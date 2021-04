Pourquoi les vertèbres, les hanches ou les poignets se cassent-ils si facilement?

13/04/2021 à 21:08 CEST

Trois millions de personnes en Espagne souffrent d’ostéoporose. C’est l’une des maladies associées à la vieillesse, donc les données démographiques de notre pays, qui indiquent le vieillissement de la population, en font un problème de grande ampleur et d’importance pour la santé publique, en particulier à l’avenir.

L’ostéoporose est un trouble généralisé du squelette qui provoque une altération de la résistance des os. Cet affaiblissement osseux prédispose les personnes âgées à risque accru de fractures, en particulier des hanches, de la colonne vertébrale et des poignets.

Et bien que l’idée qu’elle n’affecte que les femmes, en raison de la ménopause, soit très répandue, la vérité est que les hommes en souffrent aussi.

En fait, les experts estiment que dans les pays développés un 50% des femmes et 20% des hommes de plus de 50 ans ils souffriront d’une fracture de fragilité osseuse au cours de leur vie.

La conséquence les fractures vertébrales sont les plus fréquentes parmi les patients souffrant d’ostéoporose. Mais c’est la fracture de la hanche que la complication est la plus grave car elle nécessite toujours une intervention chirurgicale et sa mortalité en phase aiguë est de 8%.

Dans notre pays, l’incidence de ce type de fracture est de sept cas pour 1 000 habitants de plus de 65 ans.

Et si, comme nous l’avons vu, les hommes sont moins exposés à l’ostéoporose, lorsqu’ils en souffrent, ils le font généralement plus gravement.

Pour lui, chez les hommes, il est essentiel d’identifier la cause possible de la maladie, qui peut être due à des facteurs tels qu’une maladie du foie, un excès de calcium dans les urines (hypercalciurie) ou un hypogonadisme.

Facteurs de risque d’ostéoporose

Les principaux dans l’ostéoporose sont âge, manque d’oestrogènes, certaines maladies et ses traitements.

L’Etude de les facteurs génétiques sont essentiels pour mieux comprendre l’ostéoporose, car la masse osseuse d’une personne est déterminée à 90% par la génétique.

Comme pour les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose est une maladie silencieuse. Il ne montre son visage que lorsque la santé du patient est déjà compliquée.

On sait que la relation entre les deux pathologies est bidirectionnelle, car la calcification des os peut également contribuer à la calcification des vaisseaux sanguins, et la présence de facteurs de risque vasculaires augmente la probabilité de souffrir d’ostéoporose.

Pouvez-vous prévenir l’ostéoporose?

Bien que nous ayons déjà vu que la génétique pèse lourdement sur cette maladie, les experts recommandent de prendre certaines mesures afin de minimiser les conséquences de cette maladie.

Le premier est obtenir suffisamment de calcium dès le plus jeune âge, qui variera en fonction de l’âge et du sexe. Cela influencera également le nombre de moments vitaux tels que la grossesse, l’allaitement et la postménopause.

Inclure le lait et les produits laitiers dans notre alimentation est essentiel, bien que les céréales, les légumes, les fruits à coque ou le poisson soient également riches en calcium.

Il est également important prendre un bain de soleil pour obtenir suffisamment de vitamine D, chargé de faciliter l’absorption du calcium et du phosphore.

Et, comme pour pratiquement tout ce qui concerne la santé, effectuez exercice physique régulier. Marcher, monter et descendre les escaliers ou nager améliorera la santé de nos os.

Enfin, surtout si nous avons des personnes âgées à la maison, placez correctement les meubles, chaises, tapis, etc., afin d’éviter les chutes.