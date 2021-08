in

Il ne reste que quelques épisodes dans la saison 11 de Real Housewives of Beverly Hills, diffusée le mercredi soir sur Bravo. Mais comme nous le savons tous, les spéciaux de la réunion finissent par être beaucoup plus houleux. Qui sait comment Erika Jayne réagira face à celles comme Lisa Rinna, qui sont dans son coin, contre celles comme Sutton Stracke, qui couvrent leurs paris plus soigneusement…