le 6 novembre, Musk a tweeté ce qui suit : « Ces derniers temps, on parle beaucoup de gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10 % de mes actions Tesla. Soutenez-vous cela ? » Il a ajouté : « Je respecterai les résultats de ce sondage, quelle qu’en soit la manière. »

Près de 58% des plus de 3,5 millions de personnes qui ont répondu ont dit qu’il devrait vendre. Et vendre qu’il a. Depuis le 8 novembre, il a vendu environ 8,16 millions d’actions pour 8,8 milliards de dollars, selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Cela le place à mi-chemin de la participation promise de 10 %.

L’action TSLA a chuté de 20% par rapport à son cours de clôture du 5 novembre, la veille du tweet effronté de Musk. Au moment où j’écris, les actions sont en baisse d’environ 7%.

Bien qu’il s’agisse de la correction la plus importante depuis des mois, elle fait pâle figure par rapport à la baisse du premier trimestre de l’année. L’action TSLA a chuté de 40 % avant de toucher un plancher inférieur à 56 000 $ le 8 mars. Si vous avez acheté des actions début mars, félicitations pour votre achat opportun.

Musk n’a peut-être pas eu d’autre choix que de vendre

Maintenant, si vous avez suivi cette histoire, vous savez qu’il y a un peu plus que Musk mettant le destin de milliards de dollars dans son Twitter (NYSE : TWTR) les mains des suiveurs.

Comme l’a rapporté Robert Frank de CNBC le 7 novembre, Musk faisait face à une facture fiscale estimée à 15 milliards de dollars. Frank fait un excellent travail en expliquant la situation difficile du milliardaire :

Les options expirent en août de l’année prochaine. Pourtant, pour les exercer, Musk doit payer l’impôt sur le revenu sur le gain. Étant donné que les options sont imposées comme un avantage ou une rémunération au personnel, elles seront imposées au niveau le plus élevé du revenu ordinaire, soit 37 % plus la taxe nette sur l’investissement de 3,8 %. Il devra également payer le taux d’imposition le plus élevé de 13,3% en Californie puisque les options ont été attribuées et gagnées pour la plupart alors qu’il était résident fiscal californien. Ensemble, le taux d’imposition fédéral et d’État sera de 54,1 %. Ainsi, la facture fiscale totale sur ses options, au prix actuel, serait de 15 milliards de dollars.

C’est un grand nombre. Mais gardez à l’esprit que Musk est la personne la plus riche du monde avec une valeur nette au nord de 300 milliards de dollars, selon l’indice Bloomberg Billionaires. Ainsi, cette facture d’impôts s’élève à seulement 5 % de sa valeur nette.

Au 30 juin, Musk détenait environ 244 millions d’actions par le biais de sa fiducie et de ses options d’achat d’actions. Soustrayez les 8,16 millions qu’il a récemment vendus et vous obtenez 235,84 millions. Supposons qu’il vend 8,16 millions supplémentaires pour atteindre son objectif de 10 %. Cela laisse encore Musk avec 227,68 millions d’actions.

Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, il n’y a qu’une seule raison pour laquelle les initiés achètent des actions, mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les initiés vendent. Les récentes ventes d’actions TSLA par Musk ne sont rien de plus qu’une planification financière et fiscale.

Le résultat sur les actions TSLA

Pour son dernier trimestre, Tesla a enregistré un chiffre d’affaires record de 13,76 milliards de dollars et un bénéfice net record de 1,62 milliard de dollars. Au cours des neuf premiers mois de 2021, il a généré 36,1 milliards de dollars de revenus et 3,2 milliards de dollars de bénéfice net.

Pour l’ensemble de l’année, les analystes estiment que la société générera 51,1 milliards de dollars de ventes. Cela signifie que l’action TSLA se négocie pour 22,3 fois les ventes prévues pour cette année. Bien que ce soit nettement plus élevé que son ratio cours/ventes avant que les actions ne commencent à décoller en 2020, ce n’est pas déraisonnable pour une entreprise qui semble prête à activer la machine à flux de trésorerie en 2022 et au-delà.

Comme l’a déclaré le directeur financier Zach Kirkhorn lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de l’entreprise, Tesla a atteint une production annualisée de plus d’un million de véhicules. Je serais choqué s’il n’atteignait pas 2 millions au début de 2023.

Si vous envisagez d’acheter des actions TSLA, les ventes d’actions de Musk sont la dernière raison que vous devriez utiliser pour prendre un laissez-passer. C’est un non-événement.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.