Pourquoi les vraies femmes au foyer de la chanteuse Ramona de New York pense qu’Eboni K. Williams est un “ grand ” ajout au spectacle

Pour l’instant cependant, nous n’avons pas vu la raison profonde du conflit entre les femmes sur cette saison de Real Housewives of New York City. Mais l’épisode récent a montré que Sonja Morgan essayait maladroitement de paraître «réveillée» à Williams en disant qu’elle avait toutes les couleurs de poissons koi dans son jardin. Le moment de grincement a été joué par Williams à l’époque mais, dans le confessionnal, elle l’a qualifié d’effort “boiteux”. Apparemment, le public verra plus Williams dans ces situations parce que Singer a déclaré dans la même interview: